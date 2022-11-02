Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là "bà hoàng số hưởng" được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà

Nhịp sống trẻ 02/11/2022 13:09

Hậu đám cưới, Minh Hằng được chồng doanh nhân chăm như ''bà hoàng'', thành đạt lại rất tâm lý với vợ.

Sau 6 năm mặn nồng, Minh Hằng và chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo đã tổ chức lễ cưới lãng mạn tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Cả hai có cái kết đẹp khiến công chúng yêu mến, ngưỡng mộ.

Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là 'bà hoàng số hưởng' được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà - Ảnh 1

Ông xã trao cho Minh Hằng nụ hôn lãng mạn trong đám cưới ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Sau hôn lễ, nữ ca sĩ sinh 1987 lập tức trở lại với các hoạt động nghệ thuật dày đặc. Trong các hình ảnh mới chia sẻ trên trang cá nhân, Minh Hằng khiến khán giả vô cùng lo lắng khi thấy cô sụt cân khá nhiều, vẻ ngoài xanh xao do thiếu ngủ và ăn uống thất thường.

Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là 'bà hoàng số hưởng' được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà - Ảnh 2
Vì lịch trình công việc dày đặc, Minh Hằng từng lộ thân hình gầy nhom, có lần cô chia sẻ bản thân bị đau bao tử do ăn uống không đúng cử khiến dân tình không khỏi lo lắng

Nhiều khán giả bày tỏ thắc mắc, là vì sao Minh Hằng cưới chồng giàu có nhưng cô vẫn "cực khổ" chạy show liên tục, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Về điều này, Minh Hằng bộc bạch, cô và ông xã luôn yêu thương, ủng hộ sự nghiệp và động viên đối phương vượt qua nhiều khó khăn. Anh cũng thấu hiểu tính chất công việc của cô và chủ động san sẻ nhiều thứ cho vợ. Cả hai luôn là chỗ dựa cũng như là động lực của nhau trong công việc, cuộc sống. Vì vậy sau đám cưới, Minh Hằng trở lại với công việc nghệ thuật để thỏa đam mê và cống hiến hết mình cho khán giả.

Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là 'bà hoàng số hưởng' được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà - Ảnh 3
Sau đám cưới, nữ ca sĩ nhanh chóng trở lại với công việc, cô may mắn khi chồng là người biết thông cảm và sẻ chia cho công việc của mình

Từ khi về chung nhà với chồng doanh nhân, Minh Hằng ngoài bận rộn với công việc thì cô còn phải chăm sóc gia đình. Cô tiết lộ dù có bận đến mấy cũng muốn về nhà thật nhanh để còn nấu cơm cho chồng. Có thể thấy, Minh Hằng đang muốn trở thành người vợ đảm đang để giữ lửa hôn nhân bên chồng doanh nhân hơn cô 10 tuổi.

Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là 'bà hoàng số hưởng' được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà - Ảnh 4

Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là 'bà hoàng số hưởng' được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà - Ảnh 5
Dù bận rộn nhưng Minh Hằng vẫn muốn nhanh chóng trở về nhà sau một ngày làm việc để có thể nấu cơm cho chồng 

Không chỉ riêng Minh Hằng mà ngay cả chồng doanh nhân của cô cũng rất biết cách quán xuyến việc trong nhà. Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng thu hút không ít sự chú ý khi chia sẻ một clip ngắn ghi lại cảnh ông xã đại gia đang chăm chỉ tưới cây trên ban công, kèm theo đó là lời khen tặng: "Giỏi lắm". Có thể thấy, Minh Hằng đã chọn được một người chồng cực kỳ lý tưởng, vừa thành đạt lại còn biết chăm lo cho gia đình.

Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là 'bà hoàng số hưởng' được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà - Ảnh 6

Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là 'bà hoàng số hưởng' được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà - Ảnh 7
Minh Hằng hạnh phúc khoe khoảnh khắc ông xã đại gia chăm sóc nhà cửa. Dù trong nhà có người giúp việc nhưng ông xã Minh Hằng vẫn muốn tự tay làm mọi thứ.

