Bà bầu nên nằm nghiêng bên nào tốt cho sức khỏe và thai nhi?

Khi mang thai, cơ thể sẽ có nhiều thay đổi khiến các mẹ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Tư thế nằm là một trong những yếu tố quan trọng giúp mẹ bầu có thể thư giãn và ngủ ngon hơn. Nhiều mẹ thắc mắc bà bầu nên nằm nghiêng bên nào tốt cho thai nhi? hay bà bầu nằm nghiêng bên phải được không ? Bài viết dưới đây sẽ giúp các mẹ giải đáp các thắc mắc trên và có được chế độ nghỉ ngơi hợp lý.

Bên cạnh đó, khi mang thai mẹ nên tránh nằm ngửa, đặc biệt là từ tháng thứ 5 của thai kỳ. Vì khi nằm ngửa, trọng lượng của thai nhi sẽ chèn lên cột sống và các mạch máu lớn làm giảm lưu thông máu trong cơ thể đến thai nhi. Nằm ngửa khi ngủ còn làm ảnh hưởng đến huyết áp của mẹ, gây chóng mặt và khó thở khi ngủ.

Trong giai đoạn thai kỳ, mẹ lưu ý không nên nằm ngửa mà nên nằm nghiêng về một bên khi ngủ. Nhiều người cho rằng bà bầu nằm nghiêng bên trái bị khó thở . Tuy nhiên, khi nằm nghiêng bên trái sẽ giúp cải thiện được lưu lượng máu và dinh dưỡng đến nhau thai. Ngoài ra, với tư thế này sẽ giúp thận loại bỏ các chất thải trong cơ thể và giảm tình trạng phù chân ở mẹ khi mang thai.

Các chị em làm việc trong văn phòng thường có thói quen nằm úp mặt lên bàn khi ngủ trưa. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe trong giai đoạn thai kỳ mẹ nên tránh tư thế này, vì khi nằm với tư thế này sẽ khiến chức năng hô hấp của phổi bị suy giảm dẫn đến lượng máu cung cấp cho thai nhi cũng giảm theo.

Mẹ bầu ngủ trong tư thế nằm sấp có nguy hiểm không?

Thông thường, ở thời điểm mới “cấn thai”, các mẹ có thể ngủ hoặc nghỉ ngơi trong tư thế nằm sấp. Vì trong giai đoạn này, khả năng gây nguy hiểm rất thấp do thai nhi được bảo vệ bởi nước ối và dây rốn không bị nén dù mẹ có nằm trong bất kỳ tư thế nào.

Tuy nhiên, khi thai vào khoảng 4-5 tháng tuổi, tử cung của mẹ sẽ tăng thể tích cho phù hợp với sự phát triển của thai nhi. Điều này gây ảnh hưởng đến dạ dày và gây khó chịu cho các mẹ khi nằm sấp.

Mẹ bầu nằm sấp sẽ ảnh hưởng đến dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Các tư thế nằm theo từng giai đoạn thai kỳ:

Giai đoạn mang thai 3 tháng đầu: Trong giai đoạn này, thai nhi còn nhỏ và chưa tạo sức ép lên cơ thể mẹ. Mẹ có thể thoải mái nằm bất kỳ tư thế nào mà không cảm thấy khó chịu.

Giai đoạn mang thai 3 tháng giữa: Từ tháng thứ 4 của thai kỳ, bụng bầu đã bắt đầu lớn dần. Giai đoạn này, mẹ nên chú ý đến những tác động từ bên ngoài và không nên nằm ngửa. Tư thế nằm nghiêng một bên và kê cao chân sẽ giúp mẹ thoải mái và ngủ ngon hơn.

Các tư thế nằm cho mẹ bầu theo từng giai đoạn thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn mang thai 3 tháng cuối: Theo các bác sĩ, thai nhi thường có xu hướng nằm quay về phía bên phải. Do đó, lúc này mẹ nên nằm nghiêng về bên trái sẽ giúp giảm bớt áp lực lên dây chằng và tử cung. Ngược lại, khi nằm nghiêng về bên phải sẽ kéo căng tử cung và các mạch máu chính làm cản trở quá trình lưu thông máu của thai nhi.

Một số lưu ý giúp mẹ bầu ngủ ngon hơn

Thư giãn trước khi ngủ

Để có thể ngủ ngon, trước khi ngủ mẹ bầu nên dành một khoảng thời gian tĩnh để thư giãn và tránh những ồn ào. Bên cạnh đó, mẹ không nên hoạt động quá sức hoặc làm các công việc nhà để tránh mệt mỏi và khó ngủ.

Thư giãn trước khi ngủ giúp mẹ bầu ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tắt toàn bộ đèn trước khi đi ngủ

Để có thể ngủ ngon hơn, mẹ bầu nên giữ phòng ngủ tối và yên tĩnh. Nếu trong phòng có bất cứ thiết bị nào có nguồn sáng, mẹ hãy đảm bảo chúng sẽ không làm phiền đến giấc ngủ của mình. Ngoài ra, mẹ có thể đặt một miếng vải phủ lên chúng hoặc di chuyển những thiết bị đó đến một vị trí khác.

Không nên ăn nhẹ vào buổi đêm

Để có được giấc ngủ ngon trong giai đoạn thai kỳ, mẹ bầu nên tránh ăn những bữa ăn nhẹ vào buổi đêm. Đêm là lúc thai nhi bắt đầu cảm thấy đói, nhưng lại không hấp thụ được hết các chất có trong thức ăn mà mẹ bầu ăn trong khoảng 2 giờ trước khi đi ngủ.

Theo các chuyên gia, khi ăn đêm sẽ gây nguy cơ gây ra chứng ợ nóng hoặc trào ngược dạ dày khiến mẹ cảm thấy khó chịu và mất ngủ.

Ăn đêm khiến mẹ bầu dễ mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, qua những thông tin chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp các mẹ giải đáp được thắc mắc bà bầu nên nằm nghiêng bên nào tốt cho sức khỏe và thai nhi? cũng như một số lưu ý để giúp mẹ có thể ngủ ngon hơn trong giai đoạn thai kỳ. Chúc bạn có một khởi đầu làm mẹ thật tốt.