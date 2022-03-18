4 công việc nhà dễ thực hiện nhưng mang lại lợi ích "khủng" cho trẻ: Bố mẹ lưu ý ngay để hỗ trợ con phát triển toàn diện

Giúp trẻ phát triển về thể chất đã khó, giúp trẻ phát triển toàn diện về mặt kỹ năng sống càng khó hơn. Ngay bây giờ, phụ huynh có thể hỗ trợ trẻ phát triển sáng kiến tối đa thông qua việc giao các công việc nhà dưới đây cho trẻ
- Trẻ quá chú tâm vào điện thoại, cha mẹ tưởng bình thường ai ngờ gây ra tác hại khôn lường này đây!
- Chỉ cho các bậc phụ huynh 5 cách giải quyết khi trẻ tiểu học có tính đua đòi
Làm thế nào để chỉ định công việc cho trẻ:
Trẻ em xứng đáng nhận được tất cả tình yêu thương, sự chăm sóc và chiều chuộng của bạn khi lớn lên nhưng bạn cũng cần phải ghi nhớ những phẩm chất khác ở trẻ để chúng phát triển thành một cá nhân có nhân cách tốt. Giống như các hoạt động vui chơi và các nhiệm vụ nhóm giúp trẻ học được tầm quan trọng của làm việc theo nhóm và giúp đỡ lẫn nhau, việc giao nhiệm vụ cho trẻ ở nhà có thể giúp nuôi dưỡng các giá trị của tính chủ động, trách nhiệm, tổ chức và làm việc cùng nhau. Dưới đây là năm công việc mà bạn có thể tin tưởng giao cho trẻ mẫu giáo và để trẻ học những giá trị có lợi cho trẻ trong tương lai
1. Xếp gọn chăn gối khi vừa thức dậy:
Ngay từ khi thức dậy, nhiệm vụ đầu tiên mà người ta nên làm là dọn giường. Yêu cầu con bạn dọn giường là bước đầu tiên để tạo ra kỷ luật. Điều này làm cho đứa trẻ nhận thức được môi trường xung quanh và sự cần thiết phải có sự sạch sẽ trong không gian mà chúng sống. Đứa trẻ sẽ cần một số hỗ trợ ngay từ đầu và công việc của chúng thậm chí có thể cần hoàn thiện trong một thời gian dài cho đến khi chúng học hoàn toàn.
2. Dọn dẹp:
Bắt đầu bằng việc yêu cầu con lau một số bề mặt dễ tiếp cận và không quá khó để làm sạch. Điều này sau đó có thể được mở rộng đến nhiều bề mặt, đồ vật hơn và cuối cùng là phòng của trẻ. Bạn cũng nên sử dụng chất tẩy rửa tự nhiên như giấm thay vì bất cứ thứ gì có hóa chất tẩy rửa mạnh. Lau bàn sau bữa tối cũng là một cách khởi đầu tốt.
3. Tưới cây:
Tưới nước cho cây là một công việc đơn giản mà trẻ có thể thực hiện được ngay cả khi còn nhỏ. Nó phát triển các phẩm chất nuôi dưỡng, tăng trưởng và trách nhiệm ở trẻ em. Giao nhiệm vụ hàng tuần hoặc 2 lần hàng tuần này cho con bạn là một cách tuyệt vời khác khắc sâu trách nhiệm trong chúng
4. Sắp xếp đồ chơi:
Một khi con bạn bắt đầu chơi, căn phòng sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Yêu cầu trẻ cất đồ đạc vào vị trí của chúng sẽ giúp trẻ tìm hiểu về không gian mình đang sống và cũng sẽ giúp trẻ dễ dàng tìm thấy đồ chơi trong lần chơi tiếp theo. Ban đầu, bạn sẽ phải hướng dẫn rất cụ thể để chúng có thể tìm ra cách làm của mình với nhiều thứ cùng một lúc. Sau khi học cách dọn dẹp một số không gian nhất định, chúng sẽ đủ độc lập để biết cách tiến hành.