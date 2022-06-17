10 cách bố mẹ hỗ trợ con đạt được những ước mơ và mục tiêu của trẻ

Khi chúng ta còn là những đứa trẻ, cha mẹ của chúng ta đã cho chúng ta thấy rằng bất kỳ ước mơ nào cũng có thể thực hiện được nếu chúng ta nỗ lực để đạt được nó. Đó là lý do tại sao chúng tôi tin rằng đối với nhiều bậc cha mẹ, hỗ trợ con cái đạt được ước mơ và mục tiêu là ưu tiên hàng đầu, mặc dù đôi khi chúng ta không biết phải làm như thế nào. Những bậc cha mẹ đang tìm cách hướng trẻ khám phá tài năng của mình mà không khiến trẻ cảm thấy áp lực hay choáng ngợp thì bạn đã đi đúng hướng rồi.

Vào những lúc như thế này, tốt nhất bạn nên tránh đánh giá những hoạt động mà họ yêu thích và làm mờ ranh giới giữa "đồ con trai và đồ con gái". Mọi người đều có thể cải thiện kỹ năng của mình trong bất kỳ lĩnh vực nào khiến họ hài lòng.

Có thể xảy ra trường hợp thứ chúng ta thích nằm ngoài thứ được coi là "truyền thống". Nhiều người trong chúng ta lớn lên với suy nghĩ sai lầm rằng các hoạt động nữ tính ít có giá trị hơn, nhưng hoàn toàn có cơ sở khi con trai bạn cảm thấy thú vị khi học nấu ăn, trong khi con gái bạn đam mê ô tô.

Cho con bạn tự do

Ảnh minh họa

Tất cả chúng ta đều tưởng tượng con mình trở thành chuyên gia trong một hoạt động nào đó mà chúng ta đam mê. Nhưng thực tế là họ có thể không chia sẻ tất cả các sở thích của chúng tôi. Thay vào đó, hãy xem điều gì thu hút sự chú ý của họ, điều gì khiến họ mỉm cười. Bằng cách để họ khám phá, bạn sẽ dễ dàng quyết định những gì họ thích nhất và bạn sẽ có thể tạo ra mối quan hệ tốt hơn bằng cách thể hiện sự quan tâm đến những gì họ thích làm.

Đừng coi thường khả năng của con bạn

Ảnh minh họa

Ngay từ khi còn nhỏ, có thể xác định sở thích của trẻ từ nghệ thuật đến thực tế. Những sở thích này sẽ trở thành một phần tính cách của chúng khi chúng lớn lên và có thể là cầu nối cho một tương lai rất sáng tạo. Vì vậy, điều quan trọng là không được giảm thiểu hoặc chỉ trích những tài năng mà đối với người lớn, có thể không có chức năng thực tế.

Nhiều người trong chúng ta lớn lên với những cụm từ như "sở thích đó sẽ không giúp bạn có một công việc tốt" hoặc "tốt hơn là bạn nên làm điều gì đó khác tốt cho điều gì đó". Nhưng đã đến lúc thay đổi cách tiếp cận đó, nghĩ về điều gì khiến con bạn hạnh phúc và hỗ trợ chúng trở nên tốt nhất có thể.

Sự ngẫu hứng luôn được cho phép

Ảnh minh họa

Nếu những đứa trẻ của bạn chưa biết chúng thích làm gì và không mơ ước về một nghề cụ thể, hãy cho chúng thời gian. Trong khi họ tìm thấy niềm đam mê của mình, đừng ngừng tương tác với họ. Lồng ghép các trò chơi và hoạt động vào thói quen hàng ngày của chúng, vì đây là chìa khóa để chúng phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức sẽ giúp ích cho chúng trong tương lai.

