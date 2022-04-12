Cảm xúc của trẻ đôi lúc lại là 'bài toán' khó đối với nhiều bậc cha mẹ, hỗ trợ con thể hiện suy nghĩ cá nhân theo những mẹo nhỏ này có thể giúp bạn thấu hiểu con hơn

Trẻ em trải qua những cảm giác phức tạp giống như người lớn. Con có thể cảm thấy thất vọng, phấn khích, lo lắng, buồn bã, ghen tị, sợ hãi, lo lắng, tức giận và xấu hổ.

Ảnh minh họa: Internet Trẻ em đối phó với nhiều cảm giác giống như người lớn

Ảnh minh họa: Internet Trẻ em đối phó với nhiều cảm giác giống như người lớn Trẻ em trải qua những cảm giác phức tạp giống như người lớn. Con có thể cảm thấy thất vọng, phấn khích, lo lắng, buồn bã, ghen tị, sợ hãi, lo lắng, tức giận và xấu hổ.

Trẻ em có thể thể hiện cảm xúc của mình qua nét mặt, cơ thể, hành vi và cách chơi đùa. Đôi khi con có thể thể hiện cảm xúc của mình theo những cách về thể chất không phù hợp hoặc có vấn đề về cách nói năng.

Tuy nhiên, trẻ nhỏ thường không có vốn từ vựng để nói về cảm giác của chúng. Thay vào đó, con truyền đạt cảm xúc của mình theo những cách khác.

Ngay từ khi trẻ được sinh ra, chúng bắt đầu học các kỹ năng cảm xúc mà chúng cần để xác định, thể hiện và quản lý cảm xúc của mình. Con học cách làm điều này thông qua các tương tác xã hội và mối quan hệ với những người quan trọng trong cuộc sống của con như cha mẹ, ông bà và người chăm sóc.

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Làm cha mẹ có nghĩa là bạn có một vai trò thực sự quan trọng trong việc giúp con cái hiểu được cảm xúc và hành vi của chúng. Trẻ em cần được hướng dẫn cách quản lý cảm xúc của mình theo những cách tích cực và mang tính xây dựng sẽ rất tốt cho hành trình phát triển của con.

Khi trẻ em học cách quản lý cảm xúc của mình trong thời thơ ấu, điều đó dẫn đến thái độ và hành vi tích cực sau này trong cuộc sống của con.

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Những đứa trẻ học được những cách lành mạnh để thể hiện và đối phó với cảm xúc của mình có nhiều khả năng:

Đồng cảm và hỗ trợ người khác

Hoạt động tốt hơn trong trường học và sự nghiệp của mình

Có nhiều mối quan hệ tích cực và ổn định

Có sức khỏe tinh thần và sức khỏe tốt

Phát hiện ít vấn đề về hành vi hơn

Phát triển khả năng phục hồi và kỹ năng đối phó

Cảm thấy có năng lực, khả năng và tự tin hơn

Có ý thức tích cực về bản thân

Bạn có thể làm gì để giúp con bạn phát triển các kỹ năng cảm xúc của chúng

Đây là một số cách bạn có thể giúp con mình tìm hiểu và bày tỏ cảm xúc của chính mình:

Điều chỉnh các dấu hiệu - Đôi khi có thể khó xác định được cảm xúc. Điều chỉnh cảm xúc của con bạn bằng cách nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của chúng, lắng nghe những gì chúng nói và quan sát hành vi của chúng. Tìm ra những gì con cảm thấy và tại sao như vậy, bạn có thể giúp con xác định, thể hiện và quản lý những cảm xúc đó tốt hơn.

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Đằng sau mỗi hành vi là một cảm giác - Cố gắng hiểu ý nghĩa và cảm giác đằng sau hành vi của con bạn. Bạn có thể giúp con mình tìm những cách khác để thể hiện cảm xúc đó khi bạn biết điều gì đang thúc đẩy hành vi.

- Cố gắng hiểu ý nghĩa và cảm giác đằng sau hành vi của con bạn. Bạn có thể giúp con mình tìm những cách khác để thể hiện cảm xúc đó khi bạn biết điều gì đang thúc đẩy hành vi. Đặt tên cho cảm giác - Giúp trẻ gọi tên cảm xúc của mình bằng cách dán nhãn cho trẻ. Đặt tên cho cảm xúc là bước đầu tiên giúp trẻ học cách xác định chúng. Nó cho phép con bạn phát triển vốn từ vựng về cảm xúc để chúng có thể nói về cảm xúc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Xác định cảm xúc ở người khác - Cung cấp nhiều cơ hội để xác định cảm xúc ở người khác. Bạn có thể yêu cầu con bạn suy nghĩ về những gì người khác có thể đang cảm thấy. Phim hoạt hình hoặc sách tranh là một cách tuyệt vời để thảo luận về cảm xúc và giúp trẻ học cách nhận biết cảm xúc của người khác thông qua nét mặt.

- Cung cấp nhiều cơ hội để xác định cảm xúc ở người khác. Bạn có thể yêu cầu con bạn suy nghĩ về những gì người khác có thể đang cảm thấy. Phim hoạt hình hoặc sách tranh là một cách tuyệt vời để thảo luận về cảm xúc và giúp trẻ học cách nhận biết cảm xúc của người khác thông qua nét mặt. Trở thành hình mẫu - Trẻ em học về cảm xúc và cách thể hiện chúng phù hợp bằng cách quan sát người khác. Cho trẻ thấy bạn đang cảm thấy thế nào về các tình huống khác nhau và cách bạn đối phó với những cảm giác đó là bài học rất tuyệt vời cho con.

Ảnh minh họa: Internet

Khuyến khích bằng lời khen ngợi - Khen ngợi con bạn khi chúng nói về cảm xúc của mình hoặc thể hiện chúng theo cách thích hợp. Nó không chỉ cho thấy cảm xúc là bình thường và bạn có thể nói về chúng mà còn củng cố hành vi để con có khả năng lặp lại điều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Lắng nghe cảm xúc của con bạn - Hãy hiện diện và chống lại sự thôi thúc muốn làm biến mất cảm xúc tồi tệ của con bạn. Hỗ trợ con bạn xác định và bày tỏ cảm xúc của mình để chúng được lắng nghe. Khi muốn cảm xúc bị giảm thiểu hoặc bị loại bỏ, chúng thường sẽ được thể hiện theo những cách không lành mạnh.

Theo Kids helpline