Ca sĩ Thanh Ngọc và hành trình 8 năm 'sóng gió' để hái được trái ngọt sau nhiều đớn đau về thể xác lẫn tinh thần

Hậu trường 13/05/2022 19:57

Phải mất tới 8 năm nữ ca sĩ Thanh Ngọc mới có thể nhìn thấy được đứa con thân yêu của mình vì sức khỏe không được đảm bảo.

Vừa qua thông tin nữ ca sĩ Thanh Ngọc thuộc nhóm Mắt Ngọc đã thông báo tin vui đến với toàn thể người hâm mộ, đó chính là việc cựu thành viên của nhóm Mắt Ngọc cuối cùng sau 8 năm ròng rã cũng đã được nhìn thấy đứa con đầu tiên của mình.

Ca sĩ Thanh Ngọc và hành trình 8 năm 'sóng gió' để hái được trái ngọt sau nhiều đớn đau về thể xác lẫn tinh thần - Ảnh 1
Thanh Ngọc bên ông xã và con trai cưng của mình - Ảnh: Internet

Thanh Ngọc sinh năm 1983 tại TPHCM. Cô bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Năm 1998, Thanh Ngọc là 1 trong 4 giọng ca nổi bật được Nhà thiếu nhi thành phố tuyển chọn vào nhóm Mắt Ngọc cùng với Quỳnh Anh, Thúy Nga và Duy Uyên.

Ca sĩ Thanh Ngọc và hành trình 8 năm 'sóng gió' để hái được trái ngọt sau nhiều đớn đau về thể xác lẫn tinh thần - Ảnh 2
Nữ ca sĩ Thanh Ngọc - Ảnh: Internet

Mắt Ngọc một thời là nhóm nhạc nữ thần tượng của thế hệ 8X, 9X. Thời điểm đó Mắt Ngọc được đông đảo những người hâm mộ trẻ tuổi mến mộ và ở bất cứ nơi nào họ đi qua cũng đều là tâm điểm của sự chú ý. Đến năm 2004, Thanh Ngọc bắt đầu sự nghiệp solo của mình và gặt được những thành công nhất định cho riêng mình một số hit Cafe đắng và mưa, Tình yêu diệu kỳ...và tham gia các phim truyền hình: Tình yêu pha lê, Ký ức mong manh, Đồng hồ cát…

Sự nghiệp thành công là vậy, cô nàng còn khiến cho người hâm mộ phải ghen tị trước chuyện tình lãng mạn với ông xã khi chưa từng xảy ra điều tiếng gì. Dẫu vậy, số phận thật trớ trêu khi vì sức khỏe không đảm bảo nên cô không thể có con, phải chạy chữa nhiều nơi vừa tốn tiền bạc lẫn thời gian.

Ca sĩ Thanh Ngọc và hành trình 8 năm 'sóng gió' để hái được trái ngọt sau nhiều đớn đau về thể xác lẫn tinh thần - Ảnh 3
Thanh Ngọc và ông xã - Ảnh: Internet

Chính vì vậy mà phải đến 8 năm sau giọng ca ''Tình Yêu Diệu Kỳ'' mới được nhìn thấy mặt con lần đầu tiên, netizen cũng tỏ ra mừng thay với cô nàng và cảm thấy Thanh Ngọc vẫn cực kỳ may mắn khi luôn có người chồng bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, quan tâm chăm sóc từng chút một cho cô. 

Hiện “nhóc tỳ” của Thanh Ngọc đã được 3 tuổi, lớn lên khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Dẫu cho không còn nhiều thời gian hơn trước cho việc thỏa mãn đam mê ca hát của mình nhưng rõ ràng cô nàng hẳn đang rất hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. 

 

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