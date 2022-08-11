Bệnh tiểu đường gia tăng ở trẻ em: Những điều cha mẹ cần khẩn thiết lưu tâm

Nuôi dạy con 11/08/2022 07:35

Nếu bạn nghĩ rằng bệnh tiểu đường là một căn bệnh chỉ ảnh hưởng đến người lớn, thì bạn không thể sai lầm hơn. Theo một báo cáo gần đây của Tạp chí Bệnh tiểu đường Canada, bệnh tiểu đường loại 2 ở trẻ em đã tăng mạnh trên toàn cầu trong hai thập kỷ qua. Tạp chí cũng chỉ ra rằng trẻ em từ châu Phi, Ả Rập, châu Á, gốc Tây Ban Nha, thổ dân hoặc Nam Á có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn.

Bệnh tiểu đường gia tăng ở trẻ em: Những điều cha mẹ cần khẩn thiết lưu tâm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường loại 1 và bệnh tiểu đường loại 2 ở trẻ em

Trong khi bệnh tiểu đường loại 1 là một bệnh tự miễn dịch gây ra bởi các yếu tố kích hoạt môi trường hoặc vô căn thì tiểu đường loại 2 thường là một rối loạn có khuynh hướng đa nguyên trầm trọng thêm do béo phì, các yếu tố bất lợi về chế độ ăn uống và lối sống.

Các triệu chứng của bệnh tiểu đường ở trẻ em

Bệnh tiểu đường gia tăng ở trẻ em: Những điều cha mẹ cần khẩn thiết lưu tâm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số triệu chứng phổ biến nhất của bệnh tiểu đường ở trẻ em là khát nước nhiều hơn, thường xuyên đi tiểu, có thể đái dầm ở trẻ được tập đi vệ sinh, đói vô cớ, sụt cân không chủ ý, thờ ơ, cáu kỉnh hoặc thay đổi hành vi.

Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo các bậc cha mẹ lưu ý "các triệu chứng thẩm thấu như khát nước, đi tiểu nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân. Điều này sẽ cảnh báo cho các bậc cha mẹ và bác sĩ chăm sóc chính để sàng lọc trẻ em về bệnh đái tháo đường thuộc một trong hai loại. Thêm vào đó, béo phì cần được tầm soát đối với bệnh đái tháo đường loại 2".

Điều trị

Bệnh tiểu đường gia tăng ở trẻ em: Những điều cha mẹ cần khẩn thiết lưu tâm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiểu đường loại 1 cần điều trị bằng insulin bolus cơ bản thông qua tiêm nhiều liều hàng ngày hoặc truyền insulin dưới da liên tục qua máy bơm insulin. Bệnh tiểu đường loại 2 có thể được quản lý hiệu quả bằng cách thay đổi chế độ ăn uống và lối sống cùng với việc bổ sung thuốc metformin, các chất tương tự thụ thể GLP1 và các tác nhân dược trị liệu mới hơn.

Có chế độ ăn kiêng chống lại bệnh tiểu đường không?

Bệnh tiểu đường gia tăng ở trẻ em: Những điều cha mẹ cần khẩn thiết lưu tâm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Từ chế độ ăn kiêng chống bệnh tiểu đường giờ đã được thay thế bằng việc lập kế hoạch bữa ăn thận trọng cho trẻ. Trẻ em mắc bệnh đái tháo đường loại 1 nên tiêu thụ số lượng và tỷ lệ chế độ ăn được khuyến nghị phù hợp với lứa tuổi của cả vi chất dinh dưỡng và vĩ mô, chú trọng vào việc lựa chọn thực phẩm lành mạnh (thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp hơn) và hạn chế tiêu thụ thực phẩm có chỉ số đường huyết cao hơn.

Trẻ em mắc bệnh tiểu đường loại 2 cũng có thể tuân theo các nguyên tắc nêu trên mặc dù trong những trường hợp có tình trạng béo phì và thừa cân đáng kể, có thể đề xuất giảm tổng lượng calo ban đầu dựa trên chế độ ăn kiêng.

Bệnh tiểu đường gia tăng ở trẻ em: Những điều cha mẹ cần khẩn thiết lưu tâm - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đối với hoạt động thể chất, 45 phút tập thể dục cường độ trung bình hoặc chơi thể thao chất lượng ít nhất 5 ngày một tuần được khuyến khích cho trẻ em mắc bệnh tiểu đường thuộc một trong hai loại. Ở trẻ em mắc bệnh tiểu đường loại 1 phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa hạ đường huyết trong và sau khi tập thể dục.

Bệnh tiểu đường gia tăng ở trẻ em: Những điều cha mẹ cần khẩn thiết lưu tâm - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em mắc bệnh tiểu đường thuộc một trong hai loại cần tuân thủ các nguyên tắc ăn uống lành mạnh mặc dù thỉnh thoảng chúng được phép dùng thuốc với sự điều chỉnh thích hợp. Bệnh tiểu đường loại 1 yêu cầu sử dụng insulin thường xuyên thông qua tiêm hoặc bơm insulin, theo dõi thường xuyên lượng glucose trong máu hoặc dịch kẽ, giáo dục để phòng ngừa, phát hiện và điều trị chứng hạ đường huyết, điều chỉnh những ngày ốm và các tình huống đặc biệt. Quan trọng nhất là sự giám sát và thấu hiểu từ cha mẹ cũng như sự quan tâm chăm sóc sức khỏe các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe cho trẻ.

Theo Times of India

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