Đừng dồn ép cho con bạn nhiều việc

Ảnh minh họa

Khi trưởng thành, chúng ta tin rằng có hết hoạt động này đến hoạt động khác trong ngày đồng nghĩa với việc làm việc hiệu quả. Nhưng trẻ em cần thời gian rảnh rỗi, vì vậy lựa chọn tốt nhất là không áp đảo trẻ bằng các hoạt động chỉ vì chúng tôi tin rằng trẻ càng làm nhiều việc, trẻ càng thành công. Khi trẻ có quá nhiều trách nhiệm ngoại khóa, nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến tình cảm của trẻ. Hãy nhớ rằng nó rất hợp lệ để có những giây phút nghỉ ngơi.

Cho phép con bạn thử những thứ khác nhau

Ảnh minh họa

Giống như việc chúng ta cảm thấy nhàm chán khi làm đi làm lại một việc, trẻ có thể cảm thấy mệt mỏi với một hoạt động và muốn khám phá những hoạt động khác. Đây là một phần bình thường trong quá trình phát triển của họ . Một cách để hỗ trợ họ là tích cực tham gia giúp tìm câu lạc bộ, trò chơi hoặc không gian nơi họ thực hiện hoạt động mới mà con bạn quan tâm. Ở trong một môi trường mà người khác chia sẻ sở thích và không thích của họ sẽ khiến họ cảm thấy được hỗ trợ.

Thực tế phũ phàng có thể chờ đợi

Ảnh minh họa

Chúng ta biết rằng nhiều người trong chúng ta mơ ước những điều viển vông, chẳng hạn như trở thành phù thủy hoặc công chúa. Nhưng đó không phải là lý do để đưa ra những lời nhận xét gay gắt với con gái hay con trai của bạn. Những đứa trẻ liên tục cảm thấy bị đánh giá hoặc bị chỉ trích có thể lớn lên với hình ảnh tiêu cực về bản thân.

Nếu một ngày họ quyết định muốn trở thành phi hành gia, tại sao không giúp họ chế tạo một tên lửa bằng bìa cứng? Bằng cách đó, họ sẽ khám phá các kỹ năng của mình, vui chơi và có thể một ngày nào đó sẽ vươn tới các vì sao.

Dạy con bằng những ví dụ

Ảnh minh họa

Các trách nhiệm hàng ngày của cha mẹ thường chiếm nhiều thời gian ngoài chương trình nghị sự, nhưng điều cần thiết là phải nhường chỗ cho những sở thích mà chúng ta yêu thích. Không tham gia vào các hoạt động của con cái có thể biến chúng ta thành những bậc cha mẹ 'xa cách' và có tác động ngược trở lại sự phát triển tình cảm của chúng. Ngược lại, nếu chúng ta chia sẻ những khoảnh khắc mà chúng ta quan tâm đến thị hiếu của họ và nơi họ có thể thấy chúng ta hạnh phúc và mãn nguyện khi làm những gì chúng ta thích, chúng sẽ học theo gương của bạn để tận hưởng tài năng của chúng.

Lắng nghe nhu cầu của con mình

Ảnh minh họa

Đối với nhiều người, điều đó có vẻ như là một ý thích bất chợt, nhưng khi trẻ yêu cầu được đến một lớp học nhất định, tham gia vào một hoạt động cụ thể hoặc khăng khăng về một sở thích, chúng đang truyền đạt những gì khiến chúng hạnh phúc. Tích cực lắng nghe nhu cầu của họ sẽ giúp bạn nhận thấy những gì họ thích làm và có thể cung cấp cho bạn nền tảng để hỗ trợ họ phát triển tài năng của mình.

Đừng so sánh chúng

Ảnh minh họa

So sánh con của chúng ta với những đứa trẻ khác có thể tạo ra căng thẳng và lo lắng. Vì vậy, chúng ta phải cân nhắc rằng mỗi đứa trẻ đều khác nhau và sẽ có khoảnh khắc tỏa sáng. Điều tốt nhất cần làm là kiên nhẫn với các giai đoạn con bạn trải qua và hỗ trợ chúng kiên định để chúng đạt được tất cả các mục tiêu của mình.

Mẹo nào đã giúp bạn tìm hiểu về tài năng của con mình? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận!

Theo Bright Side