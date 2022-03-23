Nỗi sợ con bị béo phì? Đừng lo lắng, chuyên gia tiết lộ cho bạn 3 cách để giúp con khỏe mạnh hơn bao giờ hết

Nuôi dạy con 23/03/2022 06:00

Cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho trẻ là tốt nhưng nhiều cha mẹ lại vô tình cho con hấp thu dinh dưỡng quá đà khiến trẻ trở nên thừa cân. Điều này rất nguy hiểm vì có thể dẫn đến tình trạng trẻ bị béo phì và hệ lụy đến nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Đừng lo lắng, giờ đây có thể ngăn chặn tình trạng béo phì của trẻ với 3 cách sau đây.

Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2018 bởi Tổ chức "Béo phì ở trẻ em", 8,82% trẻ em ở Ấn Độ bị béo phì. Đó là một vấn đề đáng quan tâm vì trong hai thập kỷ qua, béo phì đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2 ở trẻ em. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Béo phì, thói quen sinh hoạt của trẻ em ảnh hưởng đến vòng eo của chúng và việc tuân thủ lịch trình trong những năm mầm non sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng trong suốt quãng thời gian 13 tuổi. Nghiên cứu nói rằng việc dạy trẻ em ngay từ khi còn nhỏ về cách điều chỉnh sức khỏe thể chất và cảm xúc của chúng là chìa khóa để có một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh trong tương lai.

Nỗi sợ con bị béo phì? Đừng lo lắng, chuyên gia tiết lộ cho bạn 3 cách để giúp con khỏe mạnh hơn bao giờ hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghiên cứu:

Các nhà nghiên cứu đã xem xét 11.000 trẻ em từ Nghiên cứu đoàn hệ Thiên niên kỷ Vương quốc Anh, sinh từ 2001-2002. Họ phát hiện ra rằng 41% trẻ em ở độ tuổi 3 tuổi có giờ đi ngủ đều đặn, gần một nửa trong số chúng có giờ ăn thường xuyên và 23% trong số chúng có thời gian sử dụng thiết bị hạn chế. Giấc ngủ rất quan trọng đối với trẻ em nói riêng vì giấc ngủ kém có liên quan đến bệnh béo phì.

Theo các nhà nghiên cứu, đi ngủ đều đặn là yếu tố quan trọng nhất để dự đoán béo phì vì hầu hết trẻ em bị béo phì không có giờ đi ngủ đều đặn. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, trẻ em từ 3 đến 5 tuổi nên ngủ ít nhất 10-13 giờ. Ngủ đủ giấc hàng ngày là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

3 cách để giảm béo phì ở trẻ:

1.Duy trì giờ ngủ đều đặn:

Lên lịch đi ngủ cho con bạn và giúp con tuân theo điều đó. Nếu con bạn không có thói quen ngủ sớm, bạn có thể điều chỉnh lịch trình bằng cách cho con ngủ sớm hơn 15 phút mỗi ngày cho đến khi bạn đạt được thời gian bạn muốn con ngủ.

Nỗi sợ con bị béo phì? Đừng lo lắng, chuyên gia tiết lộ cho bạn 3 cách để giúp con khỏe mạnh hơn bao giờ hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

2.Duy trì giờ ăn thường xuyên:

Cũng giống như giờ đi ngủ, lịch trình cho bữa ăn cũng quan trọng như vậy. Hãy đảm bảo rằng con bạn được hấp thu đủ chất dinh dưỡng và không bỏ bất kì bữa ăn nào.

Nỗi sợ con bị béo phì? Đừng lo lắng, chuyên gia tiết lộ cho bạn 3 cách để giúp con khỏe mạnh hơn bao giờ hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3. Giới hạn thời gian xem thiết bị điện tử:

Xem các thiết bị điện tử như tivi, điện thoại,... không giới hạn là cánh cửa dẫn đến không chỉ một mà nhiều vấn đề sức khỏe bao gồm thị lực, béo phì và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị của con bạn để chúng phát triển lành mạnh.

Nỗi sợ con bị béo phì? Đừng lo lắng, chuyên gia tiết lộ cho bạn 3 cách để giúp con khỏe mạnh hơn bao giờ hết - Ảnh 4
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trẻ tăng nguy cơ béo phì trong mùa dịch, làm thế nào để phòng ngừa?

Trẻ tăng nguy cơ béo phì trong mùa dịch, làm thế nào để phòng ngừa?

Theo chuyên gia dinh dưỡng, ngoài chế độ ăn hợp lý thì tăng cường hoạt động thể lực tại nhà là giải pháp hữu hiệu giúp trẻ phòng ngừa nguy cơ béo phì trong mùa dịch.

Xem thêm
Từ khóa:   giảm béo phì nguyên nhân trẻ bị béo phì chế độ ăn cho trẻ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 2 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?