14 năm giữ "lửa" hôn nhân, vợ U50 của Bình Minh khuyên phụ nữ nên "hư", dân tình "hết hồn" trước bình luận của nữ ca sĩ này

Thời điểm đó, Bình Minh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận vì quyết định kết hôn ở đỉnh cao sự nghiệp. Nguyên nhân đến từ việc bà xã Anh Thơ lớn hơn nam diễn viên 4 tuổi và bị nhận xét không tương xứng ngoại hình với Bình Minh. Thậm chí, một số người còn cho rằng Bình Minh cưới Anh Thơ là vì tiềm lực kinh tế mạnh của bà xã nhưng anh khẳng định hai người đến với nhau vì tình cảm mà không bị bất kỳ yếu tố vật chất nào tác động.

Bình Minh từng là siêu mẫu nam nổi tiếng trong showbiz Việt, sau khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và làm MC anh cũng gặt hái được nhiều thành công nhất định. Năm 2008, Bình Minh gây bất ngờ khi kết hôn cùng nữ doanh nhân Lê Anh Thơ.

Sau khi kết hôn được một thời gian, Bình Minh vướng phải vài rắc rối liên quan đến những tin đồn tình cảm với đồng nghiệp nữ. Nam diễn viên và vợ đều giữ im lặng trong "tâm bão", cho đến khi sự việc lắng xuống thì cả hai lại tiếp tục sánh đôi với nhau tại các sự kiện.

Được biết, Bình Minh và Anh Thơ nên duyên là nhờ "bà mối" Trương Ngọc Ánh. Nữ doanh nhân thành đạt Anh Thơ đã chinh phục chàng siêu mẫu - diễn viên điển trai Bình Minh bởi vẻ đẹp học thức, dịu dàng, tài giao tiếp khéo léo. Hai người làm bạn 2 năm trước khi tiến tới quan hệ hẹn hò, yêu đương.

Người hâm mộ tiếc nuối khi nam diễn viên bất ngờ 'lui về sau' khi sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao để kết hôn với vợ đại gia

Dù từng vướng vào vài rắc rối, nhưng cả hai vẫn chọn bước tiếp cùng nhau.

Anh Thơ từng chia sẻ rằng cô hiểu rõ các mối quan hệ của chồng và không muốn đôi co để làm mọi chuyện ầm ĩ trên truyền thông. Trong khi đó, Bình Minh thì bày tỏ sự cảm phục trước bản lĩnh của vợ.

Vượt qua những thăng trầm, Anh Thơ vẫn đồng hành cùng Bình Minh, cùng chồng vượt qua những giai đoạn tai tiếng. Sau hơn 1 thập kỷ vun vén và tạo dựng tổ ấm, họ trở thành một trong những gia đình sao Việt được ngưỡng mộ. 2 cô con gái của cặp đôi giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp, cao hơn mẹ nhờ hưởng "gen trội" từ bố siêu mẫu.

Trải qua nhiều sóng gió, cả hai đã xây dựng, vun đắp nên một gia đình hạnh phúc suốt 14 năm qua.

Hiện tại, Bình Minh không còn hoạt động showbiz nhiều như trước, anh tập trung phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh riêng. Anh cho biết tuy không cùng kinh doanh nhưng vợ giúp đỡ, cho anh nhiều lời khuyên vì có kinh nghiệm làm việc tại nhiều công ty, tập đoàn lớn.

Bà xã chia sẻ với Bình Minh rất nhiều về quản lý doanh nghiệp, quản lý nhân sự. Nếu ai đã từng khởi nghiệp, từng mở công ty sẽ hiểu được mở công ty không khó, nhưng quản lý được nó mới khó và khó hơn nữa chính là quản lý con người. Không chỉ giúp đỡ chồng trong kinh doanh và công việc riêng, vợ Bình Minh còn quán xuyến mọi việc từ nhỏ tới lớn trong gia đình. Chính vì điều này, Anh Thơ thường được chồng ví là một "nội tướng".

Bà xã chính là "cánh tay đắc lực" không chỉ trong cộng việc, mà tất tần tật mọi chuyện lớn nhỏ ở trong nhà

Vì giỏi cáng đáng cả sự nghiệp lẫn gia đình, những chia sẻ của bà xã Bình Minh trên trang cá nhân luôn khiến khán giả chú ý. Mới đây, Anh Thơ đã có bài viết thú vị khi bỗng dưng ẩn ý "muốn hư", nhắc nhở bản thân "đừng ngoan quá chồng không sợ".

