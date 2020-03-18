Bầu tháng cuối nên ăn gì để dễ sinh, con phát triển tốt?

Trong tháng cuối cùng của thai kỳ, cả mẹ và bé đều bước vào thời điểm “nước rút”. Giai đoạn này, bé vẫn cần được bổ sung chất dinh dưỡng để tăng cân. Đồng thời, chế độ ăn cũng có thể giúp mẹ thuận lợi hơn khi “vượt cạn”. Vậy bầu tháng cuối nên ăn gì để dễ sinh và con phát triển tốt?

Bầu tháng cuối nên ăn gì nhiều dưỡng chất? Cá hồi là nguồn cung omega-3 vô cùng dồi dào. Não của bé trong giai đoạn tháng cuối thai kỳ phát triển rất nhanh, vì vậy nếu mẹ chăm chỉ ăn cá hồi sẽ cung cấp lượng lớn omega-3 hình thành nên sự phát triển hệ thần kinh và trí não cho bé.

Ngoài lượng protein dồi dào giúp phát triển các cơ và mô, trứng còn là nguồn cung cấp choline giúp duy trì chức năng của các tế bào. Đây là yếu tố quan trọng đóng góp cho sự phát triển của bé. Thành phần này còn giúp hỗ trợ hình thành trí nhớ trong bộ não của thai nhi. Mẹ có thể sử dụng trứng để chế biến các món ăn đa dạng, phù hợp khẩu vị.

Cá hồi là nguồn dưỡng chất dồi dào cho mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt, trong cá hồi chứa nhiều DHA giúp thúc đẩy và hình thành trí não. Đây là thành phần quan trọng giúp bé thông minh hơn.

Đu đủ chín

Bà bầu nên ăn hoa quả gì trong 3 tháng cuối? Đu đủ chín là nguồn cung cấp nhiều Kali, vitamin C và chất xơ. Đu đủ là loại trái cây có tính mát, giúp mẹ giảm các triệu chứng ợ nóng trong giai đoạn tam cá nguyệt thứ ba.

Đu đủ chín làm mát cơ thể, cung cấp nhiều vitamin cho mẹ bầu 3 tháng cuối - Ảnh minh họa: Internet.

Mẹ bầu lưu ý tuyệt đối không nên ăn đu đủ xanh bởi trong đu đủ xanh có nhiều enzym làm kích thích tử cung co bóp và có khả năng dẫn đến sảy thai. Đu đủ chín thì các thành phần này đã chuyển hóa nên mẹ bầu có thể ăn được.

Nước cam, nước chanh

Bầu tháng cuối nên ăn gì tăng sức đề kháng? Cam và chanh là các loại trái cây có chứa lượng vitamin C rất dồi dào. Uống nước cam hoặc nước chanh giúp cung cấp vitamin C, tăng sức đề kháng cho mẹ và thai nhi hiệu quả. Đồng thời, đây còn là các loại nước có tính mát, giúp cơ thể mẹ hạ nhiệt và rất có lợi cho hệ tiêu hóa của mẹ bầu trong tháng cuối mang thai.

Rau lang

Rau lang có vị ngọt, tính mát, chứa nhiều chất xơ cùng nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Việc mẹ bầu ăn rau lang khoảng 2-3 bữa một tuần sẽ giúp giảm thiểu tối đa tình trạng khó tiêu, táo bón.

Bầu tháng cuối ăn rau lang giúp dễ tiêu hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Đặc biệt, nếu mẹ bầu chưa biết tháng cuối thai kỳ nên ăn gì để dễ sinh thì hãy ăn rau lang thường xuyên. Vào khoảng tuần thứ 35 của thai kỳ trở đi, ăn rau lang sẽ giúp cổ tử cung mở nhanh hơn, giảm tối đa các cơn đau trong thời gian lâm bồn.

Tuy nhiên, vì rau lang có tính mát nên mẹ không nên quá lạm dụng. Việc ăn quá nhiều rau lang trong một thời gian liên tục có thể dẫn tới nguy cơ tiêu chảy.

Trứng vịt lộn

Mẹ bầu nên ăn gì để con tăng cân tháng cuối? Mẹ hãy tham khảo món trứng vịt lộn. Trong trứng vịt lộn có chứa hàm lượng lớn calo, protein, lipid và nhiều khoáng chất.

Trứng vịt lộn giúp tăng cân vào con nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Mẹ bầu tháng cuối ăn trứng vịt lộn sẽ giúp tăng cân vào con, con sau này sẽ thông minh và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, mẹ chỉ nên ăn tối đa là 3 quả 1 tuần để tránh bị đầy bụng.

Cháo cá

Ngoài trứng vịt lộn, nếu mẹ đang thắc mắc tháng cuối thai kỳ nên ăn gì để bé tăng cân thì có thể ăn cháo cá. Cháo cá giúp bé tăng cân nặng và chiều cao tối ưu. Đây cũng là món ăn ngon miệng, giúp mẹ không bị ngán.

Cháo cá rất tốt cho mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet.

Mè hoặc vừng đen

Bầu tháng cuối nên ăn gì để dễ sinh? Mẹ có thể ăn các món làm từ mè/vừng đen. Ngay từ tuần thứ 33-34, mẹ bầu có thể ăn chè vừng đen với sắn dây. Đây là nguồn thực phẩm giúp mẹ dễ sinh hơn bởi trong vừng đen có chứa nhiều protein, axit folic, vitamin E hỗ trợ tốt cho quá trình sinh nở.

Uống nước dừa và ăn men cơm rượu

Nước dừa hoặc nước mía sẽ giúp tăng lượng nước ối cho mẹ, giúp mẹ sinh nhanh và con sinh ra sạch sẽ, bụ bẫm và khỏe mạnh hơn. Vì những mẹ ít nước ối thường sẽ khó sinh và em bé thường bị ảnh hưởng. Còn men cơm rượu là bí quyết của ông bà ta thời xưa giúp phụ nữ sinh nở dễ dàng hơn.

Uống nước dừa để bổ sung ối cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet.

Uống nước dứa vào tuần cuối cùng

Vào tuần cuối cùng của thai kỳ, các bác sĩ thường khuyên mẹ uống nước dứa. Bởi dứa kích thích tử cung co bóp và làm mềm cổ tử cung. Nhờ vậy, mẹ bầu sẽ chuyển dạ nhẹ nhàng và sinh con dễ hơn, ít bị đau hơn.

Trên đây là một số thực phẩm để giúp mẹ trả lời cho câu hỏi: Bầu tháng cuối nên ăn gì để dễ sinh và bé tăng cân tốt. Giai đoạn cuối là thời kỳ vô cùng quan trọng để quyết định cân nặng của bé và cũng là lúc mẹ và bé cùng “vượt cạn”. Vì vậy, mẹ nên hết sức chú ý vấn đề dinh dưỡng để con được bụ bẫm và khi sinh nở dễ dàng, “mẹ tròn, con vuông”.