5 lý do khiến việc chia sẻ nuôi dạy con cái theo tỷ lệ 50/50 không suôn sẻ như các gia đình vẫn nghĩ

Trong một nỗ lực để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn một chút, bạn và ông/ bà xã cần nhìn nhận ra tất cả những nhược điểm về vấn đề chia sẻ việc nuôi dạy con cái theo tỷ lệ 50/50.

Hàng tấn công việc mà cả bố và mẹ đều phải làm gây áp lực cho bất kỳ mối quan hệ nào. Cho dù bạn có hào hứng với việc sinh con đến đâu, thì xung đột là một phần không thể tránh khỏi khi bắt đầu hành trình nuôi dạy bé. Kiệt sức khiến các ông bố bà mẹ cáu kỉnh hơn và việc thường xuyên kiểm soát việc chia đều trách nhiệm chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Điều quan trọng là phải linh hoạt, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được, đặc biệt là khi bạn có em bé trong nhà.

2. Giao tiếp cần phải đúng vấn đề

Ảnh minh họa: Brightside

Vì bạn đã chọn phân chia việc nuôi dạy con cái theo tỷ lệ 50/50 chứ không phải 70/20, bạn luôn phải giữ liên lạc với vợ / chồng của mình. Điều này có thể có vấn đề vì một số tình huống không phù hợp với giao tiếp hiệu quả, chẳng hạn như tắc đường hoặc trễ thời gian về nhà. Giao tiếp hòa bình là rất quan trọng và nếu bạn không thể duy trì nó thường xuyên, tốt hơn hết bạn nên chọn không tham gia vào việc nuôi dạy con cái theo tỷ lệ 50/50.

3. Có thể khó thay đổi suy nghĩ của bạn

Ảnh minh họa: Brightside

Có thể là một thách thức để buông bỏ niềm tin của bạn và tiếp nhận một quan điểm mới. Thông thường, việc nuôi dạy con cái bằng cách chia sẽ nhiệm vụ dẫn đến một cuộc cạnh tranh không hồi kết về danh hiệu người cha hoặc người mẹ tốt nhất. Có thể dễ dàng phân chia và thực hiện công việc, nhưng cũng cần thiết để vợ / chồng bạn thực hiện phần việc của người còn lại. Một số cũng cố gắng không làm việc nhà và giao tất cả công việc cho ông bà, điều này cũng tạo ra nhiều phức tạp trong mối quan hệ.

4. Rất khó để tìm thấy sự cân bằng

Ảnh minh họa: Brightside

Không phải lúc nào người làm ba / mẹ cũng có thể tuân thủ số lượng nhiệm vụ như nhau. Một số người vợ / chồng có thể lừa dối và giảm bớt trách nhiệm của họ trong khi người kia làm nhiều hơn mức cần thiết. Sự thành công của phong cách nuôi dạy con cái còn phụ thuộc vào công việc và những dự án cấp bách của người bố/ mẹ, nên đôi khi, một trong hai người sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho con cái.

5. Sự hài lòng trong mối quan hệ giảm xuống

Ảnh minh họa: Brightside

Có vẻ như việc nuôi dạy con cái theo tỷ lệ 50/50 có thể tự động giải quyết. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm lớn. Việc chia nhỏ việc nuôi dạy con cái theo tỷ lệ 50/50 đòi hỏi sự giao tiếp và thỏa hiệp, nếu kỳ vọng của bạn không được đáp ứng, bạn sẽ cảm thấy thất vọng. Bạn có thể cảm thấy rằng làm mọi thứ theo cách của mình là lựa chọn tốt nhất, nhưng điều cần thiết là phải hiểu rằng "cách hoàn hảo" không tồn tại .

Làm thế nào để bạn phân chia trách nhiệm khi trở thènh cha mẹ? Qua những vấn đề được nhìn nhận ở trên, hi vọng bạn sẽ tìm ra được những giải pháp hoặc phương pháp mới để việc nuôi dạy con trở nên dễ dàng hơn nhé.

Theo Brightside