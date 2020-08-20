Bí quyết duy trì nguồn sữa mẹ suốt thời gian cho con bú

Bất cứ bà mẹ nào cũng đều hiểu tầm quan trọng của sữa mẹ đối với sự phát triển của trẻ giai đoạn sơ sinh. Sữa mẹ cho con nền tảng thể chất và tinh thần vững chắc. Theo nghiên cứu, sữa mẹ có chứa gần 200 chất khác nhau được chia thành 7 nhóm bao gồm: chất đạm, chất béo, vitamin, chất khoáng và vi lượng, Glucid (chủ yếu là Lactose), chất Nitơ, tế bào bạch cầu và biểu bì. Sữa mẹ luôn là nguồn dinh dưỡng sạch, luôn sẵn sàng và có nhiệt độ phù hợp cho trẻ bú. Trong sữa mẹ có chứa nhiều đạm whey - một loại đạm giúp trẻ dễ tiêu hóa.

Sữa mẹ cho con nhiều dưỡng chất mà sữa công thức không có

Trẻ đặc biệt cần hai chất quan trọng có nhiều trong sữa mẹ và không có trong sữa bò đó là Galactose (từ Lactose của sữa mẹ) và các Acid béo Linoleic, Arachidonic để myelin hóa các dây thần kinh giúp não trưởng thành. Các kháng thể có trong sữa mẹ bảo vệ trẻ khỏi bị nhiễm trùng và các bệnh miễn dịch qua trung gian. Sữa mẹ không thể thay thế hoàn toàn chính là vì vậy.

Chuẩn bị cho nguồn sữa mẹ

Để có thể đảm bảo việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong ít nhất 6 tháng đầu, mẹ cần chuẩn bị cho mình nguồn sữa mẹ bằng các cách sau đây:

Chế độ ăn uống đa dạng và cân đối

Bà mẹ trong giai đoạn cho con bú nên bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng đồng thời tăng cường các loại thực phẩm lợi sữa. Bên cạnh việc ăn đúng bữa và đầy đủ, bà mẹ cần ăn đa dạng các loại thực phần đồng thời tăng khẩu phần ăn hơn so với bình thường.

Cho bé bú thường xuyên

Cho con bú thường xuyên là cách để bà mẹ có thể duy trì lượng sữa mỗi ngày. Mẹ cần cho con bú cạn bầu sữa hoặc sau khi con bú vắt cạn để có thể tiết sữa mới.

Chế độ nghỉ ngơi hợp lý

Bà mẹ trong thời gian cho con bú, đặc biệt trong 6 tháng đầu nên hạn chế cầm nắm vật nặng, giữ cho mình tâm trạng luôn thoải mái để tránh tình trạng stress sau sinh có thể ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa mẹ.

Hạn chế dùng sữa công thức

Việc bổ sung cho con dùng thêm sữa công thức không gây bất kỳ tác hại gì cho trẻ. Tuy nhiên dùng sữa công thức dễ khiến bé “chê” sữa mẹ và bú ít lại. Điều này làm cơ chế tiết sữa mẹ tiết liều lượng ít đi để phù hợp nhu cầu bú của trẻ.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp mẹ có đủ nguồn sữa nuôi con

Nếu bà mẹ đã áp dụng đúng và đủ các trên nhưng vẫn không đủ sữa cho con, vậy làm cách nào để duy trì nguồn sữa mẹ được liên tục suốt thời gian cho con bú hiệu quả ?

Dùng Cốm lợi sữa - Bí quyết duy trì nguồn sữa mẹ được liên tục suốt thời gian cho con bú

Giải pháp dùng cốm lợi sữa hiện đang được rất nhiều bà mẹ áp dụng gọi sữa về thành công đồng thời dùng hỗ trợ duy trì nguồn sữa mẹ luôn được liên tục. Theo TS.BS Lê Quang Thanh (Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ) chia sẻ: “Cốm lợi sữa chính là sự chuẩn bị đầy đủ nhất cho mẹ, với các thành phần thảo dược như cao hồi, cao thì là, mạch nha lúa mạch sẽ hỗ trợ cung cấp nguồn sữa tự nhiên cho mẹ, đồng thời calci từ bột rong biển còn tốt cho sự phát triển răng và xương bé”.

Cốm lợi sữa Lactamom được các chuyên gia từ các bệnh viện sản khoa như Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương khuyên dùng

Cốm lợi sữa Latamom với thành phần từ thảo dược tự nhiên, nguồn gốc 100% Hàn Quốc đem lại hiệu quả tăng tiết sữa và lợi sữa nhanh chóng. Thành phần cao hồi, cao thì là, bột cao mạch nha lúa mạch, có hoạt tính Estrogen kích thích sản xuất Prolactin tạo sữa mẹ, bên cạnh đó bột rong biển bổ sung calci và iod tốt cho sự phát triển răng và xương bé, giúp mẹ hạn chế tình trạng loãng xương sau sinh.

Theo kết quả khảo sát, Cốm Lợi Sữa Latamom giúp bà mẹ gọi sữa về thành công trung bình từ 1h-6h sau khi dùng ngay cả trường hợp bị mất sữa. Bên cạnh các yếu tố đã chia sẻ trên, việc dùng duy trì Cốm Lợi Sữa Lactamom được các chuyên gia khuyên bà mẹ nên dùng để có thể duy trì nguồn sữa mẹ được liên tục suốt thời gian cho con bú.

Nuôi con bằng sữa mẹ là hành trình dài nhưng không khó vì đã có Cốm lợi sữa Lactamom hỗ trợ duy trì nguồn sữa mẹ được liên tục suốt thời gian cho con bú.

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