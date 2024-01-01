Đau lưng ngày càng gia tăng ở trẻ em: Đeo ba lô đi học như thế nào là đúng?

Nhiều người cho rằng chứng đau lưng là ở người lớn nhưng hiện nay, chứng đau mỏi lưng cũng phổ biến ở trẻ em. Đau lưng không chỉ liên quan đến các vấn đề về cột sống của trẻ mà thậm chí còn liên quan đến tư thế xấu như mang ba lô nặng, ngồi sai tư thế trong lớp hoặc hay thường xuyên nhìn xuống điện thoại hoặc máy tính bảng ở nhà.

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“Trẻ lớp 1 và lớp 2 nên sử dụng ba lô có trọng lượng từ 1,5 kg đến 2 kg, trẻ từ lớp 3 đến lớp 5 nên sử dụng ba lô có trọng lượng từ 2 kg đến 3 kg. Đối với trẻ em từ lớp 6 đến lớp 8, phạm vi cân nặng được khuyến nghị là từ 3 kg đến 4 kg, và đối với trẻ từ lớp 9 và 10, trọng lượng được đề xuất là 5 kg, tuy nhiên, có thể nói rằng trọng lượng mang trên lưng càng nhỏ thì càng tốt sự phát triển bình thường”, Tiến sĩ Pramod Bhor, Giám đốc Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện Fortis, Vashi, Ấn Độ, cho biết.