Cuộc sống của cặp song sinh bạch tạng từng nghỉ học để kiếm sống giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 16/10/2022 18:42

Cặp song sinh bạch tạng từng phải nghỉ học từ năm lớp 7 khiến nhiều người thương xót nay có thể tự trang trải cuộc sống bằng khả năng ca hát.

9h tối, khi Xuân Huy đặt 2 chiếc điện thoại lên giá đỡ thì Xuân Hùng chỉnh đèn, kết nối lại mic để chuẩn bị cho buổi livestream diễn ra trong 30 phút nữa. Việc livestream và hát trên nền tảng TikTok, Bingo tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho 2 anh em.

Bên cạnh giọng hát hay thì ngoại hình của cặp song sinh bạch tạng là điểm thu hút khán giả. Ai nấy đều tò mò về làn da, mái tóc, lông mày và lông mi trắng như cước của 2 anh em Huy, Hùng.

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Cặp song sinh bạch tạng Xuân Huy, Xuân Hùng. (Ảnh: NVCC)

Cặp song sinh Châu Xuân Huy và Châu Xuân Hùng (sinh năm 2000, quê Hà Tĩnh) mắc căn bệnh bạch tạng hiếm gặp từ nhỏ. Thị lực của cả hai rất kém nên muốn đọc sách báo hoặc nhìn bất cứ vật gì cũng phải nhìn rất gần. Thêm vào đó, tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian ngắn là các em bị rát buốt ở da và đôi mắt mờ đi. 

Sở hữu vẻ ngoài khác biệt nên từ năm lớp 1, Xuân Hùng và Xuân Huy phải làm quen với những ánh mắt tò mò của mọi người. Không ai chơi cùng, hai anh em vừa là người thân, vừa là tri kỷ của nhau.

Lên lớp 7, do gia đình khó khăn, mắt càng ngày càng không nhìn rõ nên 2 anh em quyết định nghỉ học để phụ giúp gia đình. Có năng khiếu ca hát, Xuân Huy đi học hai khóa piano và chơi thành thạo trong một năm, sau đó Huy dạy cách đánh đàn cho em trai. Tài năng ca hát giúp 2 anh em có thể tự kiếm tiền, phụ giúp gia đình.

Năm 2010, Xuân Huy và Xuân Hùng được nhiều người biết đến thông qua bộ ảnh Twins của nhiếp ảnh gia Đỗ Mạnh Cường thực hiện. “Nhờ những bức ảnh này, hai anh em trở nên gần gũi hơn với mọi người và được nhiều người yêu mến hơn”, Xuân Huy nói về điều làm thay đổi cuộc đời của 2 anh em.

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Bộ ảnh Twins do nhiếp ảnh gia Đỗ Mạnh Cường thực hiện năm 2010. (Ảnh: Đỗ Mạnh Cường)

Tự tin hơn, 2 anh em bắt đầu lên mạng livestream trò chuyện cùng mọi người. Xuân Huy và Xuân Hùng thường đăng clip 2 anh em hát lên mạng xã hội và nhận về hàng nghìn lượt thích, bình luận. Đây cũng là cơ duyên đưa cặp song sinh đến với công việc của một streamer như hiện tại.

Mỗi ngày, 2 anh em thường livestream từ 9h30 tối đến 12h30. Tổng thu nhập hàng tháng khoảng từ 8 - 10 triệu đồng. Số tiền đó đủ để trang trải cuộc sống của cả gia đình.

Ước mơ lớn nhất của cặp song sinh là sở hữu một phòng thu để thuận tiện hơn trong việc livestream, ca hát và được đi học trở lại.

“Dù không có ngoại hình bình thường như bao người khác nhưng chúng em luôn cố gắng sống tốt từng ngày. Được sống, được yêu thương và được theo đuổi những gì mình thích với chúng em đó đã là những điều tuyệt vời nhất.

Trước kia đi học thường bị bạn bè kỳ thị nên em rất buồn. Thế nhưng bây giờ, khi đã nghĩ thoáng hơn, em lại khao khát được đi học trở lại”, Xuân Hùng nói. 

Theo Hoài Anh/ VTC

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Từ khóa:   nghị lực của cặp song sinh bạch tạng Xuân Huy Xuân Hùng

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