Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm vụ án, bác sĩ Danh Sơn (công tác tại một bệnh viện tại Đồng Nai) khai nhận đã giết chị N., sau đó phân xác thành nhiều mảnh và phi tang tại các địa điểm khác nhau tại huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Sơn bước đầu khai nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tình cảm.

Theo thông tin từ báo Giao thông, ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan làm rõ vụ việc có dấu hiệu của tội Giết người và Xâm phạm thi thể xảy ra ngày 13/4 tại Đồng Nai.

Hiện trường vụ phân xác ở Đồng Nai - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, trải qua quá trình xác minh các mối quan hệ, các hoạt động của chị N, CQĐT phát hiện sự mất tích của chị này có những dấu hiệu bất thường. Cụ thể, chị N. có nhiều lần chuyển tiền cho một người đàn ông tên là Danh Sơn. Tiếp tục đi sâu tìm hiểu, trước đó chị N. thường xuyên liên lạc với Sơn và đặc biệt chú ý là vào ngày mất tích (13/4), chị có liên lạc với Sơn qua điện thoại.

Từ dấu hiệu nghi vấn trên, những ngày qua lực lượng điều tra đã nhiều lần mời Danh Sơn (SN 1988, ngụ ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), hiện là Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai lên làm việc. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị trước nên qua nhiều lần làm việc thì Sơn khai không liên quan gì đến sự mất tích của chị N., liên tục quanh co chối tội, đối phó với cơ quan công an.