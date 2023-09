Những lời chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng Tiếng Anh hay

1. Whatever you grow up to be, you are still our children, and the one most important of all the things we can give to you is unconditional love. (Bất kể con lớn thế nào thì con vẫn là con của bố mẹ, và thứ quan trọng nhất trên tất cả mà bố mẹ có thể cho con đó chính là tình yêu vô điều kiện).

2. What is life without children. Like a world without the sun, stars and moon. Blessed are the ones who have children. Shower all your love on them. Happy Children's Day. (Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có trẻ em. Giống như một thế giới không có mặt trời, ngôi sao và mặt trăng. Thật may mắn biết bao cho những ai có con cái. Hãy thể hiện tình yêu của bạn với chúng. Chúc mừng ngày lễ Thiếu nhi.)

3. Children are the future. Nurture them right, so that they grow up to be able leaders. And lead the world towards light. Happy Children's Day. (Trẻ em là tương lai. Hãy nuôi dưỡng chúng đúng cách nên chúng có thể lớn lên và trở thành những người lãnh đạo. Và đưa thế giới đến với ánh sáng. Chúc mừng ngày lễ Thiếu nhi.)

4. Children are sensitive and innocent, they are the little angels of God, and the future of mankind. Wishing children very best on this Children's Day. (Trẻ em nhạy cảm và ngây thơ, chúng là những thiên thần nhỏ của Thượng Đế, và là tương lai của nhân loại. Chúc chúng những điều tuyệt vời nhất vào ngày lễ Thiếu nhi này).

5. Childhood is about innocence and playfulness. It is about joy and freedom. Happy Children's Day..!! (Tuổi thơ ngây thơ và vui đùa. Nó ngập tràn niềm vui và tự do. Chúc mừng ngày lễ Thiếu nhi.)

6. We are the future… The hope for a brighter tomorrow… We, the children of the world… Are symbols of promise... and potential. Happy International Children's Day! (Chúng ta là tương lai, là niềm hy vọng cho ngày mai tươi sáng. Chúng ta, những đứa trẻ của thế giới, là biểu tượng của lời hứa và tiềm năng. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi).

Trích dẫn hay về ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Trích dẫn hay về ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Ảnh minh họa: Internet.

1. Do not educate children to be rich, educate them to be happy, so that when they grow up, the will know the value of things, and not just the price. (Đừng dạy một đứa trẻ giàu có mà hãy dạy chúng hạnh phúc nên khi chúng lớn lên, chúng sẽ hiểu được giá trị của mọi thứ, chứ không phải giá cả).

2. A child can always teach an adult three things: to be happy for no reason, to be always busy with something and know how to demand with all his might what you want. – Paulo Coelho.

(Một đứa trẻ luôn dạy người lớn 3 điều: hạnh phúc không cần lý do, luôn bận rộn làm gì đó và biết cách nỗ lực hết sức để có được thứ chúng muốn).

3. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. – Martin Luther King.

(Tôi có một ước mơ rằng 4 đứa con nhỏ của tôi một ngày nào đó sẽ được sống ở một quốc gia - nơi mà chúng không bị phán xét bởi màu da mà là nhân cách của chúng.)

4. Children learn to smile from their parents. – Shinichi Suzuki.

(Trẻ em học cách mỉm cười từ bố mẹ chúng.)

5. Every child is a different kind of flower, and all together, make this world a beautiful garden.

(Mỗi đứa trẻ là một loài hoa khác biệt, và tất cả chúng cùng nhau sẽ làm thế giới này trở thành một vườn hoa xinh đẹp).

Chúc cả gia đình bạn có một ngày Quốc tế Thiếu nhi thật ý nghĩa.