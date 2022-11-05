Chị từng là người dẫn chương trình trong loạt kịch thiếu nhi "Chuyện ngày xưa" cực kỳ ăn khách trên HTV7 với vai mèo Li Li của nhóm Líu Lo. Chị cũng là bạn thân và là bạn diễn ăn ý, lâu năm của nhiều nghệ sĩ như Thành Lộc, Hữu Châu, Mỹ Duyên, Thanh Thủy, Đình Toàn…

Hoàng Trinh được biết đến là một nghệ sĩ có khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật, nhiều thể loại vai khác nhau. Chị là gương mặt quen thuộc với khán giả khi đảm nhận hơn 200 vai diễn từ sân khấu đến truyền hình, điện ảnh, sitcom…Năm 1995, Hoàng Trinh đoạt giải Mai Vàng với vai Hoa Na vở Trong hào quang bóng tối và nhiều giải thưởng khác.

Những câu chuyện Ngày Xửa Ngày Xưa trên sân kịch Idecaf là hồi ức tuổi thơ đẹp nhất của thế hệ 9X-10X, nhưng giờ đây khán giả mới nhận ra đằng sau tạo hình của nàng mèo kiêu kỳ từng có một nhan sắc tuyệt vời đến vậy. Nhan sắc hồi trẻ của nàng “Mèo Lili” Hoàng Trinh gần đây trở thành chủ để được dân mạng quan tâm vì quá xinh đẹp.

Nhóm Líu lo - Ngày xửa ngày xưa từng là ký ức tuổi thơ rất đẹp của nhiều trẻ em 9X - 10X

Cụ thể, NS Thanh Thuỷ đã chia sẻ trên sóng chương trình Vang Bóng Một Thời cuộc trò chuyện vui nhộn của NSƯT Thành Lộc và Hoàng Trinh. Thanh Thuỷ kể: “Anh Lộc từng nói cô Hoàng Trinh không có già, lúc đó Hoàng Trinh rất tự tin trả lời ‘Đúng rồi anh, em đâu có già. Thời gian nó không bắt kịp được em’."

Nhan sắc thời trẻ đầy vẻ mặn mà của nữ diễn viên khiến ai cũng thuở ấy cũng phải xuýt xoa

Màn “bóc phốt” bạn thân lâu năm của Thanh Thuỷ khiến khán giả cười bể bụng, nhưng bên cạnh đó, công chúng cũng “đồng ý hai tay” với câu nói “thời gian không bắt kịp được em” của nữ diễn viên. Nhan sắc mặn mà của nàng “Mèo Lili” vẫn giữ được nét đằm thắm, dịu dàng sau hơn 30 năm đứng trên sàn diễn.

Trên con đường diễn xuất, trong 30 năm bước vào nghiệp diễn, Hoàng Trinh dắt túi hơn 200 vai diễn lớn nhỏ. Nhưng ít ai biết, người phụ nữ sinh ra để dành cho sân khấu này từng suýt trở thành một cô giáo dạy Toán khi thi đậu vào trường Đại học Sư phạm. Thế nhưng, Hoàng Trinh lại quyết định từ bỏ con đường nhà giáo và thi vào đoàn kịch Cửu Long Giang với khao khát được thể hiện khả năng diễn xuất, hóa thân vào nhiều cuộc đời, nhiều nhân vật.

Nữ diễn viên từ bỏ con đường dạy học để thỏa đam mê được hóa thân vào nhiều cuộc đời xuất hiện trên mỗi sân khấu.

Hoàng Trinh bén duyên với sân khấu kịch qua những vai diễn bi kịch và nặng tâm lý, diễn xuất đầy chiều sâu và lôi cuốn cảm xúc của khán giả khiến vai diễn của cô vô cùng được công chúng đón nhận. Từ cô cháu ngoại khiến người ta yêu thương trong vở kịch Trầu Cau đến cô gái Nhật Bản Noriko mạnh mẽ can trường của vở kịch Đèn Không Hắt Bóng. Hoàng Trinh trở thành cô đào chánh trong sự công nhận của khán giả và đồng nghiệp.

Vai diễn Nguyễn Thị Lộ trong vở kịch Bí Mật Vườn Lệ Chi.

Hình ảnh của Hoàng Tring trong vở Đèn không hắt bóng.

Sự nghiệp của cô lên một tầm cao mới khi trở thành một thành viên của nhóm Líu Lo, chương trình kể chuyện cho thiếu nhi cho NSƯT Thành Lộc sáng lập. Từ đây các vai diễn của Hoàng Trinh càng thêm đa dạng và nổi tiếng khắp mọi miền đất nước.

Hiện tại, Hoàng Trinh vẫn tiếp tục gắn bó với sân khấu kịch. Song song đó cô cũng tham gia nhiều thể loại phim, từ phim truyền hình tâm lý gia đình đến các thể loại sitcom, không có vai diễn nào mà nữ diễn viên không chinh phục được.

