Mẹ ‘ngã ngửa’ khi con gái 12 tuổi ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành lại xem ‘phim nóng’ và pha xử lý khiến ai cũng phải học hỏi

Một câu chuyện về chị Lý (Trung Quốc) và việc phát hiện cô con gái nhỏ xem phim "nóng". Là một bà nội trợ chị Lý thường dành phần lớn thời gian của mình cho những công việc lặt vặt không tên trong nhà. Nhưng không vì bận rộn mà chị thờ ơ hay bỏ mặc con cái, chị vẫn thường lui tới phòng cô bé mỗi tối để trò chuyện và tâm sự cùng còn.

Hàng ngày trên các phương tiện truyền thông, luôn đưa những tin tức về vấn nạn trẻ em dưới 18 tuổi xem phim "người lớn" , có những em học sinh còn rất nhỏ chỉ 12-13 tuổi vẫn chưa hình thành được nhận thức về vấn đề "nhạy cảm" này.

Không chỉ ở nước ngoài, ngay tại Việt Nam cũng có rất nhiều câu chuyện liên quan đến vấn đề nhạy cảm này. Lợi dụng các em học sinh còn quá nhỏ chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, một đối tượng đã dụ dỗ các em quay clip nhạy cảm để nhận trà sữa miễn phí. Cụ thể vào ngày 10/4, công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã vào cuộc, điều tra làm rõ vụ nữ sinh lớp 5 bị dụ dỗ quay clip nhạy cảm gửi cho người lạ thông qua mạng xã hội zalo để nhận trà sữa miễn phí.

Đến một ngày, khi đi ngang qua phòng con gái, chị Lý nghe được những âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong, lắng nghe kỹ lưỡng chị phát hiện cô bé đang một mình xem phim "nhạy cảm". Nhưng không quát mắng vội, chị bình tĩnh tìm dịp khác để dạy bảo con. Hôm sau, chị lại tiếp tục tới trước cửa phòng con gái xem xét và vẫn nghe được những âm thanh kia. Chị nhanh chóng mở cửa bước vào và nhìn thấy một số hình ảnh “nóng mắt” trên màn hình điện thoại con.

Theo điều tra, các đối tượng này đã yêu cầu em học sinh tên N. hiện đang học lớp 5 tại một trường tiểu học trên địa bàn, tự quay clip nhạy cảm và chụp ảnh khỏa thân rồi gửi một người lạ mặt với lý do kiểm tra sẹo và tham gia cuộc thi sắc đẹp lứa tuổi từ 12 đến 15 tuổi, rồi cuối tuần sẽ được nhận trà sữa miễn phí gửi tới tận nhà. Hiện vụ việc đang được cơ quan có thẩm quyền tại TP. Biên Hòa điều tra làm rõ.

Đối tượng xấu nhắn tin và dụ dỗ các em học sinh nữ - Ảnh: Internet

Nguyên nhân trẻ em tò mò chuyện người lớn

- Về mặt sinh học: Tuổi dậy thì là thời kỳ chuyển tiếp từ giai đoạn ấu thơ sang giai đoạn trưởng thành, là giai đoạn có sự thay đổi lớn về cả thể xác và tinh thần. Ở thời kỳ này, lượng hoóc môn trong cơ thể trẻ tiết ra mạnh, chức năng tình dục phát triển nhanh, các em luôn muốn tìm hiểu về chuyện này. Và nếu không được người lớn chia sẻ, chúng sẽ phải tự mày mò ở các nguồn khác, trong đó web sex là một cổng luôn mở.

- Về mặt tâm lý: Các em còn muốn thừa nhận rằng mình đã lớn, muốn thoát ly khỏi sự kiểm soát của bố mẹ, muốn kết bạn, tự khám phá, thích mạo hiểm nên rất dễ bị vấp ngã đặc biệt là rất tò mò.

Tuổi dậy thì là thời kỳ chuyển tiếp từ giai đoạn ấu thơ sang giai đoạn trưởng thành, là giai đoạn có sự thay đổi lớn về cả thể xác và tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Hệ lụy nghiêm trọng khi trẻ em tiếp xúc với phim ảnh "người lớn" quá sớm

- Gây teo não: Những người thường xuyên xem phim khiêu dâm, hoạt động vùng não bị thu hẹp, từ đó làm giảm năng lực đưa ra quyết định xử lý các thông tin được truyền đến não.

