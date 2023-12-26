5 bí quyết dạy con không chịu nghe lời, chuyên gia khuyên 'cha mẹ nên giáo dục từ sớm'

Nuôi dạy con 26/12/2023 08:49

Việc nuôi dạy con cái liên quan đến việc hướng dẫn trẻ vượt qua nhiều thử thách khác nhau và giáo dục hành vi không vâng lời là một trong số đó.

​Khi con không nghe lời, thay vì chỉ trừng phạt hành vi tiêu cực, cha mẹ hãy cố gắng củng cố và khen thưởng hành vi tích cực của trẻ nếu có. Dưới đây là 5 bài học mà cha mẹ có thể cân nhắc khi dạy một đứa trẻ không vâng lời. 

1. Dạy trẻ sự đồng cảm​

Khuyến khích sự đồng cảm ở con bằng cách dạy chúng nhận biết và trải nghiệm cảm xúc của người khác. Thúc giục trẻ suy nghĩ về những tác động tiềm tàng từ hành vi của chúng đối với người khác. Nếu hiểu được đồng cảm, trẻ có thể có nhận thức tốt hơn về tác động của hành động của chúng. 

5 bí quyết dạy con không chịu nghe lời, chuyên gia khuyên 'cha mẹ nên giáo dục từ sớm' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Dạy trẻ có trách nhiệm​

Giúp trẻ nhận ra giá trị của trách nhiệm. Hướng dẫn trẻ rằng mọi hoạt động đều có những tác động tích cực và tiêu cực. Thúc giục trẻ xem xét hậu quả của hành vi của trẻ đối với cả bản thân và người khác, cũng như dạy trẻ nhận trách nhiệm về hành động của mình.

3. Kỹ năng giải quyết vấn đề

Dạy con kỹ năng giải quyết vấn đề có thể giúp trẻ nhận ra rằng việc thiếu kỹ năng hoặc sự thất vọng có thể là nguyên nhân sâu xa của hành vi không vâng lời. Dạy trẻ nghĩ ra những phương pháp khác mang tính xây dựng hơn để giải quyết vấn đề hơn là việc không nghe lời. 

5 bí quyết dạy con không chịu nghe lời, chuyên gia khuyên 'cha mẹ nên giáo dục từ sớm' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

​4. Giao tiếp cởi mở và tôn trọng​

Dạy trẻ giao tiếp lịch sự và trung thực có thể giúp trẻ có cách thức lành mạnh để truyền đạt cảm xúc và ý tưởng của chúng. Hỗ trợ trẻ nhận ra tầm quan trọng của giao tiếp trong việc giải quyết tranh cãi và thúc đẩy mối quan hệ lành mạnh. Đồng thời, cha mẹ cũng nên dạy trẻ tôn trọng người khác. Trẻ cũng nên học cách đối xử với mọi người theo cách mà chúng muốn được đối xử. 

5. Dạy trẻ tự chủ​ 

 

Có nhiều phương pháp giúp cha mẹ dạy con học cách kiểm soát cảm xúc và rèn luyện tính tự giác. Dạy trẻ cơ chế đối phó với sự khó chịu và giận dữ, như hít thở sâu, đếm đến 10 hoặc rời khỏi môi trường đó trong giây lát. Đồng thời có thể dạy trẻ giá trị của việc cân nhắc một hành động trước khi thực hiện.  

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