9 cách giúp con phát triển lòng tự trọng

Nuôi dạy con 29/11/2022 09:45

Lòng tự trọng là một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển lành mạnh và sự thành công trong tương lai của trẻ.

1. Tôn trọng cảm xúc của con

Trước tiên, cha mẹ cần biết tôn trọng cảm xúc của con. Đừng bao giờ coi cảm xúc của con là một vấn đề rắc rối phải giải quyết.

2. Lắng nghe con chia sẻ

Thay vì vội vàng nhảy vào để "sửa chữa" những cảm xúc khó khăn của con, hãy tập trung lắng nghe con chia sẻ tình huống và giúp con gọi tên những cảm xúc đó.

3. Tạo tư duy thành công

Trẻ sẽ có khả năng có tư duy thành công hơn khi trẻ cảm thấy an tâm và tự tin với chính mình.

Khi đó, trẻ có thể thúc đẩy bản thân chấp nhận những thách thức mới, đối phó với những thất bại và học hỏi từ thất bại.

Ngoài ra, trẻ cũng có khả năng lên tiếng bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ hơn.

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 Ảnh minh họa

4. Khen ngợi nỗ lực và sự hoàn thành

Thay vì tập trung vào hiệu suất hay thành tích, hãy tập trung vào nỗ lực và sự hoàn thành.

Khen ngợi trẻ vì đã thực sự nỗ lực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tốt hơn là khen ngợi trẻ về thành tích của chúng so với những đứa trẻ khác.

5. Làm con thấy được coi trọng

Hãy luôn để con thấy được rằng con được coi trọng và có giá trị vì chính bản thân con, không phải vì thành tích của con như thế nào so với bạn bè.

6. Để con gặp thử thách

Hãy cho phép con bạn gặp thử thách, mắc sai lầm và đôi khi vấp ngã.

Hãy luôn khẳng định với con rằng tình yêu của bạn dành cho con là vô điều kiện và bạn sẽ yêu con bất kể có chuyện gì xảy ra.

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 Ảnh minh họa

7. Để con lên tiếng

Cách trẻ nói và những gì trẻ nói sẽ trở thành tiếng nói, quan điểm của trẻ khi trưởng thành.

Ngay từ khi con còn nhỏ, hãy cho phép con được lên tiếng chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình.

8. Để con thấy an toàn

Trẻ có nhiều khả năng thành công hơn trong học tập, trong cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp khi chúng cảm thấy an toàn và xứng đáng.

Khi trưởng thành, trẻ học cách đối phó với những thách thức và chịu đựng áp lực từ các bạn đồng trang lứa.

9. Cho con tự do tư duy

Trẻ sẽ cảm thấy hài lòng hơn và có khả năng duy trì các mối quan hệ với người khác khi được hướng dẫn, giúp đỡ để có khả năng đưa ra quyết định độc lập và tự do tư duy.

(Theo Times of India)

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