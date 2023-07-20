Ái nữ Hồ Ngọc Hà nổi đình đám nhất nhì Vbiz: Thừa hưởng đôi chân chuẩn siêu mẫu, ngày càng ra dáng "công chúa lai"

Lisa nhà Hồ Ngọc Hà càng lớn càng xinh xắn, sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội.

Nhắc đến những em bé "hot" nhất mạng xã hội hiện nay thì không thể thiếu tên hai ái nữ Lisa (con gái Hồ Ngọc Hà - Kim Lý). Không chỉ được biết đến nhiều vì là con của người nổi tiếng, hai cô bé còn được đông đảo cư dân mạng yêu thích vì ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Cùng với cậu em sinh đôi Leon, bé Lisa chào đời vào tháng 11/2020. Con gái của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mang 3 dòng máu Việt - Pháp - Thụy Điển, và hiện tại cô bé đã lộ rõ những nét khá "Tây" trên gương mặt, chuẩn một em bé lai xinh đẹp.

Trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà xả kho khoạt khắc hạnh phúc bên gia đình. Ngoài hai phụ huynh, cặp song sinh Lisa - Leon nhanh chóng chiếm spotlight. Cặp sinh đôi Lisa - Leon của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được nhiều người hâm mộ yêu mến Lisa có gương mặt bầu bĩnh, các nét hài hòa, đặc biệt là đôi mắt to tròn, rõ hai mí và mái tóc màu nâu tự nhiên. Theo nhận xét của nhiều người hâm mộ, Lisa có ngoại hình giống mẹ nhiều hơn giống bố. Nhất là cô bé được thừa hưởng đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể giống mẹ. Với những đặc điểm này, rất có thể khi lớn lên, Lisa cũng sẽ sở hữu nhan sắc và ngoại hình "không đùa được đâu". Tháng 11/2020, ca sĩ Tìm lại giấc mơ sinh đôi bé gái (Lisa) và bé trai (Leon) Nhiều khán giả khen ngợi cô bé ra dáng người mẫu và có thể thử sức hoạt động thời trang trong tương lai. Vẻ đáng yêu của Lisa khi diện một set đồ đơn giản. Tủ đồ của hai nhóc tỳ rất hiếm hàng hiệu, thay vào đó là các thương hiệu bình dân. Thần thái và cách tạo dáng của một siêu mẫu tương lai chứ chẳng đùa! Hồ Ngọc Hà và Kim Lý quen nhau khi hợp tác chung trong MV Cả một trời thương nhớ năm 2017. Cả hai bí mật đăng ký kết hôn hồi tháng 1.2020. Đến tháng 11.2020, ca sĩ Tìm lại giấc mơ sinh đôi bé gái (Lisa) và bé trai (Leon). Kể từ khi có thêm thành viên mới, những khoảnh khắc quây quần bên nhau của gia đình Hồ Ngọc Hà luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh chuyện tình lãng mạn giữa nữ ca sĩ và Kim Lý, phần lớn khán giả bày tỏ sự yêu mến trước nét dễ thương, lanh lợi của hai nhóc tì sinh đôi.

Mặt khác, đây cũng không phải lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà trải lòng về việc chưa tổ chức đám cưới với ông xã Kim Lý. Hồi 2020, nhân dịp sinh nhật của Kim Lý, Hồ Ngọc Hà gửi nhiều lời chúc ngọt ngào đến nửa kia của mình, đồng thời thú nhận bản thân rất ghét hôn nhân, bởi cô tin rằng đó là điều không chắc chắn. Thời điểm đó, nữ ca sĩ bày tỏ: "Em đã nói ngay từ đầu em là đứa ghét hôn nhân, thứ mà chẳng ai dám nói về ngày mai, chẳng dám khẳng định thậm chí giấu nhẹm vì sợ sau này phải đi hốt những tàn dư thì mệt. Nhưng em sẽ cố gắng cân bằng, em sẽ yếu đuối và em cũng sẽ như anh, thành thật đến giây phút cuối cùng và biết nắm giữ những gì mình cần chăm sóc như cách anh đã dạy em 3 năm qua". Hồ Ngọc Hà và Kim Lý quen nhau khi hợp tác chung trong MV Cả một trời thương nhớ năm 2017. Cả hai bí mật đăng ký kết hôn hồi tháng 1/2020. Kể từ khi có tổ ấm của mình, Hồ Ngọc Hà luôn cố gắng giới hạn số lượng show diễn xa để có thể dành thời gian bên các con. Khi phải đi xa lưu diễn, cô thường xuyên gọi điện để trò chuyện với các con hàng ngày. Có thể thấy Hồ Ngọc Hà dành nhiều tình yêu và sự quan tâm cho gia đình, không ngừng nỗ lực để duy trì mối quan hệ gần gũi và chăm sóc cho sự phát triển của các con.

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