Nhan sắc khác lạ của con gái Trương Ngọc Ánh, dự sẽ là "ứng cử viên" hoa hậu trong tương lai

Mới đây, cựu người mẫu Trương Ngọc Ánh đã chia sẻ hình ảnh của con gái Bảo Tiên sau khi thuyết phục cô nàng cắt tóc thành công. Trương Ngọc Ánh đã khá vất vả để "dụ" cô con gái cắt 25 cm để đi học cho gọn và mát.

Trương Ngọc Ánh đã chia sẻ hình ảnh của con gái Bảo Tiên sau khi thuyết phục cô nàng cắt tóc thành công.

Sau khi hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã vô cùng bất ngờ bởi nhan sắc khác lạ của Bảo Tiên. Cô bé lúc này trông rất năng động, nhí nhảnh với mái tóc tết bím. Bảo Tiên nhận được không ít lời khen ngợi của cư dân mạng bởi diện mạo mới này.