Nhan sắc vợ cũ nóng bỏng khi sắp đưa Totti ra tòa

Nhịp sống trẻ 16/10/2022 06:10

Từng một thời là cặp trai tài gái sắc đáng ngưỡng mộ, Francesco Totti và Ilary Blasi sắp đưa nhau ra tòa để giải quyết tranh chấp sau khi ly hôn.

Ilary Blasi là vợ cũ của cựu tiền đạo Francesco Totti. Cặp đôi trai tài gái sắc này đã đăng ký kết hôn từ năm 2005 và đã có 3 con.

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Ilary Blasi là vợ cũ của cựu tiền đạo Francesco Totti.

Ilary Blasi sinh năm 1981, từng là một vũ công, một người mẫu, diễn viên nổi tiếng ở Italy. Vợ chồng Totti - Ilary là cặp trai tài gái sắc được coi là phiên bản David - Victoria Beckham của nước Ý. Ilary Blasi luôn được nhắc đến với hình tượng quyến rũ. Cô thường xuyên bị cánh săn ảnh đưa lên mặt báo trong những lần đi biển.

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 Ilary Blasi luôn được nhắc đến với hình tượng quyến rũ.
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Vợ chồng Totti - Ilary là cặp trai tài gái sắc được coi là phiên bản David - Victoria Beckham của nước Ý.

Totti và Blasi chia tay nhau vào tháng 7/2022 sau 17 năm chung sống. Ngôi sao bóng đá người Italy và vợ cũ chuyển sang trạng thái đối đầu nhau và sắp ra tòa. Trong một cuộc phỏng vấn trên Vanity Fair, Totti tố Ilary Blasi ngoại tình và đây là lý do dẫn đến sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa đôi bên.

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Totti và Blasi chia tay nhau vào tháng 7/2022 sau 17 năm chung sống.

Totti và Ilary Blasi sẽ ra toà để làm việc về chuyện phân chia tài sản trong tháng 10 này. Được biết Totti và Ilary ly thân từ năm 2021. Mối tình của cặp trai tài gái sắc có một kết thúc buồn khiến nhiều người tiếc nuối.

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