- Gây rối loạn chức năng tình dục về sau: Về lâu dài, nội dung "nhạy cảm" có thể gây rối loạn chức năng tình dục. Bác sĩ tâm thần Norman Doidge chia sẻ thêm với The Conversation rằng cảnh khiêu dâm, giống như các chất gây nghiện, là tác nhân kích thích quá mức dẫn đến mức độ tiết dopamine cao bất thường.

- Rối loạn nhân cách tránh né: Trẻ em phải ở một mình hoặc cô lập bản thân khi xem phim khiêu dâm. Khi làm bất cứ điều gì trong bí mật, bạn sẽ có xu hướng cảm thấy xấu hổ và che giấu bản thân mình.

- Chai sạn cảm xúc: Khi xem phim "đen", hàm lượng dopamine (chất truyền dẫn thần kinh tạo nên cảm giác khoái cảm) tăng lên, tạo ra khoái cảm. Tuy nhiên, nếu xem thường xuyên khiến lượng dopamine liên tục tăng lên dẫn đến hệ quả là não bộ sẽ bị "chai lỳ" với những kích thích từ các loại phim này.

- Gây tổn hại về đạo đức: Xem nội dung khiêu dâm liên quan đến sự xói mòn vỏ não trước trán - vùng não điều hành các chức năng như đạo đức, ý chí và kiểm soát xung lực. Cấu trúc này vốn còn kém phát triển trong thời thơ ấu, do đó, trẻ em phải vật lộn đấu tranh để điều chỉnh cảm xúc và xung động của chúng.

Trẻ em tiếp xúc với 'phim ảnh đen' quá sớm sẽ gây ra những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ nên làm gì khi phát hiện con xem phim "nóng"?

Trở lại trường hợp của chị Lý, khi bị mẹ phát hiện xem phim nóng, bé gái hết sức sợ hãi. Riêng về phần mình, chị Lý vẫn giữ bình tĩnh và nói: “Con gái à, con lớn lên và bắt đầu quan tâm đến những chuyện như thế này là bình thường, không có gì đáng trách cả. Hôm nay cố gắng đi ngủ sớm một chút nhé!”. Ngày hôm sau, chị lại đến phòng con gái và bắt đầu giải thích những kiến thức tâm sinh lý, giáo dục giới tính cho con mình. Đồng thời, cũng không quên căn dặn con hãy thành thực và chia sẻ với bố mẹ những chuyện liên quan đến vấn đề "nhạy cảm", đừng giấu giếm một mình.

PGS.TS Lê Văn Hảo - Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng chia sẻ, hầu hết các bậc phụ huynh khi phát hiện con xem phim sex, web đen đều rất sốc, hoang mang và đều không biết phải xử lý thế nào. Theo ông Hảo các bậc phụ huynh thay vì bực tức, la hét thì hãy bình tâm để có cách xử lý khéo léo và tinh tế hơn.

- Trường hợp bắt gặp con đang xem "phim người lớn", lúc ấy bố mẹ không nên tức giận, chạy ngay ra "bắt quả tang". Bởi vì khi con đang xem mà bị cha mẹ bắt gặp sẽ rất sợ hãi và xấu hổ.

- Không quát nạt, la mắng và dùng lời lẽ thậm tệ với con. Vì hành động đó sẽ khiến trẻ dần xa cách bố mẹ và có thể bị cô lập.

- Nên đặt câu hỏi, gợi mở cho các con vấn đề tế nhị.

- Để con tự do đặt câu hỏi và nói ra thắc mắc của mình.

- Cung cấp các kênh kiến thức lành mạnh về giới tính cho con.

- Nhẹ nhàng tiếp cận và thảo luận thẳng thắn với con về các vấn đề liên quan đến giới tính và tình dục.

Phụ huynh nên nhẹ nhàng tiếp cận và thảo luận thẳng thắn với con về các vấn đề liên quan đến giới tính và tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ chính là người trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lý và tính cách của trẻ. Vì vậy những bậc phụ huynh nên quan tâm và tạo cho con nhiều niềm vui lành mạnh khác trong cuộc sống, giúp trẻ quên đi những ham muốn tình dục và có được sự phát triển tốt về cả thể chất lẫn tinh thần.