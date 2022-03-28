Sự thay đổi này báo hiệu những thay đổi trong cách con bạn sắp xếp thông tin. Đó là một bước bình thường, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về việc con mình trở thành kẻ nói dối như bệnh lý.

Nói dối không phải lúc nào cũng được thực hiện với những động cơ thầm kín. Theo nghiên cứu của Kang Lee, giáo sư Đại học Toronto và Giám đốc Viện Nghiên cứu Trẻ em, khi trẻ bắt đầu nói dối, đó chỉ đơn giản là một cột mốc phát triển mới.

Điều đó nói lên rằng, nhiều khi trẻ em có lý do chính đáng để trẻ thực hiện việc không trung thực chẳng hạn như chúng muốn tránh bị trừng phạt, tránh làm cha mẹ thất vọng hoặc một kết cục khó chịu.

Nghiên cứu cho thấy rằng nói dối phổ biến ở độ tuổi từ 4 đến 17, và đến 7 tuổi, trẻ em có thể nói dối tốt đến mức cha mẹ thậm chí không thể nói rằng chúng không trung thực. Nhưng sau 17 tuổi, nói dối giảm đi, vì vậy nó không nhất thiết là một vấn đề sẽ theo con cái chúng ta đến tuổi trưởng thành.

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Thật khó để một đứa trẻ nói sự thật khi chúng biết sẽ gặp kết quả xấu. Con bạn cũng không muốn làm bạn thất vọng. Vì vậy, con có thể phàn nàn về một lựa chọn kém cỏi mà con đã đưa ra hoặc bịa ra những câu chuyện lố bịch để gây ấn tượng với bạn. Theo lẽ tự nhiên, khi con chúng ta nói dối một cách trắng trợn, chúng ta muốn trừng phạt chúng để đảm bảo điều đó không xảy ra nữa. Thật không may, đó chính xác là những gì sẽ xảy ra khi ba mẹ chọn cách trừng phạt bọn trẻ vì tội nói dối, chúng sẽ tiếp tục làm điều đó với hy vọng tránh được bất kỳ hình phạt nào trong tương lai.

Vì vậy, nếu chúng ta không thể trừng phạt hay kỷ luật con, làm thế nào để ngăn chặn những lời nói dối?

Hãy ghi nhớ những lý do khiến trẻ nói dối, chúng ta có thể tạo ra một môi trường để chúng cảm thấy an toàn khi nói sự thật. Bảy mẹo sau đây có thể giúp bạn biến ngôi nhà của mình thành một nơi trung thực hơn.

1. Phụ huynh nên giữ bình tĩnh

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Quan sát cách con bạn phản ứng với những hành vi sai trái và sai lầm trong nhà, cho dù đó là nước trái cây đổ trên thảm hay những công việc chưa hoàn thành. Nếu con bạn lo lắng về việc bị la mắng hoặc trừng phạt khi chúng gây rối, chúng sẽ không muốn nói với bạn sự thật.

Tập trung vào việc sử dụng giọng nói điềm tĩnh với con. Điều đó có thể khó khăn, nhưng bạn hoàn toàn có thể làm tốt. Điều đó không có nghĩa là trẻ em không thích nói dối. Nhưng thay vì tức giận và đổ lỗi, hãy thảo luận về các giải pháp cho vấn đề với con bạn.

2. Đừng cho con cơ hội dựng lên một lời nói dối

Nếu bạn có thể nhìn thấy đống đồ giặt trên sàn nhà của con gái, đừng hỏi con đã dọn phòng chưa.

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Khi chúng ta hỏi những câu hỏi mà chúng ta đã biết câu trả lời, chúng ta đang cho con mình cơ hội để nói dối. Thay vào đó, hãy nhấn mạnh các cách giải quyết tình huống. Nếu bạn biết con chưa đụng đến bài tập về nhà của mình, hãy hỏi con thử như: "Con có kế hoạch gì để hoàn thành bài tập về nhà của mình chưa?"

Thay vì "Tất cả bùn này đến từ đâu?" , ba mẹ nên hỏi: "Chúng ta có thể làm gì để làm sạch bùn bẩn và đảm bảo nó không xảy ra vào lần sau nhỉ?"

