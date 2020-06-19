Bà bầu ăn sung có tốt không? Tác dụng của sung đối với bà bầu

Theo văn hóa Việt, quả sung từ lâu đã được ông bà chọn để dâng lên mâm ngũ quả nhân dịp Tết Nguyên Đán với hy vọng may mắn, tiền tài sẽ đến với cả gia đình. Không chỉ vậy, sung còn là một loại quả mang lại giá trị tuyệt vời đối với sức khỏe con người. Các bài thuốc Đông y thường sử dụng quả và lá sung để chữa bệnh viêm họng, viêm loét dạ dày, ho khan, hen phế quản,... Vậy còn với bà bầu thì quả sung có tác dụng gì? Bà bầu ăn sung có tốt không ? Mời bạn cũng theo dõi bài viết sau để có câu trả lời.

Canxi là một trong những khoáng chất thiết yếu đối với sự phát triển hệ xương và răng của thai nhi. Ngoài ra, canxi cũng giúp bà bầu có một bộ xương chắc khỏe trong quá trình mang thai và sau khi sinh em bé.

Quả sung có chứa chất xơ, vitamin B6, Kali, Mangan, Đồng, Protein, Carbohydrate, chất béo,... Với những thành phần dinh dưỡng này, quả sung sẽ mang lại những lợi ích cho mẹ bầu như sau:

Nếu cơ thể bị thiếu hụt khoáng chất này, mẹ sẽ dễ đối mặt với tình trạng loãng xương. Quả sung được xếp vào danh sách các loại thực phẩm giàu canxi, bên cạnh phô mai và sữa.

Giúp huyết áp được điều hòa ở mức ổn định

Một công dụng được các chuyên gia đánh giá khá cao của quả sung chính là tốt cho tim mạch. Thành phần của sung có chứa nhiều kali, ít muối, giúp huyết áp được điều hòa và ổn định trong thời gian mang thai. Ngoài ra, polyphenol là một chất chống oxy hóa có hàm lượng cao trong quá sung, giúp ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch, vô cùng nguy hiểm.

Sung giúp huyết áp được điều hòa ở mức ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung chất béo tốt

Sung có chứa nhiều chất béo có lợi như: omega-3, omega-6, axit béo và phytosterol. Chúng góp phần giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu cũng như giúp thành mạch máu co giãn tốt. Chất xơ trong sung còn giúp loại bỏ cholesterol có hại ra khỏi cơ thể. Chưa hết, các axit béo trên còn giúp não bộ thai nhi phát triển. Đây là điều mà mẹ bầu nào cũng mong muốn.

Bảo vệ mắt

Theo nghiên cứu, việc ăn nhiều hơn 3 quả sung mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc chứng thoái hóa điểm vàng ở tuổi già. Chính vì vậy, sung cũng giúp bảo vệ đồng thời nâng cao sức khỏe cho đôi mắt của bà bầu.

Sung giúp bảo vệ và nâng cao thị lực cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa thiếu máu

Thiếu sắt, thiếu máu khi mang thai luôn là vấn đề mà nhiều mẹ bầu quan tâm. Cơ thể mẹ bầu thiếu sắt sẽ dẫn đến thiếu hụt lượng oxy cung cấp cho thai nhi và nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. Quả sung giàu sắt chắc chắn là một loại quả cực kỳ tốt, giúp bổ sung sắt đồng thời ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi do thiếu máu gây ra.

Cải thiện tiêu hóa

Sung chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, giảm cảm giác cồn cào, đói bụng, giúp bạn có cảm giác no lâu. Loại quả này giúp điều hòa nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón khi mang thai. Sung cũng chứa loại men vi sinh hỗ trợ lợi khuẩn phát triển trong đường ruột cũng như hệ tiêu hóa.

Sung giúp cải thiện hệ tiêu hóa cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Giảm ốm nghén, đẹp tóc và da

Vitamin B6 có mặt trong quả sung giúp mẹ bầu giảm ốm nghén trong 3 tháng đầu. Ngoài ra, sung còn chứa nhiều hợp chất có lợi, giúp cải thiện nhiều vấn đề liên quan đến sắc tố da dễ gặp phải ở bà bầu, điển hình là nám, sạm, tàn nhang.

Bà bầu ăn sung có tốt không?

Trên là những tác dụng tuyệt vời của quả sung với bà bầu. Mặc dù quả sung tốt vậy, tuy nhiên bạn chỉ nên ăn tối đa 5 quả sung trong một ngày bởi nó tiềm ẩn một số tác dụng phụ không mong muốn sau:

Quả sung giúp điều trị nám da thai kỳ. Tuy nhiên, một số trường hợp mắc phải tình trạng viêm da do cơ thể phản ứng lại với một lượng lớn psoralens có trong sung.

Quả sung giúp điều hòa huyết áp ổn định. Tuy nhiên, việc ăn sung quá nhiều sẽ khiến đường huyết của bạn bị giảm mạnh.

Dù sung rất tốt nhưng vẫn có thể gây ra tác dụng phụ với mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể người mẹ có thể dị ứng với sung. Mặc dù trước đó, có thể không bị dị ứng, tuy nhiên, quá trình mang thai khiến nội tiết tố thay đổi và phản ứng lại với sung.

Kết luận là bà bầu ăn sung cực kỳ tốt cho sức khỏe đồng thời giúp mẹ bầu sở hữu làn da đẹp như còn con gái. Tuy nhiên, mẹ bầu hãy nhớ chỉ nên ăn 5 quả sung mỗi ngày để tối đa lợi ích từ loại thực phẩm tuyệt vời này.

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Bà bầu ăn sung như thế nào là tốt?

Bà bầu ăn sung đúng cách mang lại nhiều lợi ích. Việc ăn quá nhiều sung, quá giới hạn sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Lời khuyên dành cho bạn là chỉ nên xem sung như một loại hoa quả thay vì rau xanh nhé.

Bà bầu chỉ nên ăn tối đa 5 quả sung mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày, mẹ bầu chỉ nên ăn 5 quả sung. Có thể ăn nó như một món ăn nhẹ, ăn vào chiều muộn. Bạn cũng có thể xay nhuyễn quả sung ra, trộn cùng salad hoặc nấu ăn.

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn trả lời được câu hỏi “Bà bầu ăn sung có tốt không?”. Mong rằng bài viết hữu ích và cung cấp cho bạn thêm kiến thức chăm sóc thai kỳ.