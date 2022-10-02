Nhan sắc khác lạ của con gái Trương Ngọc Ánh, dự sẽ là "ứng cử viên" hoa hậu trong tương lai

Con gái Trương Ngọc Ánh sở hữu nhan sắc ấn tượng khiến netizen phải xuýt xoa
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Mới đây, cựu người mẫu Trương Ngọc Ánh đã chia sẻ hình ảnh của con gái Bảo Tiên sau khi thuyết phục cô nàng cắt tóc thành công. Trương Ngọc Ánh đã khá vất vả để "dụ" cô con gái cắt 25 cm để đi học cho gọn và mát.
Sau khi hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã vô cùng bất ngờ bởi nhan sắc khác lạ của Bảo Tiên. Cô bé lúc này trông rất năng động, nhí nhảnh với mái tóc tết bím. Bảo Tiên nhận được không ít lời khen ngợi của cư dân mạng bởi diện mạo mới này.
Được biết, con gái của Trương Ngọc Ánh chỉ mới 13 tuổi nhưng đã đạt chiều cao là 1m62. Cô bé đang được rất nhiều người kỳ vọng trở thành "ứng cử viên nặng ký" cho ngôi vị Hoa hậu trong tương lai.
Bên cạnh chiều cao nổi bật cùng gương mặt xinh xắn, Bảo Tiên còn khiến nhiều người trầm trồ bởi gu ăn mặc thời thượng, chững chạc. Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ cô chỉ góp phần định hướng cho con, còn lại Bảo Tiên rất có chính kiến trong phong cách thời trang của mình. Đây là điều rất được các chuyên gia nghiên cứu khuyến khích bởi kích thích khả năng sáng tạo của con gái là một phần quan trọng trong việc nuôi dạy con.