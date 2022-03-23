Nỗi sợ con bị béo phì? Đừng lo lắng, chuyên gia tiết lộ cho bạn 3 cách để giúp con khỏe mạnh hơn bao giờ hết

Cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho trẻ là tốt nhưng nhiều cha mẹ lại vô tình cho con hấp thu dinh dưỡng quá đà khiến trẻ trở nên thừa cân. Điều này rất nguy hiểm vì có thể dẫn đến tình trạng trẻ bị béo phì và hệ lụy đến nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Đừng lo lắng, giờ đây có thể ngăn chặn tình trạng béo phì của trẻ với 3 cách sau đây.
- Đừng để trẻ trở thành 'con rối' của mạng xã hội, ba mẹ cần lưu ý ngay điểm này khi cho con tiếp cận với internet và thiết bị điện tử
- Những điều bạn cần biết về I-ỐT và cách bổ sung hợp lý cho gia đình cùng trẻ nhỏ ở nhà bạn để tránh những bệnh tật không mong muốn
Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2018 bởi Tổ chức "Béo phì ở trẻ em", 8,82% trẻ em ở Ấn Độ bị béo phì. Đó là một vấn đề đáng quan tâm vì trong hai thập kỷ qua, béo phì đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2 ở trẻ em. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Béo phì, thói quen sinh hoạt của trẻ em ảnh hưởng đến vòng eo của chúng và việc tuân thủ lịch trình trong những năm mầm non sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng trong suốt quãng thời gian 13 tuổi. Nghiên cứu nói rằng việc dạy trẻ em ngay từ khi còn nhỏ về cách điều chỉnh sức khỏe thể chất và cảm xúc của chúng là chìa khóa để có một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh trong tương lai.
Nghiên cứu:
Các nhà nghiên cứu đã xem xét 11.000 trẻ em từ Nghiên cứu đoàn hệ Thiên niên kỷ Vương quốc Anh, sinh từ 2001-2002. Họ phát hiện ra rằng 41% trẻ em ở độ tuổi 3 tuổi có giờ đi ngủ đều đặn, gần một nửa trong số chúng có giờ ăn thường xuyên và 23% trong số chúng có thời gian sử dụng thiết bị hạn chế. Giấc ngủ rất quan trọng đối với trẻ em nói riêng vì giấc ngủ kém có liên quan đến bệnh béo phì.
Theo các nhà nghiên cứu, đi ngủ đều đặn là yếu tố quan trọng nhất để dự đoán béo phì vì hầu hết trẻ em bị béo phì không có giờ đi ngủ đều đặn. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, trẻ em từ 3 đến 5 tuổi nên ngủ ít nhất 10-13 giờ. Ngủ đủ giấc hàng ngày là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ.
3 cách để giảm béo phì ở trẻ:
1.Duy trì giờ ngủ đều đặn:
Lên lịch đi ngủ cho con bạn và giúp con tuân theo điều đó. Nếu con bạn không có thói quen ngủ sớm, bạn có thể điều chỉnh lịch trình bằng cách cho con ngủ sớm hơn 15 phút mỗi ngày cho đến khi bạn đạt được thời gian bạn muốn con ngủ.
2.Duy trì giờ ăn thường xuyên:
Cũng giống như giờ đi ngủ, lịch trình cho bữa ăn cũng quan trọng như vậy. Hãy đảm bảo rằng con bạn được hấp thu đủ chất dinh dưỡng và không bỏ bất kì bữa ăn nào.
3. Giới hạn thời gian xem thiết bị điện tử:
Xem các thiết bị điện tử như tivi, điện thoại,... không giới hạn là cánh cửa dẫn đến không chỉ một mà nhiều vấn đề sức khỏe bao gồm thị lực, béo phì và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị của con bạn để chúng phát triển lành mạnh.