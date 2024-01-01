Đau lưng ngày càng gia tăng ở trẻ em: Đeo ba lô đi học như thế nào là đúng?

Đau lưng ở trẻ em có thể do các vấn đề về cột sống, tư thế ngồi không đúng, sử dụng điện thoại, máy tính bảng thường xuyên hay đeo ba lô đi học chưa đúng cách.
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Nhiều người cho rằng chứng đau lưng là ở người lớn nhưng hiện nay, chứng đau mỏi lưng cũng phổ biến ở trẻ em. Đau lưng không chỉ liên quan đến các vấn đề về cột sống của trẻ mà thậm chí còn liên quan đến tư thế xấu như mang ba lô nặng, ngồi sai tư thế trong lớp hoặc hay thường xuyên nhìn xuống điện thoại hoặc máy tính bảng ở nhà.
“Trẻ lớp 1 và lớp 2 nên sử dụng ba lô có trọng lượng từ 1,5 kg đến 2 kg, trẻ từ lớp 3 đến lớp 5 nên sử dụng ba lô có trọng lượng từ 2 kg đến 3 kg. Đối với trẻ em từ lớp 6 đến lớp 8, phạm vi cân nặng được khuyến nghị là từ 3 kg đến 4 kg, và đối với trẻ từ lớp 9 và 10, trọng lượng được đề xuất là 5 kg, tuy nhiên, có thể nói rằng trọng lượng mang trên lưng càng nhỏ thì càng tốt sự phát triển bình thường”, Tiến sĩ Pramod Bhor, Giám đốc Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện Fortis, Vashi, Ấn Độ, cho biết.
Hiểu được trọng lượng phù hợp của một chiếc ba lô là một khởi đầu tốt, nhưng việc lựa chọn một chiếc ba lô phù hợp cũng quan trọng không kém. “Túi nên có quai kép, trẻ nên đeo thoải mái bằng cả hai quai để phân bổ đều trọng lượng lên mỗi vai. Ba lô không được treo dưới vùng thắt lưng. Việc đeo ba lô nặng một bên không gây cong vẹo cột sống hay vẹo cột sống ở trẻ nhưng sẽ gây căng thẳng cho một bên. Điều quan trọng là tránh để một bên vai bị quá tải do trọng lượng quá nặng có thể gây mỏi cơ và khó chịu khi chỉ đeo ba lô một bên”, Tiến sĩ Nitish Arora, Chuyên gia tư vấn về chấn thương, tái tạo chi, chỉnh sửa dị tật & Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nhi, Bệnh viện Medicover, Navi Mumbai, Ấn Độ, cho biết.
“Cha mẹ nên đảm bảo rằng con mình đeo ba lô đúng cách, sử dụng cả hai quai để phân bổ trọng lượng đều. Khi con ở nhà, hãy tạo tư thế tốt khi con ngồi học hoặc sử dụng điện thoại hay máy tính bảng. Cha mẹ có thể tham khảo ý kiến bác sĩ của con về việc bổ sung vitamin D và canxi, đặc biệt trong mùa đông khi con ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc nếu con tham gia các môn thể thao trong nhà", Tiến sĩ Pramod Bhor cho biết.
Tiến sĩ Pramod Bhor chia sẻ thêm: "Nếu trẻ bị đau lưng do đeo ba lô hoặc tư thế ngồi ở trường, việc điều chỉnh lối sống và khuyến khích hoạt động thể chất có thể giải quyết cơn đau một cách hiệu quả và ngăn ngừa sự tái phát".