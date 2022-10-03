5 dấu hiệu cho thấy trẻ có EQ cao, dấu hiệu thứ 2 nhiều cha mẹ ngạc nhiên

EQ là viết tắt tiếng anh của Emotional Quotient, được hiểu theo nghĩa là khả năng xác định, kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ của bản thân và người xung quanh. Vì vậy EQ là chỉ số đo lường trí tuệ về cảm xúc của con người và là yếu tố quyết định hành vi của người đó.

Theo nghiên cứu, những người có EQ cao thường là những người có khả năng chịu được áp lực, bình tĩnh trước mọi tình huống. Họ còn là người giàu tình cảm, biết tiết chế cảm xúc của bản thân và dễ thông cảm với người khác.

1. Trẻ có thể giữ bình tĩnh

Trẻ EQ cao thường ít phản ứng bốc đồng hơn bạn cùng lứa tuổi. Các em có thể nhận ra những cảm xúc của bản thân và hiểu mình nên cư xử thế nào. Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi, người lớn cũng gặp khó khăn trong việc tự xoa dịu bản thân khi căng thẳng, bực bội. Những đứa trẻ có trí tuệ cảm xúc cao sẽ điều chỉnh cảm xúc của mình theo những cách rất riêng như hít thở sâu, bỏ đi khi bị kích động hoặc nói "tôi cần nghỉ ngơi" thay vì la hét, tức giận. Nói cách khác, trẻ EQ cao thường ít phản ứng bốc đồng hơn bạn cùng lứa tuổi. Các em có thể nhận ra những cảm xúc của bản thân và hiểu mình nên cư xử thế nào.

2. Sử dụng ngôn ngữ của riêng mình để bày tỏ cảm xúc

Những đứa trẻ có EQ cao rất giỏi trong việc nhận biết và bày tỏ cảm xúc của mình bằng lời nói. Nghiên cứu chỉ ra các em giỏi làm chủ bản thân vì hiểu mình đang cảm thấy thế nào và nên bày tỏ ra sao. Lựa chọn từ ngữ càng cụ thể, chứng tỏ trẻ có cái nhìn sâu sắc về chính bản thân mình và biết cách xử lý điều đó. Như vậy, những trẻ có chỉ số thông minh cảm xúc cao sẽ biết cách quản lý cảm xúc của chúng tốt hơn, giảm thiểu tỷ lệ trầm cảm, tự tử,...

Trẻ em như những tờ giấy trắng, chúng học hỏi thông qua quan sát và tiếp xúc với môi trường xung quanh. Nếu trẻ được giáo dục đúng đắn trong môi trường giáo dục tốt thì khả năng nhận thức cũng tốt hơn những đứa trẻ khác. Nếu như IQ học được ở sách vở và trường lớp, thì chỉ số EQ được rèn luyện thông qua cuộc sống. Vậy, ngoài việc giúp trẻ tăng chỉ số IQ thì cha mẹ cũng cần đặc biệt đến việc phát triển chỉ số EQ. Các bậc phụ huynh có thể giúp tăng chỉ số EQ của trẻ bằng những cách dưới đây.

3. Trẻ thường tâm sự với cha mẹ

Thể hiện cảm xúc và sử dụng chúng để tạo kết nối với người khác là điều quan trọng để có EQ cao. Ảnh minh họa: Internet

Thể hiện cảm xúc và sử dụng chúng để tạo kết nối với người khác là điều quan trọng để có EQ cao. Theo đó, chúng ta với tư cách là cha mẹ nên khuyến khích con cái bày tỏ khi chúng cảm thấy tồi tệ. Cha mẹ cũng nên thường xuyên kết nối với trẻ để con có thể cởi mở, hỗ trợ trẻ giải quyết vấn đề và đối phó với những thay đổi trong cảm xúc của mình.

4. Trẻ dễ dàng nhận ra cảm xúc của người khác

Trẻ có chỉ số EQ cao có thể cảm nhận chính xác cảm giác của người khác. Trước khi có thể đồng cảm với ai đó, bạn cần có khả năng đọc được cảm xúc của họ. Ví dụ như 'cô ấy đang cười, con cá là cô ấy đang hạnh phúc', 'bạn ấy nằm gục xuống, có lẽ bạn ấy rất mệt mỏi' hoặc 'bạn ấy khóc, có lẽ con nên giúp đỡ để bạn bớt buồn'...

5. Trẻ thể hiện lòng biết ơn

Trẻ có EQ cao biết cách thể hiện lòng biết ơn với những gì trẻ đang có. Trẻ sẽ không nói lời cảm ơn theo phản xạ vì tính lịch sự mà hiểu tại sao bản thân làm như vậy.