Được chồng cũ gửi tặng hoa, Nhật Kim Anh thừa nhận con trai chỉ muốn giữ ba mẹ cho mình

Nhịp sống trẻ 03/11/2022 06:40

Sau thời gian dài đấu tố quyền nuôi con, giờ đây Nhật Kim Anh và chồng cũ đã có thể thoải mái hơn khi trao đổi về con.

Năm 2019 Nhật Kim Anh và chồng cũ liên tục tố cáo nhau trên mạng xã hội và báo chí liên quan quyền nuôi con sau ly hôn. Họ có một con chung là bé Tin (tên thân mật ở nhà), sinh năm 2015. Năm 2018 cô và Bửu Lộc chia tay. Do tính chất công việc, cô đồng ý để chồng và ông bà nội chăm sóc con trai. Tuy nhiên sau đó, cô liên tục chia sẻ trên trang cá nhân thể hiện sự bất lực trong việc đề nghị chồng cũ cho gặp con.

Được chồng cũ gửi tặng hoa, Nhật Kim Anh thừa nhận con trai chỉ muốn giữ ba mẹ cho mình - Ảnh 1
Nhật Kim Anh và chồng cũ từng khiến dân tình xôn xao khi ồn ào đấu tố tranh giành quyền nuôi con sau khi ly hôn. 

Sau thời gian dài đấu tố nhằm tranh giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh bất ngờ "bình thường hóa" mối quan hệ với doanh nhân Bửu Lộc. Cả 2 chủ động gặp gỡ, thậm chí có những chuyến du lịch chung để cùng chăm sóc con trai Bửu Long. Nhiều người hâm mộ còn tích cực hàn gắn để Nhật Kim Anh và chồng cũ tái hợp.

Được chồng cũ gửi tặng hoa, Nhật Kim Anh thừa nhận con trai chỉ muốn giữ ba mẹ cho mình - Ảnh 2
Người hâm mộ hi vọng nữ ca sĩ và chồng cũ sẽ sớm tái hợp  

Nói về chồng cũ, Nhật Kim Anh tiết lộ: “Chúng tôi cùng thống nhất làm sao để con cảm thấy vui nhất, tốt nhất là được. Có thể nói chúng tôi đã ‘khổ tận cam lai’, gia đình giờ rất vui vẻ, nhẹ nhàng. Đó là điều chúng tôi cùng mong mỏi khi mới ly hôn.

Tôi và chồng cũ giờ như bạn bè, có thể nói chuyện vui vẻ, thoải mái trao đổi về con. Chúng tôi gần đây còn sắp xếp thời gian đưa Tin đi chơi nước ngoài, cùng tổ chức sinh nhật cho con. Dịp 20/10, anh còn gửi hoa tặng tôi kèm lời nhắn: ‘Ba Tin chúc mừng mẹ Tin’. Tôi cảm thấy vui vì bao nhiêu rào cản, trở ngại đều đã vượt qua hết”.

Được chồng cũ gửi tặng hoa, Nhật Kim Anh thừa nhận con trai chỉ muốn giữ ba mẹ cho mình - Ảnh 3

Nhật Kim Anh nhắc đến chồng cũ với thái độ vui vẻ, tiết lộ được nam doanh nhân Cần Thơ tặng hoa dịp 20/10.

Theo Nhật Kim Anh, hiện con trai ở Cần Thơ với ba và gia đình nội còn cô chủ yếu sống ở TP.HCM. Dù bận rộn cỡ nào, nữ diễn viên cũng sẽ dành 2 ngày cuối tuần về Cần Thơ thăm con. “Trước khi bước vào dự án nào đó, tôi đều thống nhất với đạo diễn và êkíp về nguyên tắc trên để dễ làm việc. Tôi biết con luôn trông ngóng thứ Bảy, Chủ nhật để được gặp mẹ nên không thể để bé thất vọng. Khi mình đã muốn làm gì thì dù bận đến mấy cũng có thể sắp xếp được”, Nhật Kim Anh nhấn mạnh về lịch trình cụ thể của mình.

Được chồng cũ gửi tặng hoa, Nhật Kim Anh thừa nhận con trai chỉ muốn giữ ba mẹ cho mình - Ảnh 4

Hiện con trai Nhật Kim Anh ở Cần Thơ với ba và gia đình nhà nội, còn cô chủ yếu sống ở TP.HCM. Nữ diễn viên dành 2 ngày cuối tuần về thăm con.

