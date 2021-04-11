Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao chuyện một người mẹ đã để con gái 5 tuổi đi phun môi đỏ. Đáng chú ý, người thợ phun xăm còn còn hào hứng khoe: "Chị em nhìn mà lấy động lực nhé" khiến nhiều người kinh ngạc.

Cụ thể, trong một clip được đăng tải trên mạng, một người đàn ông ở cơ sở thẩm mỹ đang tiến hành phun môi cho một khách hàng nhí chỉ mới 5 tuổi. Trong clip, bé gái đã dược ủ tê phần môi và thực hiện xăm môi.

Cảnh bé gái 5 tuổi đang được phun xăm môi - Ảnh cắt từ clip

Chỉ trích từ cộng đồng mạng với phụ huynh và cơ sở thẩm mỹ - Ảnh chụp màn hình

Chỉ sau vài giờ chia sẻ, clip này nhanh chóng nhận về nhiều bình luận trái chiều, đa số là các ý kiến bức xúc từ cư dân mạng cho rằng em bé còn quá nhỏ để tham gia làm đẹp theo hình thức này: "Không biết mẹ bé nghĩ gì mà cho bé đi phun, xăm môi", "Da trẻ còn non mà cho xài mỹ phẩm hoặc làm đẹp kiểu này chỉ có hại thôi", "Cha mẹ có vấn đề", "Mới 5 tuổi đã nhận thức được gì là xấu đẹp, do phụ huynh mà ra cả thôi"... Thậm chí, có ý kiến còn bày tỏ sự chỉ trích với cơ sở làm đẹp trong clip: "Người hành nghề không có lương tâm nghề nghiệp. Thẩm mỹ viện đó sớm muộn cũng bị tạo group anti".

Hình ảnh bé gái 'ủ tê' và sau khi được 'làm đẹp' - Ảnh chụp màn hình

Ngoài đoạn clip "cận cảnh" bé gái phun môi, mạng xã hội còn xuất hiện bài đăng khoe hình ảnh cô bé trước và sau khi xăm môi: "Cô khách nhí 5 tuổi, chị em mình mà lấy động lực nhé, cô nàng nào sợ đau thì nhìn em đi nè".

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