Điều này có thể cho phép con bạn có được thể diện bằng cách tập trung vào một kế hoạch hành động thay vì ngụy tạo một cái cớ.

Nó cũng dạy một bài học về những gì con có thể làm vào lần tới như ngồi làm bài tập về nhà ngay sau giờ học hoặc cởi giày nay kệ thay vì để ở phòng khách để tránh các vấn đề không hay làm con nghĩ cách nói dối.

3. Giúp con nhận toàn bộ sự thật

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Mặc dù chúng ta có thể muốn đặt con mình vào vị trí khi bắt quả tang chúng nói dối, nhưng buộc tội hoặc đổ lỗi cho chúng sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Tìm hiểu gốc rễ của vấn đề và hiểu tại sao con không thể thành thật với bạn sẽ giúp bạn khuyến khích con mình nói ra sự thật trong tương lai. Bạn có thể sử dụng thông tin bạn thu thập được để giúp con trung thực hơn trong tương lai.

4. Khen ngợi sự trung thực

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Ngay cả khi bạn khó chịu vì có biển nước trên sàn phòng tắm vì con gái bạn cố cho búp bê tắm trong bồn, hãy khen hành dộngd con bé đã đến kể với bạn và nói sự thật.

Nói với con rằng: "Ba/mẹ thực sự đánh giá cao việc con đã nói cho tôi những gì thực sự đã xảy ra. Điều đó hẳn là khó khăn đối với con, nhưng ba/mẹ thực sự vui vì con chịu nói thật và chịu trách nhiệm:.

5. Tạo niềm vui trong việc làm cho con

Hãy coi những sai lầm như một cách để học cách đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Khi chúng ta giữ bình tĩnh và tránh la mắng hoặc trừng phạt con cái khi mắc lỗi, con của chúng ta sẽ có nhiều khả năng thừa nhận những lỗi lầm của chúng trong tương lai. Lúc này ba mẹ sẽ giúp con biến sai lầm thành cơ hội học tập.

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Hãy hỏi, "Nếu con có thể có một việc cần làm lại, con sẽ làm gì khác đi?" và đưa các ý tưởng khác nhau cho con. Nếu có ai đó bị ảnh hưởng do việc con làm, chẳng hạn như có thể anh trai lớn đã làm hỏng chiếc xe tay ga của em gái mình, ba mẹ hãy hỏi xem cậu bé có thể làm gì để giải quyết ổn thỏa với em gái không.

6. Thể hiện tình yêu với con

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Hãy cho con bạn biết bạn yêu chúng vô điều kiện, ngay cả khi chúng mắc lỗi.

Hãy chắc chắn rằng con biết rằng mặc dù bạn không thích cách cư xử kém cỏi của con, nhưng bạn sẽ không bao giờ yêu thương con vì những sai lầm mà con có thể mắc phải. Điều này giúp con bạn cảm thấy an toàn khi mở lòng với bạn.

7. Đừng nói dối với con

Hãy nhớ rằng con bạn luôn hướng đến bạn và học hỏi từ những hành động của bạn.

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Những lời nói dối dù là nhỏ nhặt mà chúng ta nói, cho dù đó là để thoát khỏi những tình huống khó đỡ, nhưng nó không phải là vô hại, nó sẽ cho con bạn thấy rằng bạn có thể nói dối và làm con ít tin tưởng bạn hơn.

Những lời khuyên này sẽ giúp khởi đầu gia đình bạn trên con đường trở thành một hộ gia đình trung thực hơn. Nhưng hãy nhớ rằng cần có thời gian để xây dựng lòng tin và ba mẹ cần có sự kiên nhẫn với con.

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Tuy nhiên, nếu con bạn tiếp tục nói dối thường xuyên hoặc nói dối với ý định làm tổn thương người khác, bạn có thể cân nhắc tư vấn hoặc trợ giúp chuyên môn khác.

Việc tạo ra một môi trường mà trẻ cảm thấy an toàn khi nói sự thật không chỉ giúp giảm việc trẻ nói dối ngày mà còn giúp con bạn xây dựng những đặc điểm tính cách sẽ phục vụ cho trẻ trong suốt thời kỳ trưởng thành.

Theo Positive Parenting Solutions