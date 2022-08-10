Quy tắc "3 không" để trẻ 3 tuổi ngoan ngoãn, trưởng thành và tương lai thành công

Nuôi dạy con 10/08/2022 18:18

Người mẹ nào cũng yêu thương con và mong những điều tốt đẹp nhất cho con. Tuy nhiên, trong một số tình huống, mẹ cần nghiêm khắc để đảm bảo con mau trưởng thành, sớm có thể sống tự lập.

Để con mau khôn lớn, trưởng thành, người mẹ không nên chiều theo mọi yêu cầu, đòi hỏi của trẻ mà cần áp dụng quy tắc 3 không này.

Không ngại giao tiếp với trẻ

Trong cuộc sống, nhiều bậc phụ huynh bận rộn với công việc nên họ thường có rất ít thời gian để trò chuyện, chia sẻ cùng con. Khi con mới bập bẹ biết nói, con chưa thể nói tròn vành rõ chữ từng câu. Trong một số gia đình, trẻ chỉ cần chỉ thứ gì là ngay lập tức mẹ sẽ hiểu ra và chiều lòng trẻ.

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 Ảnh minh họa

Lúc này, bạn cần trò chuyện với trẻ nhiều hơn để thúc đẩy bé nói và suy nghĩ. Nếu trẻ muốn lấy thứ gì, mẹ nên hỏi: "Con muốn gì? Con muốn ai đưa con con? Khi nhận được món đồ con phải nói thế nào?" Hãy nói chuyện nhiều hơn với trẻ để trẻ mau biết nói và mua nói rành mạch. Chỉ bằng cách này, kỹ năng ngôn ngữ của trẻ mới có thể phát triển như mong đợi.

Không chạy theo cho con ăn

Đầu tiên xin xác định một việc: Ăn là một món quà. Nhân loại từ cổ chí kim chưa từng được thượng đế ban cho dư dả đồ ăn đến mức không phải làm gì mà cũng có cái ăn. Ai cũng phải lao động để kiếm ăn và khi được ăn thì thực sự đó là một món quà. Cho nên mọi người ăn rất ngon, rất thích, càng thiếu ăn thì càng thèm ăn.

Chúng ta đang nuôi con trái tự nhiên khi ta nhét cho trẻ ăn. Bạn nên nhớ ăn cũng là một triết lý trong đời sống. Ăn là học, là văn hoá, là sự hiểu biết về vũ trụ và con người, thiên nhiên xung quanh. Nếu ăn chỉ là để mập, để không chết đói thì ăn không còn ý nghĩa quan trọng nữa.

Quy tắc '3 không' để trẻ 3 tuổi ngoan ngoãn, trưởng thành và tương lai thành công - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Cho nên đầu tiên, nếu bạn luôn suy cố gắng ép "con ăn đi" và nghĩ làm sao cho con ăn thêm tí nữa vì sợ trẻ đói thì tốt nhất bạn nên thay đổi.

Đơn giản, con không ăn có nghĩa là không đói. Cơ thể trẻ không được thiết kế để ăn một lượng thức ăn như bạn mong muốn mà để ăn đủ nhu cầu. Đừng cho con uống sữa thay cơm, đừng cho ăn ngọt thay cơm. Trẻ chỉ cần đủ năng lượng là có thể không ăn, nhất là ở độ tuổi từ 15 tháng đến 5 tuổi.

Không nuông chiều con

Ông bố nào cũng yêu thương con và đôi lúc còn bị “mềm lòng” trước những xin xỏ quá đáng yêu của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, đừng bao giờ đáp ứng mọi yêu cầu của con một cách quá dễ dàng vì sự nuông chiều quá đà này có thể là nguyên nhân làm hư trẻ, vô tình hình thành ở trẻ những tính xấu như hay khóc lóc, ăn vạ, cư xử không đúng mực nếu không có được thứ mình muốn.

rước mọi yêu cầu của con, bố cần suy xét kỹ lưỡng để lựa chọn có nên đáp ứng hay không. Nếu yêu cầu không phù hợp, hãy trực tiếp giải thích cho con hiểu để trẻ biết rằng không phải cứ

 

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