Bà bầu nên nằm nghiêng bên nào tốt cho sức khỏe và thai nhi?

Nuôi dạy con 21/03/2020 08:38

Bà bầu nên nằm nghiêng bên nào tốt cho sức khỏe và thai nhi? là một trong những câu hỏi được nhiều mẹ quan tâm, đặc biệt là với các chị em lần đầu mang thai.

Nội dung bài viết

Khi mang thai, cơ thể sẽ có nhiều thay đổi khiến các mẹ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Tư thế nằm là một trong những yếu tố quan trọng giúp mẹ bầu có thể thư giãn và ngủ ngon hơn. Nhiều mẹ thắc mắc bà bầu nên nằm nghiêng bên nào tốt cho thai nhi? hay bà bầu nằm nghiêng bên phải được không? Bài viết dưới đây sẽ giúp các mẹ giải đáp các thắc mắc trên và có được chế độ nghỉ ngơi hợp lý.

Ba bau nam nghieng ben nao
Bà bầu nên nằm nghiêng bên nào tốt cho thai nhi? - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu nên nằm nghiêng bên nào tốt cho thai nhi?

Trong giai đoạn thai kỳ, mẹ lưu ý không nên nằm ngửa mà nên nằm nghiêng về một bên khi ngủ. Nhiều người cho rằng bà bầu nằm nghiêng bên trái bị khó thở. Tuy nhiên, khi nằm nghiêng bên trái sẽ giúp cải thiện được lưu lượng máu và dinh dưỡng đến nhau thai. Ngoài ra, với tư thế này sẽ giúp thận loại bỏ các chất thải trong cơ thể và giảm tình trạng phù chân ở mẹ khi mang thai.

Ba bau nam nghieng ben nao 1
Bà bầu nằm nghiêng bên trái giúp cải thiện lưu lượng máu - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, khi mang thai mẹ nên tránh nằm ngửa, đặc biệt là từ tháng thứ 5 của thai kỳ. Vì khi nằm ngửa, trọng lượng của thai nhi sẽ chèn lên cột sống và các mạch máu lớn làm giảm lưu thông máu trong cơ thể đến thai nhi. Nằm ngửa khi ngủ còn làm ảnh hưởng đến huyết áp của mẹ, gây chóng mặt và khó thở khi ngủ.

Các chị em làm việc trong văn phòng thường có thói quen nằm úp mặt lên bàn khi ngủ trưa. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe trong giai đoạn thai kỳ mẹ nên tránh tư thế này, vì khi nằm với tư thế này sẽ khiến chức năng hô hấp của phổi bị suy giảm dẫn đến lượng máu cung cấp cho thai nhi cũng giảm theo. 

Mẹ bầu ngủ trong tư thế nằm sấp có nguy hiểm không?

Thông thường, ở thời điểm mới “cấn thai”, các mẹ có thể ngủ hoặc nghỉ ngơi trong tư thế nằm sấp. Vì trong giai đoạn này, khả năng gây nguy hiểm rất thấp do thai nhi được bảo vệ bởi nước ối và dây rốn không bị nén dù mẹ có nằm trong bất kỳ tư thế nào.

Tuy nhiên, khi thai vào khoảng 4-5 tháng tuổi, tử cung của mẹ sẽ tăng thể tích cho phù hợp với sự phát triển của thai nhi. Điều này gây ảnh hưởng đến dạ dày và gây khó chịu cho các mẹ khi nằm sấp.

Ba bau nam nghieng ben nao 2
Mẹ bầu nằm sấp sẽ ảnh hưởng đến dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Các tư thế nằm theo từng giai đoạn thai kỳ:

  • Giai đoạn mang thai 3 tháng đầu: Trong giai đoạn này, thai nhi còn nhỏ và chưa tạo sức ép lên cơ thể mẹ. Mẹ có thể thoải mái nằm bất kỳ tư thế nào mà không cảm thấy khó chịu.
  • Giai đoạn mang thai 3 tháng giữa: Từ tháng thứ 4 của thai kỳ, bụng bầu đã bắt đầu lớn dần. Giai đoạn này, mẹ nên chú ý đến những tác động từ bên ngoài và không nên nằm ngửa. Tư thế nằm nghiêng một bên và kê cao chân sẽ giúp mẹ thoải mái và ngủ ngon hơn.
Ba bau nam nghieng ben nao 3
Các tư thế nằm cho mẹ bầu theo từng giai đoạn thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet 
  • Giai đoạn mang thai 3 tháng cuối: Theo các bác sĩ, thai nhi thường có xu hướng nằm quay về phía bên phải. Do đó, lúc này mẹ nên nằm nghiêng về bên trái sẽ giúp giảm bớt áp lực lên dây chằng và tử cung. Ngược lại, khi nằm nghiêng về bên phải sẽ kéo căng tử cung và các mạch máu chính làm cản trở quá trình lưu thông máu của thai nhi. 

Một số lưu ý giúp mẹ bầu ngủ ngon hơn

  • Thư giãn trước khi ngủ

Để có thể ngủ ngon, trước khi ngủ mẹ bầu nên dành một khoảng thời gian tĩnh để thư giãn và tránh những ồn ào. Bên cạnh đó, mẹ không nên hoạt động quá sức hoặc làm các công việc nhà để tránh mệt mỏi và khó ngủ.

Ba bau nam nghieng ben nao 4
Thư giãn trước khi ngủ giúp mẹ bầu ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

  • Tắt toàn bộ đèn trước khi đi ngủ

Để có thể ngủ ngon hơn, mẹ bầu nên giữ phòng ngủ tối và yên tĩnh. Nếu trong phòng có bất cứ thiết bị nào có nguồn sáng, mẹ hãy đảm bảo chúng sẽ không làm phiền đến giấc ngủ của mình. Ngoài ra, mẹ có thể đặt một miếng vải phủ lên chúng hoặc di chuyển những thiết bị đó đến một vị trí khác.

  • Không nên ăn nhẹ vào buổi đêm

Để có được giấc ngủ ngon trong giai đoạn thai kỳ, mẹ bầu nên tránh ăn những bữa ăn nhẹ vào buổi đêm. Đêm là lúc thai nhi bắt đầu cảm thấy đói, nhưng lại không hấp thụ được hết các chất có trong thức ăn mà mẹ bầu ăn trong khoảng 2 giờ trước khi đi ngủ.

Theo các chuyên gia, khi ăn đêm sẽ gây nguy cơ gây ra chứng ợ nóng hoặc trào ngược dạ dày khiến mẹ cảm thấy khó chịu và mất ngủ.

Ba bau nam nghieng ben nao 5
Ăn đêm khiến mẹ bầu dễ mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, qua những thông tin chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp các mẹ giải đáp được thắc mắc bà bầu nên nằm nghiêng bên nào tốt cho sức khỏe và thai nhi? cũng như một số lưu ý để giúp mẹ có thể ngủ ngon hơn trong giai đoạn thai kỳ. Chúc bạn có một khởi đầu làm mẹ thật tốt.

Đẻ mổ ăn được bánh gì thì tốt cho bà bầu?

Đẻ mổ ăn được bánh gì thì tốt cho bà bầu?

Sau khi đẻ mổ, sức khỏe của mẹ bầu bị suy giảm. Vì thế, chị em luôn thắc mắc rằng đẻ mổ ăn được bánh gì và những thực phẩm gì thì tốt cho cơ thể?

Xem thêm
Từ khóa:   nằm nghiêng bên trái sinh con gì bà bầu nằm nghiêng bên phải được không bà bầu nằm nghiêng bên trái bị khó thở

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?