Cụ thể, bà xã U50 của Bình Minh bày tỏ nỗi lòng: "Mình phát hiện ra rằng đôi khi có trò gì đó 'hư hư' chút như tụ tập bạn bè bù khú, uống tí rượu, nói nhảm, chửi đổng/chửi bậy vậy chứ lại xả được stress. Chứ sống khuôn khổ hay sạch quá thì khi mệt mỏi, bế tắc ko biết làm gì, càng tổn hại đến sức khoẻ hơn so với mấy cái hư vặt vãnh kia. Phụ nữ cũng vậy, đừng ngoan quá chồng không sợ, cứ quậy tẹo cho đời nó vừa vui vừa thú vị, vừa dằn mặt được thiên hạ".

Dưới phần bình luận, nhiều chị em có cùng quan điểm với Anh Thơ, không chỉ "thả tim" cho suy nghĩ của "bà mẹ 2 con" mà còn muốn thử những điều cô gợi ý. Họ khẳng định: “Quá chính xác á chị. Ngoan hiền quá chỉ thiệt hại”, “Em ưng cái status này quá nha”, “Chí lý, chuẩn không cần phải sửa chị à”, “Sống theo khuôn khổ sẽ chết ngạt”, “Đồng quan điểm”…

Đáng chú ý là bình luận của ca sĩ Bảo Thy: "Dạ vậy nên 12 này chị hãy xoã với gia đình em và mọi người tới... bến Thượng Hải nha chị ơi". Trước lời gợi ý hấp dẫn này, vợ Bình Minh khẳng định sẽ "tới nóc" vào ngày đã hẹn. Được biết, gia đình Bảo Thy và Bình Minh có mối quan hệ thân thiết với nhau, thường xuyên gặp gỡ, tụ họp tại nhà riêng.

Bình luận của Bảo Thy bất ngờ gây chú ý đến cộng đồng mạng

Gia đình Bảo Thy và Bình Minh có mối quan hệ thân thiết, thường tụ tập ăn uống, có cả sự tham gia của vợ chồng Chi Bảo.

Dù viết tâm thư "đòi hư" nhưng không thể phủ nhận Anh Thơ là người "giữ lửa" cho cuộc hôn nhân hơn 1 thập kỷ của mình. Trong nhiều chia sẻ trước đó, cựu siêu mẫu từng hết lời khen ngợi người bạn đời, cho biết nhờ bà xã anh mới có được thành công như hiện tại. "Cô ấy là người bạn đồng hành giúp tôi vượt qua những ngày tháng gian khó nhất. Tôi là người cầu toàn, là người của công chúng, nên rất chú ý đến hình ảnh mỗi khi xuất hiện, từ quần áo đến phụ kiện sao cho hợp với không gian mình đến. Còn Thơ là người phụ nữ vì gia đình, chồng con nên luôn chăm sóc tôi nhiều hơn bản thân mình", Bình Minh kể.

Ngược lại, Anh Thơ tâm sự việc làm vợ của một người nổi tiếng không hề dễ dàng. Cô hiểu mình phải sẵn sàng đối mặt với sóng gió, thị phi và cần kiên định để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhiều người cho rằng Anh Thơ trên thương trường là "người đàn bà thép", giỏi giang và giàu có. Nhưng khi về nhà làm vợ, cô lại "nép mình" phía sau chồng để giúp anh phát triển.

Vợ chồng diễn viên Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân.

2 cô con gái của họ lớn bổng, ra dáng thiếu nữ. Trong đó, con gái lớn chỉ mới 12 tuổi nhưng đã cao hơn mẹ cả cái đầu.

Tháng 4 năm nay, cả 2 vừa chính thức kỷ niệm 14 năm chung chăn gối. Trải qua rất nhiều khó khăn để ở cạnh nhau, Anh Thơ bày tỏ cảm xúc với chồng: "Chúc mừng kỷ niệm 14 năm ngày cưới. Cảm ơn anh bạn thân đã luôn là người con rể có hiếu nhất quả đất, làm gì cũng nghĩ đến mẹ, dành thời gian trò chuyện và chăm sóc mẹ còn hơn con gái ruột. Cảm ơn bạn đã luôn là một người cha có đôi cánh thiên thần của 2 chị nhỏ và mãi là người bạn tri kỷ của mình. Mãi bên nhau, nương tựa vào nhau bạn nhé".