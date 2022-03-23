Nỗi sợ con bị béo phì? Đừng lo lắng, chuyên gia tiết lộ cho bạn 3 cách để giúp con khỏe mạnh hơn bao giờ hết

Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2018 bởi Tổ chức "Béo phì ở trẻ em", 8,82% trẻ em ở Ấn Độ bị béo phì. Đó là một vấn đề đáng quan tâm vì trong hai thập kỷ qua, béo phì đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2 ở trẻ em. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Béo phì, thói quen sinh hoạt của trẻ em ảnh hưởng đến vòng eo của chúng và việc tuân thủ lịch trình trong những năm mầm non sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng trong suốt quãng thời gian 13 tuổi. Nghiên cứu nói rằng việc dạy trẻ em ngay từ khi còn nhỏ về cách điều chỉnh sức khỏe thể chất và cảm xúc của chúng là chìa khóa để có một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh trong tương lai.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghiên cứu:

Các nhà nghiên cứu đã xem xét 11.000 trẻ em từ Nghiên cứu đoàn hệ Thiên niên kỷ Vương quốc Anh, sinh từ 2001-2002. Họ phát hiện ra rằng 41% trẻ em ở độ tuổi 3 tuổi có giờ đi ngủ đều đặn, gần một nửa trong số chúng có giờ ăn thường xuyên và 23% trong số chúng có thời gian sử dụng thiết bị hạn chế. Giấc ngủ rất quan trọng đối với trẻ em nói riêng vì giấc ngủ kém có liên quan đến bệnh béo phì.