Sự nghiệp thành công nhưng Hoàng Trinh lựa chọn cho mình một cuộc sống êm đềm và kín tiếng. Ông xã Dị Thảo của Hoàng Trinh cũng chính là mối tình đầu của cô. Cả hai quen nhau khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, tại trường Nghệ thuật Sân khấu II. Bị nét đẹp mặn mà, dịu dàng của cô thu hút, chàng nam sinh trẻ không ngần ngại theo đuổi, đưa đón mỗi lần Hoàng Trinh có vở diễn. Sự chân thành của Dị Thảo cuối cùng cũng chinh phục trái tim người đẹp.

Hình cưới của nghệ sĩ Hoàng Trinh và ông xã Dị Thảo.

Thế nhưng, khi về chung một nhà, hai người lại phát triển sự nghiệp theo hai hướng khác nhau. Dị Thảo không theo nghề nữa còn Hoàng Trinh – tên tuổi và sự nghiệp ngày càng rực rỡ.

Hơn 20 năm kết hôn, nghệ sĩ Hoàng Trinh cho biết, chị chưa từng khóc vì chuyện mâu thuẫn vợ chồng, chỉ có rơi nước mắt cho những vai diễn trên sân khấu. Cả hai đều bận rộn xây dựng tổ ấm nên không còn thời gian để… cãi nhau.

Những tưởng Hoàng Trinh đã có hạnh phúc tuyệt đối nhưng không. 13 năm trước, chị bị ung thư tuyến giáp. Chính ông xã là người đã giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Và giờ đây, chồng chị lại đang điều trị ung thư phổi. Con gái du học ở nước ngoài, Hoàng Trinh trở thành trụ cột cho cả gia đình, từ tài chính đến tinh thần. Cả hai chính là chỗ dựa, là tinh thần của nhau lúc này.

Tuy nhiên, khi nói về những khó khăn này, chị khá bình thản và an yên. Không phải chị có nghị lực phi thường, hay sự chịu đựng sắt thép hơn những người phụ nữ khác. Chỉ đơn giản rằng, tất cả những gì Hoàng Trinh đang làm là vì gia đình – những người yêu thương của chị.

Nhan sắc của nữ diễn viên vẫn giữa được nét kiêu sau sau bao thăng trầm của đời người. Giờ đây Hoàng Trinh chỉ cố gắng sống hết mình vì gia đình, vì những người yêu thương của chị, với đam mê dành cho nghề.

Kết hôn 5 năm, Hoàng Trinh mới quyết định có con. Năm đó, chị 35 tuổi. Cô con gái duy nhất của Hoàng Trinh và Dị Thảo được đặt tên Kỳ Thanh. Từ khi có con, nghệ sĩ Hoàng Trinh dành 50% thời gian cho công việc, nửa còn lại cho gia đình. Bởi Hoàng Trinh không mưu cầu sự nghiệp mà chỉ cầu con cái, gia đình hạnh phúc.

Luôn trăn trở và muốn cho con môi trường phát triển tốt nhất, Hoàng Trinh không dám áp đặt cho con điều gì, cô luôn muốn bé phát triển lành mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Lần đầu làm mẹ khiến nữ diễn viên hay “lo trước, lo sau” nhưng quá trình con trưởng thành, Hoàng Trinh cũng học được nhiều điều từ vai trò người mẹ.

Luôn làm tốt mọi việc, nhưng Hoàng Trinh vẫn luôn lo lắng liệu bản thân đã trở thành một người mẹ tốt hay chưa.

Hoàng Trinh luôn muốn con có sự tự lập và sẵn sàng đối mặt với khó khăn, cô chia sẻ trong chương trình Beautiful Queen: "Đối với cha mẹ, lúc nào cũng nghĩ con mình bé bỏng. Thương con không phải là suốt ngày ôm con vào lòng mà phải cho ra ngoài để va chạm với cuộc sống, biết cách tự đứng lên khi vấp ngã. Nếu đi làm thêm mà bị quản lí bắt nạt thì con phải tự giải quyết, tìm ra vấn đề và phản biện với quản lí chứ không thể gục đầu chấp nhận tình hình. Trinh không khuyến khích con theo nghệ thuật, cứ làm điều con thích Trinh sẽ ủng hộ hết mình"

Ở tuổi 54, nhiều người nhận xét Hoàng Trinh trẻ hơn tuổi thật nhiều lắm. Gia đình viên mãn trở thành động lực để Hoàng Trinh dồn nhiều tâm sức cho sân khấu. Tin chắc rằng nữ diễn viên sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa các vai diễn hay cho nghệ thuật sân khấu và màn ảnh Việt.