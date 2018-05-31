1/6 đưa con đi đâu chơi để tránh nóng vừa an toàn mà lại vui?

Nuôi dạy con 31/05/2018 09:21

Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 đến rồi đưa con đi đâu để có thể chơi thỏa thích mà không sợ nóng nực, chen lấn gây mệt mỏi cho cả bố mẹ lẫn con? Dưới đây là một vài gợi ý cho bố mẹ ở Hà Nội và TP.HCM dịp 1/6.

Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 bố mẹ thường hay phân vân không biết nên đưa con đi đâu chơi để có thể giúp cho con có một ngày nghỉ vui vẻ, ý nghĩa mà không gặp phải tình trạng đông đúc, nóng nực trong thời tiết hè oi ả.

Như các ngày lễ khác trong năm, 1/6 là dịp để các gia đình quây quần, đưa con đi chơi, mua tặng con những món đồ mà con thích. Nhưng cũng vì thông lệ đó mà dịp này, lượng người đổ ra đường tăng đột biến, khiến cho tình trạng quá tải ở các khu vui chơi dẫn đến việc cha mẹ thì mệt mỏi còn con cái thì không được vui chơi trọn vẹn.

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Tết thiếu nhi 1/6 cho con đi chơi ở đâu là nỗi băn khoăn của nhiều bậc phụ huynh - Ảnh: Internet

1/6 cho con đi chơi ở đâu vừa vui lại không sợ đông đúc? Dưới đây là một vài gợi ý cực kỳ hữu ích về địa điểm vui chơi cho con ở Hà Nội và TP.HCM:

Hà Nội thì cho trẻ con đi chơi ở đâu dịp 1/6?

Ở Hà Nội thì ngày 1/6 nên cho con đi chơi đâu để trốn khỏi tiết trời nắng nóng, oi bức? Trung tâm thương mại là sự lựa chọn hàng đầu của các bậc cha mẹ. Những trung tâm thương mại có điều hòa mát lạnh và các khu trò chơi cho thiếu nhi như Royal City, Time City, Aeon Mall,... là điểm đến hàng đầu đối với các bậc phụ huynh.

1/6 đưa con đi đâu chơi để tránh nóng vừa an toàn mà lại vui? - Ảnh 2

Các trung tâm thương mại là điểm đến của số đông các gia đình vì mát và có khu vui chơi trong nhà - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Công viên Thủ Lệ cũng là nơi được trẻ em yêu thích vì có nhiều loài động vật. Tuy nhiên, bạn cũng nên cho con đi sớm và tránh giờ trưa nóng lại đông người.

Bố mẹ cũng nên nhân dịp 1/6 đưa con đi chơi có thể dẫn các bé tới tham quan các Bảo tàng nổi tiếng ở Hà Nội, vừa giúp các con có thêm kiến thức vừa là nơi tìm hiểu, khám phá hấp dẫn đối với người lớn. Đây cũng là nơi vắng hơn các địa điểm vui chơi khác vào ngày tết thiếu nhi, do đó, bố mẹ có thể cân nhắc dành một buổi đưa con tới bảo tàng để trải nghiệm.

1/6 đưa con đi đâu chơi để tránh nóng vừa an toàn mà lại vui? - Ảnh 3

Bảo tàng là nơi giúp các con biết thêm kiến thức về cội nguồn, lịch sử dân tộc - Ảnh: Internet

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn cũng là nơi khá thú vị, đây là tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội với không gian ven hồ thoáng mát cùng những gian hàng mô phỏng theo phong cách nhà cổ đẹp không thua kém phố cổ Hà Nội hay phố cổ Hội An. Các hoạt động vui chơi, giải trí tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn vào dịp cuối tuần sẽ là nơi cho bố mẹ và các con có những giây phút thư giãn cực kỳ lý thú.

1/6 đưa con đi đâu chơi để tránh nóng vừa an toàn mà lại vui? - Ảnh 4

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn là không gian đi bộ mới tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Quốc tế thiếu nhi 1/6 dẫn con đi đâu chơi ở Sài Gòn?

Các bậc phụ huynh ở TP.HCM chắc hẳn đã quá quen thuộc với các khu vui chơi phổ biến như Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Suối Tiên,... Năm nay, để tránh thời tiết nắng nóng, ba mẹ có thể đưa các con tới những khu vui chơi trong nhà được trang bị hệ thống làm mát giúp con thoải mái hơn khi tham gia các trò chơi. Những khu vui chơi như Tini World, SC VivoCity, Funny Land, KizCiti,... sẽ là nơi làm đầy thêm tuổi thơ của các bé nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay.

1/6 đưa con đi đâu chơi để tránh nóng vừa an toàn mà lại vui? - Ảnh 5

Các khu vui chơi, hướng nghiệp trong nhà giúp trẻ bồi dưỡng thêm kỹ năng sống - Ảnh: Internet

Ngoài ra, khu trượt tuyết trong nhà SnowTown Sài Gòn sẽ không chỉ là địa điểm vui chơi thú vị đối với các con mà đây cũng là nơi giúp các bậc phụ huynh được trải nghiệm không gian thị trấn tuyết mát lạnh có 1-0-2 giữa tiết trời hè oi ả. Các trò chơi vận động sẽ giúp cho các bé rời xa được màn hình máy tính, điện thoại, vẽ nên những phút giây thư giãn vô cùng tuyệt vời.

1/6 đưa con đi đâu chơi để tránh nóng vừa an toàn mà lại vui? - Ảnh 6

Khu trượt tuyết trong nhà sẽ là nơi vui chơi tuyệt vời cho cả ba mẹ và các con - Ảnh: Internet

Với những gợi ý trên đây, hi vọng các bậc phụ huynh đã phần nào chọn được cho mình một địa điểm phù hợp đưa các con đi chơi ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình dịp tết thiếu nhi năm nay!

Gợi ý kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Gợi ý kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Một kịch bản thú vị, hấp dẫn, bất ngờ sẽ là món quà tuyệt vời dành tặng các bé nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi ⅙ năm 2018. Cùng tham khảo kịch bản này để xây dựng kế hoạch riêng của bạn nhé.

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