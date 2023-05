Thời tiết nóng nực, thai nhi sợ nhất mẹ làm 3 điều này

Dưới đây là 3 điều em bé trong bụng sợ nhất mẹ làm trong mùa hè.

1. Mẹ bị sốt cao và say nắng Khi mang thai, nhiều người mẹ sẽ cảm thấy rằng họ cảm thấy nóng hơn bình thường. Điều này là do tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của phụ nữ mang thai cao hơn người bình thường 25%, thân nhiệt của họ cũng cao hơn phụ nữ bình thường 0,2 ~ 0,5 ℃. Vì vậy, phụ nữ mang thai dễ bị sốt cao, say nắng, chóng mặt, buồn nôn, tức ngực, mất nước và co giật.

Ảnh minh họa Nếu mẹ bị rối loạn tuần hoàn máu và co giật do say nắng sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất dinh dưỡng và khí giữa tử cung và nhau thai khiến thai nhi không được cung cấp đủ máu, thiếu oxy dẫn đến sinh non. 2. Ảnh nhiều đồ lạnh

Khi mang thai, nồng độ hormone trong cơ thể người phụ nữ thay đổi, điều này có thể dẫn đến một số thay đổi nhất định trong chế độ ăn uống cũng như sở thích ăn uống của bà bầu. Do đó, thèm ăn đá, kem và uống nước đá là một điều hoàn toàn bình thường và không dẫn đến bất cứ hậu quả tiêu cực nào. Các loại đồ ăn lạnh và nước đá không được coi là có hại cho cơ thể con người, bao gồm phụ nữ mang thai và những người khác. Tuy nhiên sử dụng kem với số lượng lớn hoặc ăn kem hàng ngày có thể dẫn đến nhiều rủi ro, bao gồm tiểu đường trong thai kỳ. Trong một số trường hợp phụ nữ mang thai có thể thèm ăn một số thứ phi thực phẩm như đất sét, xà phòng, bụi bẩn và một số thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Điều này được xem là bất thường và không an toàn. Do đó, nếu bà bầu có dấu hiệu thèm ăn các món ăn phi thực phẩm, bạn nên đến bệnh viện ngay lập tức để được hướng dẫn cụ thể. Ảnh minh họa Thèm ăn kem, đồ ăn và nước uống lạnh hoàn toàn an toàn khi mang thai. Tuy nhiên, khi ăn kem, đặc biệt là các loại kem béo, có lượng đường lớn hoặc có độ ngọt cao, bà bầu cần cân nhắc liều lượng để tránh các rủi ro không mong muốn. Thỉnh thoảng ăn kem không dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên nếu bà bầu ăn kem với số lượng lớn có thể dẫn đến một số vấn đề y tế như bệnh tiểu đường, béo phì, sinh non hoặc em bé có lượng đường trong máu thấp sau khi sinh hoặc các vấn đề về hô hấp. 3. Cáu gắt và giận dữ Các vấn đề liên quan đến tâm thần có thể ảnh hưởng xấu đến tình trạng của thai nhi trong bụng mẹ vì trầm cảm ảnh hưởng đến hoạt động não bộ của các bà mẹ đang mang thai. Những bà mẹ có trạng thái không ổn định về tinh thần do trầm cảm, buồn bã, bồn chồn hoặc cảm giác trống rỗng đôi khi có thể kéo dài đến vài ngày. Nếu Mẹ mang bầu không điều tiết cảm xúc và luôn ở trạng thái tức giận, buồn bã, sợ hãi, thậm chí quá vui sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của thai nhi vì thai nhi không thể cảm nhận được những gì Mẹ đang cảm nhận. Ví dụ, khi mẹ bầu tức giận, tim của mẹ sẽ đập nhanh hơn, hơi thở trở nên ngắn hơn bình thường, các cơ co lại, nhu động ruột của bạn sẽ rối loạn.. Còn khi cảm xúc của mẹ bầu dâng cao trào, tim bơm máu nhanh hơn, do đó oxy không thể lưu thông đúng cách đến tất cả các mô của cơ thể mẹ. Cơ thể sẽ trở nên tỉnh táo và kích hoạt một số hormone gây co thắt và co thắt trong tử cung. Ảnh minh họa Nếu những điều này xảy ra thường xuyên, sau này trẻ khi trẻ sinh ra trẻ sẽ khó sinh, đau bụng ở trẻ, nhẹ cân, dễ lo lắng, khó khăn trong học tập sau này, thậm chí dễ quấy khóc. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ mang thai bị trầm cảm có thể dẫn đến trẻ nhẹ cân, biến chứng, sẩy thai hoặc sinh non. Chồng và những người xung quanh phải quan tâm nhiều hơn để các Mẹ bầu vững vàng đối mặt với quá trình mang thai. Các bà mẹ mang thai khi bị trầm cảm được khuyên nên tìm gốc rễ của vấn đề khiến cảm xúc của họ kéo theo và giải quyết chúng ngay lập tức. Nếu cảm xúc của bạn tăng lên, hãy cố gắng kiên nhẫn, hít thở sâu, nhắm mắt và tưởng tượng những điều bạn yêu thích. Sự hỗ trợ và quan tâm nhiều hơn từ người chồng và những người xung quanh cũng có thể giúp lấy lại được sự bình tĩnh và khiến mẹ bầu trở nên mạnh mẽ hơn trong suốt quá trình thai kỳ. Ngoài ra, Mẹ bầu có thể tham gia các lớp học dành cho Bà mẹ mang thai,với nhau để có thể dễ dàng tìm được tiếng nói chung, đồng thời giúp nhau vượt qua những cảm giác có thể phải đã và đang trải qua vì một quá trình thai kỳ phát triển khỏe mạnh.

