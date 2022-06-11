5 lời khuyên giúp cha mẹ bảo vệ con khỏi bị béo phì

Nuôi dạy con 11/06/2022 11:48

Tỉ lệ béo phì ở trẻ em đã chạm ngưỡng 26,8% tại các thành phố lớn. Do cuộc sống ngày nay quá nhiều tiện nghi khiến cho trẻ ít vạn động đi dẫn đến dễ bị béo phì. àa bố mẹ, chúng ta cần hành động để giúp con mình tránh xá khỏi căn bệnh phổ biến này. Sau đây là một vài cách mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo.

 

Giới hạn thời gian xem TV

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Ảnh minh họa

 Dành quá nhiều gian trước TV có thể dẫn đến tắng cân, ngay cả khi con bạn hoạt động thể chất vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Điều này là do xem TV là một thời gian là một hoạt động hoàn toàn ít vận động. Vào năm 2015, các nhà nghiên cứu học của Tạp chí Hoạt động Thể chất & Sức khỏe đã phát hiện ra rằng trẻ em năng năng động dành hơn hai giờ xem TV mỗi ngày cũng có khả năng bị thừa cân hoặc béo phì ở trẻ em không hoạt động. Hạn chế thời gian xem TV của con bạn và khuyến khích các hình thức giải trí tích cực hơn, chẳng hạn như chơi với chó hoặc chơi ném đĩa ở sân sau.

Cắt bỏ đồ uống có đường

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Ảnh minh họa 

Đồ uống có đường như soda, nước trái cây và trái cây có thể làm tăng đáng kể nguy cơ bị béo phì của con bạn, vì những đồ uống này cung cấp calo với rất ít dinh dưỡng. Ngay cả nước ép trái cây 100% cũng chứa nhiều đường và calo, có thể góp phần làm tăng cân. Trong một nghiên cứu năm 2014 trên tạp chí Public Health Nutrition, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trẻ em tiêu thụ hơn 4 loại đồ uống có đường mỗi tuần có nguy cơ bị béo phì cao gấp 3 lần. Tránh những loại đồ uống này và thay vào đó cho trẻ uống nước hoặc trà không đường. Bạn có thể thêm hương vị vào nước thường với chanh hoặc lát dâu tây.

Khuyến khích con bạn

5 lời khuyên giúp cha mẹ bảo vệ con khỏi bị béo phì - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 Sự hỗ trợ của bạn có thể giúp ích rất nhiều trong việc khuyến khích con bạn hoạt động thể chất. Trong một nghiên cứu trong ấn bản năm 2015 của Tạp chí Hoạt động Thể chất & Sức khỏe, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những đứa trẻ được cha mẹ khuyến khích hoạt động thể chất sẽ hoạt động thể chất nhiều hơn so với những đứa trẻ mà cha mẹ không khuyến khích, ngay cả khi cha mẹ không được khỏe mạnh. tích cực. Thúc đẩy các trò chơi vận động, chẳng hạn như đi xe đạp hoặc bơi lội, để giảm thời gian ít vận động của con bạn và giảm nguy cơ bị béo phì.

Đưa ra ví dụ

5 lời khuyên giúp cha mẹ bảo vệ con khỏi bị béo phì - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu, trở thành tấm gương cho con bạn có thể khuyến khích con hoạt động thể chất nhiều hơn. Năm 2011, các nhà khoa học của Tạp chí Quốc tế về Dinh dưỡng Hành vi và Hoạt động Thể chất phát hiện ra rằng trẻ em có nhiều khả năng tham gia vào các hoạt động thể chất vừa phải hoặc mạnh khi cha mẹ chúng hoạt động thể chất nhiều hơn. Có nghĩa là con bạn sẽ năng động hơn nếu trẻ thấy bạn tập thể dục; sau tất cả, hành vi của bạn là một tấm gương cho cô ấy. Bạn thậm chí có thể sử dụng hoạt động thể chất như một cơ hội để dành thời gian chất lượng cho con bạn. Lên kế hoạch cho các chuyến đi bộ đường dài cùng gia đình hoặc đăng ký chạy một cuộc đua cùng nhau. Bất kể hoạt động nào bạn chọn, việc tăng cường tập thể dục đều đốt cháy calo và giảm nguy cơ đạt cân nặng không tốt cho con bạn.

Chuẩn bị bữa ăn lành mạnh tại nhà

5 lời khuyên giúp cha mẹ bảo vệ con khỏi bị béo phì - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Dạy con bạn về dinh dưỡng hợp lý bắt đầu ở nhà, và bữa ăn gia đình là cơ hội để giúp con ab5n hình thành thói quen ăn uống lành mạnh. Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2011 trên tạp chí Nhi khoa cho thấy rằng khi trẻ em dùng bữa gia đình ít nhất ba lần mỗi tuần, chúng có nhiều khả năng có cân nặng hợp lý và có thói quen ăn uống lành mạnh hơn so với những đứa trẻ ăn bữa ăn gia đình ít thường xuyên hơn. Trẻ em thưởng thức ba bữa ăn gia đình hàng tuần trở lên giảm 12% nguy cơ bị thừa cân và giảm 20% khả năng tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh. Sử dụng giờ ăn của gia đình để dạy con bạn về tầm quan trọng của việc ăn nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng, chẳng hạn như trái cây, rau và các nguồn protein nạc.

Dạy con bạn về chế độ dinh dưỡng lành mạnh trong bữa ăn có thể cải thiện thói quen ăn uống của chúng và giữ cho chúng ở mức cân nặng bình thường. Các chiến lược khác, chẳng hạn như khuyến khích hoạt động thể chất, cắt giảm đồ uống có đường và hạn chế thời gian xem TV có thể làm giảm nguy cơ béo phì của con bạn và bảo vệ con bạn khỏi các tình trạng sức khỏe mãn tính, chẳng hạn như bệnh tiểu đường và bệnh tim, sau này trong cuộc sống.

Theo Child Development

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