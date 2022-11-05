Nhan sắc "hot girl Mắt Biếc" Trúc Anh thay đổi chóng mặt sau khi giảm cân khiến dân mạng trầm trồ

Nhịp sống trẻ 05/11/2022 09:15

Xuất hiện trong 1 sự kiện mới đây, "hot girl Mắt Biếc" Trúc Anh cho thấy tín hiệu tích cực về vẻ bề ngoài.

Cuối tháng 9 vừa qua, Trúc Anh khiến dân tình ngỡ ngàng với sự thay đổi lớn về hình thể sau thời gian dài ở ẩn. Cô nàng tăng tới 8kg, thân hình đầy đặn hơn trước. Bên cạnh nguyên nhân ăn uống ngon miệng thì hot girl Trúc Anh còn bị gai cột sống và thoái hóa khớp chân nên ít vận động, dẫn đến tăng cân mất kiểm soát.

Nhan sắc 'hot girl Mắt Biếc' Trúc Anh thay đổi chóng mặt sau khi giảm cân khiến dân mạng trầm trồ - Ảnh 1
Cuối tháng 9 vừa qua, Trúc Anh khiến dân tình ngỡ ngàng với sự thay đổi lớn về hình thể sau thời gian dài ở ẩn. Cô nàng tăng tới 8kg, thân hình đầy đặn hơn trước.

May thay, hot girl Mắt Biếc này hiện giờ đang dần lấy lại phong độ, liên tục xuất hiện với thần sắc rạng rỡ và vẻ ngoài tự tin. Trúc Anh trong lần tham gia sự kiện mới đây đã cho thấy tín hiệu tích cực về vẻ bề ngoài. Cô nàng hiện giờ đã giảm cân, nhìn mảnh mai và thon gọn hơn hẳn hồi tháng 9. Ngoài ra, cô nàng còn cắt phăng mái tóc dài, gương mặt tràn ngập vẻ tươi tắn, trẻ trung bên mái tóc ngắn.

Nhan sắc 'hot girl Mắt Biếc' Trúc Anh thay đổi chóng mặt sau khi giảm cân khiến dân mạng trầm trồ - Ảnh 2
May thay, hot girl Mắt Biếc này hiện giờ đang dần lấy lại phong độ, liên tục xuất hiện với thần sắc rạng rỡ và vẻ ngoài tự tin.

Trước đó, diễn viên Mắt Biếc cho hay vì tăng cân đột ngột trong thời gian ngắn, cơ thể cô xuất hiện nhiều vết rạn quanh vùng hông, mông và đùi.

Nhan sắc 'hot girl Mắt Biếc' Trúc Anh thay đổi chóng mặt sau khi giảm cân khiến dân mạng trầm trồ - Ảnh 3
Trước đó, diễn viên Mắt Biếc cho hay vì tăng cân đột ngột trong thời gian ngắn, cơ thể cô xuất hiện nhiều vết rạn quanh vùng hông, mông và đùi.

Hot girl Mắt Biếc nói thêm cô có thể dùng phần mềm để chỉnh sửa bức ảnh sao cho hoàn hảo hơn bằng cách xóa các vết rạn. Tuy nhiên, Trúc Anh không làm thế, cô muốn giữ nguyên hiện trạng cơ thể, nhìn vào các vết rạn đỏ tím để nhắc nhở bản thân về khoảng thời gian tồi tệ đã qua.

"Nếu như là trước đây chắc tôi sẽ sợ, không muốn ai nhìn thấy phần cơ thể đó. Tôi đã quên một điều rằng chúng ta biết cách yêu và tự tin với cơ thể mình đó mới là quan trọng nhất", gái xinh Mắt Biếc viết.

Nhan sắc 'hot girl Mắt Biếc' Trúc Anh thay đổi chóng mặt sau khi giảm cân khiến dân mạng trầm trồ - Ảnh 4
"Nếu như là trước đây chắc tôi sẽ sợ, không muốn ai nhìn thấy phần cơ thể đó. Tôi đã quên một điều rằng chúng ta biết cách yêu và tự tin với cơ thể mình đó mới là quan trọng nhất", gái xinh Mắt Biếc viết.

Ngoài ra, Trúc Anh cho rằng những vết rạn này sẽ rất lâu hoặc không bao giờ biến mất. Tuy nhiên, hot girl sinh năm 1998 không còn quan tâm đến điều đó vì đã lấy lại được sự tự tin, mạnh mẽ và học cách yêu bản thân.

Nhan sắc 'hot girl Mắt Biếc' Trúc Anh thay đổi chóng mặt sau khi giảm cân khiến dân mạng trầm trồ - Ảnh 5
Tuy nhiên, hot girl sinh năm 1998 không còn quan tâm đến điều đó vì đã lấy lại được sự tự tin, mạnh mẽ và học cách yêu bản thân.

Phía dưới bài đăng, nhiều bạn bè, khán giả để lại bình luận động viên, chúc mừng Trúc Anh vì đã cân bằng được cảm xúc.

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