Hạnh phúc muộn sau nhiều cay đắng, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc viên mãn bên tổ ấm nhỏ, nhan sắc U40 ngày càng trẻ trung, rạng rỡ

Cụ thể, TikTok mới đây lan truyền video clip ghi lại hình ảnh của Thanh Ngọc tại một sự kiện. Diện bộ váy dài tông xanh, nữ ca sĩ 8X khoe khéo vai trần gợi cảm. Dù đã gần chạm tuổi 40, song cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc vẫn giữ vẻ tươi tắn. Qua camera thường, Thanh Ngọc vẫn nhận về nhiều lời khen "có cánh" cho vẻ đẹp chuẩn chỉnh.

Ở ngưỡng U40, nữ ca sĩ vẫn nhận về nhiều lời khen "có cánh" cho vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ. Đặc biệt, từ khi may mắn được làm mẹ và chăm sóc gia đình nhỏ, Thanh Ngọc ngày càng nhuận sắc và tươi tắn hơn. Thậm chí qua ảnh chụp lén, cô vẫn nhận được nhiều lời khen. Netizen cho rằng, người phụ nữ sẽ đẹp hơn khi đạt nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.

Thanh Ngọc khoe vai trần khi dự sự kiện.

Nhan sắc Thanh Ngọc qua camera thường khiến dân tình phải xuýt xoa vì ngày càng thăng hạng

Người hâm mộ liên tục xuýt xoa và trầm trồ trước vẻ ngoài xinh đẹp của Thanh Ngọc tại sự kiện

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật những hình ảnh đi hát, tham gia chương trình truyền hình. Tại đây, Thanh Ngọc ghi điểm bởi hình ảnh chỉn chu, thần sắc giàu năng lượng tích cực. Đồng thời, phong cách thời trang đơn giản song tôn trọn vẻ nữ tính của cô được đánh giá cao.

Nữ ca sĩ sinh năm 1983 xuất hiện lộng lẫy, tươi tắn trên sân khấu.

Bên cạnh đó, câu chuyện về đời sống riêng tư của ca sĩ Thanh Ngọc cũng được người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm. Được biết, cô gặp vấn đề buồng trứng dự trữ quá ít nên khả năng thụ thai bị hạn chế. Nữ ca sĩ đã "chạy" khắp nơi tìm các phương thuốc Bắc để uống, cũng may mắn đậu thai tự nhiên nhưng lại sảy chỉ sau 2 ngày. Từ hạnh phúc, đến thất vọng, vợ chồng Thanh Ngọc quyết định chuyển sang Tây Y để bắt đầu một hành trình "cầu con" gian nan không kém, thử thách cả thể chất lẫn tinh thần.

Thanh Ngọc thường xúc động mỗi khi nhắc về hành trình tìm con gian nan của hai vợ chồng.

"Tổng cộng tôi kích trứng 7 lần, 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm cũng có khi đậu nhưng không có duyên với mình. Có thai bé Ủn (tên thân mật của con trai Thanh Ngọc - PV) là cái phôi cuối cùng rồi đó. Khi thử que lên 2 vạch, hai vợ chồng vừa mừng vừa lo. Trong thai kỳ tôi luôn lo lắng, không dám chụp hình khi mang bầu luôn. Lúc đầu tôi cũng bị ra máu nhiều do thai bị bóc tách. Bác sĩ nói ráng nằm dưỡng nên tôi phải nằm yên từ lúc bỏ phôi vô tới lúc sinh, hai cái chân nó teo luôn. Khi cần đi khám thì chồng sẽ ẵm đi, còn tôi chỉ bước chân xuống giường khi cần đi vệ sinh thôi" - nữ ca sĩ nhắc lại.

Trải qua khoảng thời gian khó khăn đó, Thanh Ngọc đã khóc rất nhiều, bây giờ mỗi khi nhìn con mỗi ngày phát triển tốt hơn thì cô cũng cảm thấy an ủi phần nào. Ngày em bé được về nhà, hai vợ chồng đã vỡ oà hạnh phúc nhưng cũng chồng chất nỗi lo lắng về cách chăm em bé sao cho đúng.

Cả 2 vợ chồng Thanh Ngọc đều vỡ òa khi con trai đến với họ lúc tuyệt vọng nhất, thậm chí còn từng nghỉ đến việc nhận con nuôi.

Đối với cô và ông xã, cậu con trai như món quà cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tình yêu thương.

"Bé Ủn chính là lần cố gắng cuối cùng, nếu lần đó mà không được nữa thì thôi luôn", nữ ca sĩ bộc bạch.

Trải qua nhiều khó khăn sau 8 năm vất vả "tìm" con, hiện Thanh Ngọc và ông xã đang có cuộc sống yên ấm bên con trai. Giờ đây, hạnh phúc bên gia đình nhỏ và sự viên mãn hiện tại của Thanh Ngọc đã chứng minh những đau đớn, vất vả hai vợ chồng cô bỏ ra đều là xứng đáng.