Chia sẻ về con trai ở tuổi lên 8, Nhật Kim Anh cũng hào hứng cho biết bé Bửu Long phát triển nhanh chóng cả về cân nặng và chiều cao. Dù cậu bé bụ bẫm nhưng không béo phì vì chăm chỉ tập thể dục. Con trai Nhật Kim Anh thích hát nhưng chưa thể hiện nhiều năng khiếu nghệ thuật, thường xuyên bày tỏ mơ ước thích làm bác sĩ hoặc công an.

“Con trai tôi càng lớn càng giống bố, giờ chắc giống bố 99,9%, không có chút nào giống mẹ. Tôi hay nói vui với con: ‘Tin ơi, mẹ buồn quá. Tin giống mẹ cái gì vậy?’ và nhận được câu trả lời: ‘Tin giống mẹ ở mỗi cái chân cà kheo’. Mỗi lần tôi đùa ‘Tin ơi mẹ có em bé được không, mẹ có bạn trai được không?’, con đều không chịu và nói ‘Không là không”, nữ diễn viên kể lại.

Được chồng cũ gửi tặng hoa, Nhật Kim Anh thừa nhận con trai chỉ muốn giữ ba mẹ cho mình - Ảnh 5

Được chồng cũ gửi tặng hoa, Nhật Kim Anh thừa nhận con trai chỉ muốn giữ ba mẹ cho mình - Ảnh 6

“Con trai tôi càng lớn càng giống bố, giờ chắc giống bố 99,9%, không có chút nào giống mẹ", Nhật Kim Anh tiết lộ.

Sau ly hôn, đến nay Nhật Kim Anh vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Cô cho biết vẫn có người theo đuổi nhưng để lựa chọn đi tiếp cùng ai đó thì cô thấy chưa phải là thời điểm thích hợp. Nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" cũng thừa nhận mình có tâm lý sợ yêu nên đến giờ vẫn "ế". "Tôi sợ yêu ai đó rồi không thể đồng hành với họ lâu dài. Tôi đã nhìn thấy nhiều cuộc hôn nhân đậm sâu nhưng không thể cùng nhau đi đến chặng cuối", cô nói. 

Được chồng cũ gửi tặng hoa, Nhật Kim Anh thừa nhận con trai chỉ muốn giữ ba mẹ cho mình - Ảnh 7
Nhật Kim Anh đến nay vẫn là một bà mẹ đơn thân, cô cho biết bản thân chưa muốn bước thêm bước nữa vì sợ yêu.

Được hỏi chuyện “lẻ bóng” sau nhiều năm có liên quan đến con trai không, Nhật Kim Anh thẳng thắn cho biết Bửu Long còn nhỏ nên muốn giữ ba, giữ mẹ cho riêng mình. Khi nào lớn lên thì bé sẽ khác. “Chẳng ai nói trước được tương lai nên tôi nghĩ cứ để mọi thứ tùy duyên", nữ nghệ sĩ giãi bày.

Được chồng cũ gửi tặng hoa, Nhật Kim Anh thừa nhận con trai chỉ muốn giữ ba mẹ cho mình - Ảnh 8
Cô cho biết con trai cũng không muốn ba mẹ có gia đình mới. 

Sau cùng, Nhật Kim Anh cũng tiết lộ về mối quan hệ hẹn hò hiện tại. Nữ diễn viên cho biết có rất nhiều người muốn tìm hiểu, yêu thương, thậm chí có tin đồn với cô. Tuy nhiên, cô vẫn chưa tìm thấy người thực sự phù hợp. “Tôi quan niệm hai người khi yêu nhau phải cùng nhịp đập, hợp thành một khối. Tôi không đi tìm hay mong mỏi nhiều mà muốn tùy duyên. Trong chuyện tình cảm, không phải do mình muốn là chọn được người ưng ý và nếu điều đó xảy ra thì chắc trên đời sẽ chẳng ai đau khổ cả”, Nhật Kim Anh khẳng định.

Được chồng cũ gửi tặng hoa, Nhật Kim Anh thừa nhận con trai chỉ muốn giữ ba mẹ cho mình - Ảnh 9

Trải qua đổ vỡ và nhiều khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống riêng, giờ đây ở tuổi 37, ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh nhận ra rằng cô có nhiều sự thay đổi theo hướng biết nhường nhịn để bớt ích kỷ, bớt sống cho cái tôi cá nhân của bản thân. Hiện tại, ngoài đi diễn, đi hát, Kim Anh còn thành công trong vai trò kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm riêng. Cô có hệ thống phân phối khắp cả nước và cả ở nước ngoài. Tuy nhiên cô cho biết, không phải vì thế mà cô không làm nghề.

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