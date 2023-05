Giải đáp: Bà bầu ăn mận Hà Nội được không?

Mận Hà Nội được biết đến là một loại trái cây thơm ngon có vị chua ngọt và chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Mận Hà Nội có chứa các hợp chất chống oxy hóa và một số loại vitamin như vitamin A hay vitamin C. Đặc biệt, với lượng vitamin C dồi dào nên mận Hà Nội có tác dụng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đặc biệt là hỗ trợ cơ thể mẹ bầu hấp thu chất sắt.

Mận Hà Nội trộn với muối ớt là món ăn khoái khẩu của các chị em phụ nữ đang mang thai. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng không nên ăn quá nhiều mận sẽ gây ra nhiệt trong cơ thể. Do vậy, mẹ bầu không nên ăn quá nhiều mận Hà Nội.

Công dụng của quả mận Hà Nội đối với bà bầu

Giảm ốm nghén

Nhờ có vị chát, chua ngọt nên mận Hà Nội có tác dụng giúp đẩy lùi cảm giác buồn nôn hiệu quả. Do đó, trong những tháng ốm nghén nặng hoặc chán ăn kinh khủng thì mẹ bầu hãy ăn thử một vài quả mận trước bữa ăn. Như vậy sẽ giúp mẹ giảm cảm giác buồn nôn và thèm ăn hơn.

Mận Hà Nội có tác dụng giúp đẩy lùi cảm giác buồn nôn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tăng hệ miễn dịch

Khi mang thai hệ miễn dịch của cơ thể thường sẽ bị suy giảm đáng kể. Vì vậy ăn mận chính là một trong những cách giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bà bầu. Thực vậy, trung bình mỗi ngày mẹ bầu cần cung cấp khoảng 150 mg vitamin C cho cơ thể trong khi một quả mận nhỏ có thể chứa đến 10 mg vitamin C. Từ đó sẽ bổ sung lượng vitamin C đáng kể cho cơ thể, giúp nâng cao hệ miễn dịch và phòng ngừa cảm cúm trong giai đoạn thai kỳ.

Hỗ trợ tiêu hóa

Trong quả mận có chứa rất nhiều chất xơ, sorbitol và isatin có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Nhờ ăn mận cũng sẽ giúp điều hòa nhu động ruột tốt hơn và giảm nguy cơ táo bón trong giai đoạn thai kỳ.

Giúp cơ thể hấp thu sắt

Sắt là một khoáng chất cần thiết đối với cơ thể mẹ bầu trong quá trình phát triển thai nhi. Bởi vậy, các mẹ bầu luôn chú trọng đến việc bổ sung chất sắt thông qua thức ăn hàng ngày hoặc uống thuốc. Ăn một quả mận trong bữa tráng miệng sau mỗi bữa ăn sẽ giúp tăng cường hàm lượng vitamin C, hỗ trợ hấp thụ chất sắt vào cơ thể tốt hơn.

Ăn một quả mận trong bữa tráng miệng sau mỗi bữa ăn sẽ giúp tăng cường hàm lượng vitamin C và hấp thụ sắt - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da

Phụ nữ khi mang thai nước da thường sẽ bị xấu đi, thậm chí có người nổi mụn, nám và sạm da đáng kể. Để khắc phục tình trạng này mẹ bầu có thể ăn mận để bổ sung thêm vitamin C và E cho da trở nên tươi tắn. Thậm chí, sử dụng mận để đắp mặt nạ cũng là một cách giúp làn da trắng sáng hơn.

Những điều mẹ bầu cần lưu ý khi ăn mận Hà Nội

Tuy mận Hà Nội mang lại nhiều dinh dưỡng cần thiết cho mẹ bầu, thế nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ sinh nhiệt và gây nóng cho cơ thể. Từ đó sẽ dẫn đến nổi mụn, khó chịu trong người hoặc tiêu hóa không tốt.

Mẹ bầu cũng không nên ăn mận Hà Nội khi đói, vì tính axit có trong quả sẽ gây khó chịu cho dạ dày. Hơn nữa, nếu mẹ bầu mắc bệnh dạ dày thì không nên dùng quả mận sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.

Mẹ bầu không nên ăn mận Hà Nội khi đói vì sẽ ảnh hưởng đến dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người thắc thắc mắc mang bầu 3 tháng đầu ăn mận Hà Nội được không? câu trả lời là mẹ bầu vẫn có thể ăn mận được. Tuy nhiên, các mẹ bầu cần chú ý một số điều sau đây:

Mọi người thường ăn mận chấm với muối ớt, tuy nhiên đối với mẹ bầu thì nên hạn chế chấm nhiều muối và ăn quá cay.

Ăn quá nhiều mận trong một ngày sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng như hại thận, tăng hàm lượng axit cao, gây nóng và làm giảm tác dụng của một số loại thuốc.

Không nên ăn mận lúc đói vì axit có trong mận sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.

Không nên gọt bỏ vỏ mận, vì chất oxy hóa chủ yếu có trong vỏ quả mận.

Trước khi ăn mận bạn cần phải rửa sạch và ngâm nước muối loãng.

Cách lựa chọn quả mận ngon

Đối với quả mận miền Nam: Bạn nên chọn những quả mận có vỏ ngoài mịn màng, căng bóng và không bị dập nát. Đặc biệt với bà bầu thì nên ưu tiên những quả còn nguyên cuốn lá.

Với mận Hà Nội: Chọn quả mận tươi, đẹp mắt, màu tối và không bị bầm dập. Mận Hà Nội ngon thường sẽ có lớp vỏ căng mọng và nhẵn bóng. Mận tươi sẽ có cuốn tươi hoặc nguyên chùm, nắn vào không bị mềm.

Bên cạnh đó, bạn không nên mua mận quá chín hoặc quá xanh. Hãy chọn loại quả có màu đỏ – xanh. Nếu trên quả mận có lớp phấn trắng bao phủ thì đó là mận tươi.

Mận Hà Nội ngon thường sẽ có lớp vỏ căng mọng và nhẵn bóng - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng qua thông tin chia sẻ trên sẽ giúp các mẹ bầu giải đáp được thắc mắc bà bầu ăn mận Hà Nội được không. Tuy quả mận mang lại nhiều lợi ích cho mẹ bầu nhưng cũng cần lưu ý ăn với liều lượng phù hợp để đảm bảo sức khỏe thai kỳ.