Trước đó, Minh Hằng cũng nhiều lần khoe được ông xã cưng chiều hết mực, nào là chuẩn bị bữa sáng, đưa đón đi làm, tháp tùng đi làm đẹp... Mọi hoạt động của Minh Hằng sau kết hôn đều có ông xã ở bên đồng hành và chăm lo, cô không khác nào "bà hoàng" trong vòng tay của người ấy.

Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là 'bà hoàng số hưởng' được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà - Ảnh 8

Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là 'bà hoàng số hưởng' được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà - Ảnh 9
Minh Hằng thường xuyên khoe khoảnh khắc được ông xã yêu thương, cưng chiều.
Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là 'bà hoàng số hưởng' được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà - Ảnh 10
Dù bận rộn lịch trình công việc dày đặc nhưng ông xã luôn đích thân hộ tống Minh Hằng đến mọi nơi. 

Hiện, Minh Hằng rất mãn nguyện khi lấy được tấm chồng tuyệt vời. Chia sẻ với người hâm mộ, cô khẳng định: "Tôi rất tự hào về người ấy của mình". Tiếp lời, Minh Hằng cho biết ông xã của cô luôn rạch ròi giữa công việc và gia đình, không bao giờ để chuyện ngoài xã hội làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là 'bà hoàng số hưởng' được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà - Ảnh 11

Cụ thể, Minh Hằng hãnh diện cho hay: "Có thể do chồng tôi giỏi. Anh bỏ hết mọi thứ bên ngoài cánh cửa. Bước vào nhà, anh không nghĩ nhiều đến công việc, chỉ quan tâm gia đình, đặt vợ trên hết, tôn trọng mọi sở thích và mong muốn của vợ". 

Theo như Minh Hằng chia sẻ, trước khi đám cưới cô và chồng có khoảng thời gian sống thử nên khi chính thức "về chung một nhà" không còn nhiều bỡ ngỡ. Vợ chồng Minh Hằng không chỉ có chung quan điểm sống mà còn tương đồng nhiều sở thích nên hôn nhân ngày càng thăng hoa.

Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là 'bà hoàng số hưởng' được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà - Ảnh 12
Cuộc sống hôn nhân hiện tại của nữ ca sĩ khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ vì vừa có sự nghiệp, vừa có tiền tài lại có bạn đời tâm lý 'hết nước chấm'

Theo dõi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Minh Hằng, đông đảo người hâm mộ đều hy vọng nữ ca sĩ và ông xã sẽ sớm có được trái ngọt là một nhóc tì đáng yêu. Tuy nhiên, khoảng thời gian này, Minh Hằng đang khá bận rộn với các dự án nghệ thuật nên chuyện bầu bí vẫn còn bỏ ngỏ.

Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là 'bà hoàng số hưởng' được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà - Ảnh 13
Hiện tại, cô và chồng đều tập trung phát triển sự nghiệp

Một lần nữa phải công nhận rằng, Minh Hằng đích thị là sao nữ số hưởng của Vbiz. Cô không chỉ có được sự nghiệp thành công mà hôn nhân cũng vô cùng viên mãn. Hy vọng trong thời gian tới, vợ chồng Minh Hằng sẽ sớm có tin vui đường con cái để hôn nhân thêm trọn vẹn.

Hậu đám cưới, Minh Hằng đích thị là 'bà hoàng số hưởng' được chồng chăm như em bé, đưa đi làm đẹp và quán xuyến hết việc nhà - Ảnh 14

Hết đi du lịch bằng chuyên cơ riêng, check in sang chảnh, Minh Hằng lại được chồng đại gia tặng nhẫn 'size XL'

Hết đi du lịch bằng chuyên cơ riêng, check in sang chảnh, Minh Hằng lại được chồng đại gia tặng nhẫn 'size XL'

Màn tặng quà "khủng" của ông xã Minh Hằng khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ vì sự lãng mạn nhưng cũng phải bật cười thích thú với chiếc nhẫn có 1-0-2 này.

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