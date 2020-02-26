Xông hơ vùng kín sau sinh sẽ giúp sát khuẩn, nhanh lành các vết thương đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi âm đạo, giúp âm đạo se khít bớt mùi hôi.

Sau khi sinh, vùng kín của chị em chưa thể trở lại trạng thái ban đầu. Nó có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn trong đường sinh dục nữ phát triển. Vì vậy, việc xông hơ vùng kín sau sinh là cần thiết, giúp âm đạo được nhanh chóng phục hồi. Xông hơ vùng kín sau sinh - Ảnh minh họa: Internet Lợi ích của việc xông hơ vùng kín sau sinh Sau khi sinh nở, tử cung của các mẹ bắt đầu có sự co bóp để đẩy sản dịch ra ngoài. Lúc này, các vi khuẩn trong đường sinh dục, nấm có điều kiện phát triển gây nên viêm nhiễm phụ khoa. Ngoài ra, sau sinh nở âm đạo bị tổn thương, vùng kín không còn được hồng hào, se khít như trước sinh khiến nhiều mẹ lo lắng. Vì vậy, việc xông hơ vùng kín sau sinh là cần thiết, mang đến nhiều lợi ích cho chị em phụ nữ:

Xông hơ làm nóng vùng da tại vùng kín, giãn các mạch máu, giúp đẩy nấm, vi khuẩn, các chất bẩn ra bên ngoài, làm sạch vùng kín và ngăn ngừa viêm nhiễm phụ khoa.

Hỗ trợ làm lành vết thương vùng kín sau sinh, se khít và làm hồng âm đạo.

Giảm sưng viêm âm đạo, khử mùi hôi âm đạo hiệu quả.

Giúp các mẹ thư giãn tinh thần, giảm thiểu những mệt mỏi, áp lực sau sinh . Xông hơ vùng kín mang đến nhiều lợi ích cho các mẹ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet Qua đây, các mẹ đã có thể tự trả lời được thắc mắc có nên xông hơi vùng kín sau sau sinh rồi chứ. Việc làm này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho các mẹ nếu như được thực hiện đúng cách. Vậy sau sinh bao lâu thì xông hơ vùng kín an toàn? Những mẹ sinh thường có thể thực hiện xông hơ vùng kín sau khi sinh từ 3 – 5 ngày. Trước khi xông, nên vệ sinh sạch sẽ vùng kín, tránh để vi khuẩn xâm nhập vào trong âm đạo gây nhiễm trùng, ngứa ngáy, viêm nhiễm.

Với những mẹ sinh mổ, khi nào vết mổ đã khô và lành thì có thể tiến hành xông hơ vùng kín. Các mẹ nên thực hiện việc xông hơ vùng kín từ 2 – 3 lần/ tuần, liên tục đến khi hết cữ vùng kín sẽ nhanh lành, se khít như giai đoạn trước sinh.

Nên thực hiện xông hơ vùng kín từ 2 – 3 lần/ tuần – Ảnh minh họa: Internet Hướng dẫn cách xông hơ vùng kín sau sinh Có rất nhiều mẹ thắc mắc vậy xông hơ vùng kín sau sinh bằng gì để cho hiệu quả tốt nhất. Các mẹ có thể sử dụng một số loại lá truyền thống như: lá trầu không, lá bạc hà, lá ngải cứu, lá sả,… để thực hiện việc xông hơ, những loại lá này sẽ mang đến những cảm giác dễ chịu cho chị em trong quá trình thao tác thực hiện. Ngoài ra, một số loại lá kể trên, bạn có thể đến các cửa hàng thuốc Bắc để mua các nguyên liệu xông bằng các vị thuốc. Lưu ý nên lựa chọn những cửa hàng thuốc bắc uy tín để không mua phải các sản phẩm bị mất vệ sinh, nấm mốc sẽ nguy hiểm khi xông hơ. Các mẹ cũng có thể mua một số thảo dược về để xông hơ, tuy nhiên cần mua tại những địa chỉ uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Một số loại lá dùng xông hơ vùng kín sau sinh – Ảnh minh họa: Internet Dưới đây là cách xông hơ vùng kín bằng lá trầu không sau sinh: Bạn cần chuẩn bị một nắm lá trầu không tươi, rửa sạch để ráo nước.

Bạn cho lá trầu không vào nồi nước và đun sôi khoảng 15 – 20 phút rồi tắt bếp.

Cho thêm một ít muối vào nồi khuấy đều trước khi đổ ra chậu.

Đợi cho nước trầu không trong chậu bớt nóng bạn sẽ ngồi xổm lên chậu để hơi nước bốc lên vùng kín.

Thực hiện xông hơ trong thời gian 10 phút. Sau khi xông hơ xong, bạn có thể lấy nước trầu không để rửa và làm sạch bên ngoài vùng kín. Lưu ý không được thụt rửa hay ngâm âm đạo trong nước lá trầu không bởi có thể làm cho vi khuẩn xâm nhập vào trong âm đạo. Xông hơ vùng kín sau sinh bằng lá trầu không – Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, bạn cũng nên lựa chọn những lá trầu không tươi, không bị sâu vàng úa, lá trầu không được phun thuốc sâu hay nhiễm hóa chất bởi khi xông sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến âm đạo. Lưu ý rửa sạch và ngâm nước muối lá trầu không trước khi thực hiện việc xông hơ. Một số lưu ý khi xông hơ vùng kín sau sinh Việc xông hơ phải thực hiện ở những nơi kín gió, tránh để gió lùa có thể khiến cho bạn bị ốm.

Quá trình xông hơ chỉ nên thực hiện từ 10 – 15 phút, tránh ngồi quá lâu có thể khiến bạn bị nhiễm lạnh.

Nên mặc các bộ đồ rộng rãi, thoáng mát khi xông hơ.

Không nên tắm ngay sau xông để tránh hiện tượng trữ nước trên da.

Trước và sau khi xông cần uống nước để tránh tình trạng mất nước.

Nếu trong quá trình xông hơ cảm thấy mệt mỏi thì cần dừng xông ngay lập tức

Những người đang trong thời gian kinh nguyệt, người bị huyết áp cao hay một số bệnh phụ khoa thì không được xông hơi. Lựa chọn nơi kín gió để xông hơ vùng kín - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những nội dung về cách xông hơ vùng kín sau sinh an toàn, mang lại hiệu quả cho chị em phụ nữ sau sinh nở. Hy vọng qua những thông tin bài viết các mẹ sẽ biết cách lựa chọn nguyên liệu cũng như thực hiện xông hơ vùng kín đúng phương pháp để lấy lại sự tự tin như thời con gái.

Trẻ em xông hơi có tốt không? Rất nhiều phụ huynh áp dụng tùy tiện phương pháp xông hơi, hoặc cho trẻ xông hơi mà không tham khảo kĩ nên hay không nên làm việc này.

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