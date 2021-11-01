Top 20 phim Halloween hay nhất thế kỷ 21 đã công chiếu

Lễ hội Halloween của năm nay chính là lễ Halloween thứ 20 của thế kỷ 21 - khép lại hai thập kỷ tuyệt vời với những bộ phim điện ảnh kinh dị xuất sắc cho ngày lễ này. Để ăn mừng dịp này, sau đây là Top 20 bộ phim kinh dị đáng xem nhất thế kỷ 21 trong dịp lễ Halloween.

Lưu ý, đây không phải là Top 20 bộ phim kinh dị hay nhất 2 thập kỷ đầu của thế kỷ 21. Danh sách này chỉ bao gồm những bộ phim được tuyển chọn đặc biệt với tiêu chí lý tưởng để xem trong ngày Halloween. Poster chính thức của phim The Babadook Thật khó để gói gọn các bộ phim này lại chỉ vỏn vẹn trong con số 20 bởi vì nền điện ảnh kinh dị có rất nhiều bộ phim hay nhưng chỉ có thể chọn ra được các bộ phim có chất lượng tốt nhất để thưởng thức trong ngày Halloween.

Chúng tôi đã bắt đầu với danh sách 85 phim từ năm 2001 đến 2001, sau đó giảm xuống còn 50 phim. Tiếp đến, quá trình diễn ra chậm hơn để có thể giảm nó xuống chỉ còn 25 và cuối cùng cũng là bước khó khăn nhất khi danh sách này chỉ còn lại 20 cái tên. Những bộ phim trong đây đến từ nhiều thể loại cũng như những hãng phim nổi tiếng trên toàn thế giới. Train To Busan đã từng làm 'điên đảo' phòng vé Việt Nam Kết quả là danh sách dưới đây chứa những bộ phim kinh dị hay nhất của thế kỷ 21, được lựa chọn không chỉ vì chất lượng tuyệt đỉnh mà còn vì nó sẽ khiến bạn sợ đến mức khóc thét lên và còn phù hợp với nhau như thể đây là bộ sưu tập phim kinh dị hiện đại có sức mạnh khủng khiếp phù hợp cho mọi ngày lễ với chủ đề kinh dị.

Ouija: Origin of Evil là phần hay nhất trong các bộ phim về bản cầu cơ The Babadook Get Out The Witch Hereditary Candyman Sinister Trick ‘r Treat The Wailing The Conjuring Halloween (2018) Halloween Kills Train to Busan It Follows [REC] Let Me In A Girl Walks Home Alone At Night It The Descent Ouija: Origin of Evil Frailty The Haunting of Hill House đem lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc Ngoài những phim lẻ kể trên, còn có những series phim kinh dị được phát sóng trực tuyến mà nếu bạn chưa xem thì thật sự không nên bỏ qua. Đó chính là hai series The Haunting of Hill House và Midnight Mass đều có trên Netflix. Đây là hai bộ phim kinh dị với những tình tiết bất ngờ, tràn đầy cảm xúc cũng như có những thông điệp hay về gia đình cũng như niềm tin trong cuộc sống. Ảnh: Internet

Gái xinh gen Z đăng ảnh 'gây lú' với trang phục 'mặc như không mặc' khiến dân tình 'nổ đom đóm mắt' Sau khi nhận được nhiều lời khen từ việc thay đổi phong cách sang gợi cảm, quyến rũ, cô gái sinh năm 1998 này khiến nhiều người hoảng hốt bởi phong cách ăn mặc ngày càng khơi gợi.

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