Bất ngờ món quà của nhóm học sinh Đắk Lắk tặng thầy giáo ngày sinh nhật

Nhịp sống trẻ 27/10/2022 07:45

Nhóm học sinh tại Đắk Lắk đã tổ chức một buổi sinh nhật đáng nhớ cho thầy giáo của mình.

Cộng đồng mạng đang chia sẻ chóng mặt đoạn clip có tên “Buổi sinh nhật bất ổn nhất sự nghiệp giáo viên thầy chủ nhiệm”. Clip ghi lại hành trình chuẩn bị quà sinh nhật cho thầy giáo của nhóm học sinh ở Đắk Lắk.

Theo đó, nhóm học sinh đã dắt chiếc xe máy của thầy giáo lên tầng 3 của trường học. Một nhóm dắt, một nhóm đẩy mới có thể đưa chiếc xe màu đen trắng lên bục giảng. Tại đây, chiếc xe được trùm kín bằng 1 tấm vải. Trên bảng xanh phía sau được trang trí bóng bay chữ Happy Birthday và một dòng chữ ghi bằng phấn trắng: "Lễ giao xe".

Khi bước vào lớp, người thầy đã kéo tấm vải che chiếc xe và hết sức bất ngờ vì đây là chiếc xe của chính mình. Sau đó, các học sinh đã tặng thầy bánh gato, túi xách và áo sơ mi trước thi làm "thủ tục giao xe".

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Nhóm học sinh làm lễ "giao xe" cho thầy giáo chủ nhiệm. (Ảnh: NVCC)

Em Lê Thuận Tiến (học sinh lớp 12C - Trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) - người chia sẻ clip lên mạng xã hội cho biết để chuẩn bị cho buổi sinh nhật của thầy giáo, các em đã cùng nhau lên ý tưởng từ cách đây vài tháng. Với mong muốn mang lại những giây phút hạnh phúc nhất cho thầy và những kỉ niệm đáng nhớ cho năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, cả lớp đã quyết định dắt chiếc xe của thầy lên lớp học. 

"Nhân dịp sinh nhật thầy giáo Nguyễn Hoài Bão - thầy giáo chủ nhiệm của chúng em, chúng em muốn tạo một điều bất ngờ cho thầy. Đây cũng như một lời cảm ơn mà chúng em muốn gửi tới thầy Bão - một người thầy luôn nhiệt huyết, tận tâm với công việc", Thuận Tiến chia sẻ. 

Bất ngờ món quà của nhóm học sinh Đắk Lắk tặng thầy giáo ngày sinh nhật - Ảnh 2
Lớp 12C - Trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: NVCC)

Clip này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Hầu hết dành lời khen cho nhóm học sinh “nhất quỷ, nhì ma”.

"Chắc đây sẽ là một trong những kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời đi dạy của thầy giáo", tài khoản Huyền My bình luận. 

"Đúng là cái tuổi "nhất quỷ nhì ma", việc gì cũng có thể nghĩ ra được. Xem clip xong mình lại nhớ thời học sinh của mình, vui vẻ, vô lo vô nghĩ", bạn Minh Minh bình luận. 

Theo VY VY/ VTC

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Bởi thế mới nói, câu "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" không sai vào đâu được.

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