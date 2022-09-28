Em gái Trấn Thành khoe con gái nhưng hành động của Hari Won mới khiến dân mạng chú ý hơn cả

Nuôi dạy con 28/09/2022 14:37

Thời gian vừa sinh con, Huỳnh Mi - em gái Trấn Thành khiến dân mạng chú ý với màn khoe cận cảnh gương mặt em bé xinh xắn, đáng yêu. Mới thấm thoát mà cô bé đã lớn khôn, lại còn biết điệu đà khiến dân tình cực kỳ thích thú, ngoài ra bình luận của Hari Won cũng tiết lộ mối quan hệ của cô và cháu gái Trấn Thành.

Huỳnh Mi được biết đến là em gái ruột của Trấn Thành, cô nàng kết hôn với bạn trai Hồng Kông vào năm 2018, không lâu sau đó cô nàng hạ sinh một bé gái kháu khỉnh, được Trấn Thành và Hari Won cực kỳ yêu chiều.

Em gái Trấn Thành khoe con gái nhưng hành động của Hari Won mới khiến dân mạng chú ý hơn cả - Ảnh 1
Cô cháu gái được Trấn Thành cưng "như trứng mỏng"

Huỳnh Mi dù không tham gia showbiz nhưng vẫn khá nổi tiếng và được cư dân mạng dõi theo. Cô con gái đáng yêu của Huỳnh Mi tên là Vò Vẽ. Nhóc tì tạo được thiện cảm với khán giả nhờ biểu cưng xỉu và vẻ ngoài bụ bẫm. Dân tình còn khẳng định Vò Vẽ đích thực là tiểu công chúa trong showbiz vì nhận được sự chăm sóc quá chu đáo từ gia đình.

Em gái Trấn Thành khoe con gái nhưng hành động của Hari Won mới khiến dân mạng chú ý hơn cả - Ảnh 2
Vò Vẽ càng lớn càng đáng yêu

Hiện tại cô bé đã được 2 tuổi, ngoan ngoãn và rất điệu đà giống hệt mẹ. Mới đây, Huỳnh Mi đăng ảnh đi chơi cùng con gái, cô gái hiếu động lại điệu đà, cứ thấy góc nào đẹp là đòi vào chụp, thậm chí Huỳnh Mi còn mắng yêu cô con gái là “sến rện”. Cụ thể bài đăng của cô nàng: “Em bé biết điệu rồi. Giờ thấy chỗ nào đẹp là chạy tới kêu “mama ơi chụp hình cho con rồi chạy lại tạo những kiểu pose sến rện không biết học từ ai” kèm với ảnh 2 mẹ con quấn quít chụp hình cùng nhau cực vui vẻ.

Em gái Trấn Thành khoe con gái nhưng hành động của Hari Won mới khiến dân mạng chú ý hơn cả - Ảnh 3
Hình ảnh 2 mẹ con đi chơi cùng nhau

Ngay dưới bài đăng nhiều người thích thú bình luận khen cô con gái lớn điệu đà, đáng yêu, 2 mẹ con thật hài hước. Đáng chú ý là bình luận của Hari Won khi cô nàng hài hước đáp “Học từ mẹ nha” khiến Huỳnh Mi phải thốt lên “Quá đáng”.

Em gái Trấn Thành khoe con gái nhưng hành động của Hari Won mới khiến dân mạng chú ý hơn cả - Ảnh 4
Bình luận của Hari Won và màn đáp trả của em gái Trấn Thành

Màn đối đáp của chị dâu - em chồng khiến CĐM thích thú, đa số để lại bình luận chọc ghẹo 2 chị em, đồng thời nhiều người bày lòng ngưỡng mộ trước sự thân thiết hiếm có giữa chị dâu - em chồng của Hari Won và Huỳnh Mi. 

Em gái Trấn Thành khoe con gái nhưng hành động của Hari Won mới khiến dân mạng chú ý hơn cả - Ảnh 5
Chị dâu - em chồng thân thiết đáng ngưỡng mộ

Huỳnh Mi tên đầy đủ là Huỳnh Trinh Mi (sinh năm 1993), còn ông xã cô là Yung Man Kit (sinh năm 1990), đến từ Hong Kong. Trong khoảng thời gian bầu bí, cô nàng luôn được chồng chiều chuộng chăm sóc. Không chỉ tự tay nấu nướng, làm đồ ăn, thức uống cho vợ, ông xã Huỳnh Mi còn rất tích cực đưa vợ đi chơi những chuyến du lịch xa để hâm nóng tình cảm.

Em gái Trấn Thành khoe con gái nhưng hành động của Hari Won mới khiến dân mạng chú ý hơn cả - Ảnh 6
Huỳnh Mi không tham gia showbiz nhưng vẫn được quan tâm và biết đến nhờ là em gái của MC Trấn Thành
Em gái Trấn Thành khoe con gái nhưng hành động của Hari Won mới khiến dân mạng chú ý hơn cả - Ảnh 7
Gia đình nhỏ cùng chồng Hồng Kông và con gái Võ Vẽ của Huỳnh Mi
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Từ khóa:   Nuôi dạy con Em gái Trấn Thành Huỳnh Mi

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