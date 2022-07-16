6 phương pháp rèn luyện tính tự lập cho con, cha mẹ hãy áp dụng ngay hôm nay để nhận thành quả vào ngày mai

Nuôi dạy con 16/07/2022 09:20

Dạy con tự lập ngay từ khi trẻ còn nhỏ là điều rất cần thiết. Trẻ có tính tự lập sẽ có thể tự làm mọi công việc của mình mà không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Do đó, bố mẹ nên thực hiện điều này càng sớm càng tốt.

1. Để trẻ tự mặc quần áo hàng ngày

Bố mẹ thường có thói quen mặc quần áo cho con mà không để con tự làm điều đó. Một trong những việc con tự làm là tự mặc quần áo. Trẻ 3 tuổi có thể tự mặc quần áo cơ bản như quần hay giày dép.

Bạn có thể giúp con bằng cách đặt quần áo ra ngoài để con dễ dàng lựa chọn đồ mà con thích. Tuy nhiên, đừng để con chọn những kiểu quần áo có nhiều dây hay nút áo. Bạn hãy sẵn sàng giúp con nhưng phải có sự kiên nhẫn. Bằng cách tự mặc quần áo, con có thể học được những kỹ năng cần thiết và tính tự lập.

2. Để trẻ tự xúc ăn

Khi con yêu nhất định đòi tự múc ăn và cho đồ ăn vào bát của mình, đây là một dấu hiệu đáng mừng. Hầu hết trẻ 3 tuổi có thể tự ăn bằng thìa, nĩa và cũng tự uống nước.

6 phương pháp rèn luyện tính tự lập cho con, cha mẹ hãy áp dụng ngay hôm nay để nhận thành quả vào ngày mai - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Nếu con kén ăn, bạn hãy gợi ý cho con biết nên để gì vào bát. Bạn hãy thử làm món ăn hấp dẫn hơn bằng cách trộn bông cải xanh với phô mai. Ngoài ra, bạn có thể làm cho bữa ăn thêm vui nhộn với những món ăn mà bé có thể dùng tay lấy, ví dụ như bánh mì.

3. Để trẻ tự đi vệ sinh

Khi con 3 tuổi, trẻ bắt đầu hứng thú với việc dùng nhà tắm. Lúc này, con biết nói cho bạn biết khi nào con muốn đi vệ sinh. Bạn nên tạo thói quen ngồi bô cho con hoặc dùng miếng lót trên bồn cầu để con có thể ngồi thoải mái.

Thỉnh thoảng trẻ có thể gặp một số sự cố khi ngồi bô nhưng nếu trẻ thường xuyên gặp sự cố có thể là do trẻ không thích điều này. Bạn có thể tập cho con ngồi bô một lần nữa trong vòng 1 – 2 tháng khi con quan tâm nhiều hơn hay sẵn sàng cho việc này.

Khi con sẵn sàng học, bạn hãy khuyến khích, khen ngợi việc con tự ngồi bô một mình. Bạn nhớ rằng, dù con có thể tự đi bô vào ban ngày, nhưng ban đêm con vẫn có thể đi tiêu. Do đó, để đảm bảo an toàn, bạn cho con dùng tã vào ban đêm.

4. Để con tập kết bạn

Khi 3 tuổi, con sẵn sàng kết bạn với mọi người xung quanh và không cần sự giúp đỡ từ bạn. Hãy sắp xếp những buổi đi chơi ngoài trời và tạo điều kiện để con có những nhóm bạn nhỏ. Bằng việc vui chơi với bạn bè, con sẽ có cơ hội tạo ra những mối quan hệ khác. Như vậy con sẽ tự lập hơn trong các mối quan hệ sau này.

 

5. Làm việc nhà cũng là một cách dạy trẻ tự lập

Cho con làm việc nhà sớm là một trong những hình thức giáo dục con cái được đánh giá cao hiện nay. Một số cha mẹ nghĩ rằng con mình còn quá nhỏ để làm việc nhà.

Tuy nhiên các nhà nghiên cứu lại chứng minh khác, trẻ nếu được dạy làm việc nhà sớm sẽ ảnh hưởng rất tích cực tới trẻ trong tương lai, giúp bé rèn luyện tính cách và học thêm nhiều kĩ năng cần thiết trong cuộc sống.

6 phương pháp rèn luyện tính tự lập cho con, cha mẹ hãy áp dụng ngay hôm nay để nhận thành quả vào ngày mai - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu đã tiết lộ trẻ từ 12 tháng tuổi đã có mong muốn được giúp đỡ cha mẹ và nếu được phép, chúng sẽ tiếp tục làm điều đó trong suốt cuộc đời của mình. Nếu không, trẻ sẽ trở thành thanh thiếu niên hay khi trưởng thành, trẻ sẽ không cảm thấy cần phải làm công việc nhà.

6. Cho trẻ tham gia các hoạt động

Các lớp học dành cho trẻ sẽ giúp con học và phát triển nhiều kỹ năng. 3 tuổi là thời gian hoàn hảo để con hòa nhập với một nhóm bạn. Tham gia các lớp thể thao, con sẽ được học những khái niệm cơ bản như bóng rổ, bóng đá… đồng thời con cũng biết cách làm việc theo nhóm.

Ngoài ra, việc tham gia các lớp học bơi lội để phát triển sự linh hoạt, cân bằng thậm chí là vượt qua nỗi sợ hãi. Đối với những trẻ thể hiện sự sáng tạo, các lớp nghệ thuật và âm nhạc là những cách tuyệt vời để thực hành những kỹ năng mới. Dù con yêu thích hoạt động nào, con cũng phát triển được những kỹ năng quan trọng khi vui chơi cùng bạn bè.

Chú ý: Trong một số tình huống, bạn có thể đang vội và tự làm việc sẽ đơn giản, nhanh chóng hơn là đợi con làm. Tuy nhiên kiểu hành vi này sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực cho sự phát triển tính tự lập của trẻ về lâu dài. Vậy để rèn luyện tính tự lập cho con, cha mẹ cũng phải học tính kiên trì thì mới dạy con thành công được.

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