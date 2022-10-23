Loạt hành động cười ra nước mắt của hội học trò

Bởi thế mới nói, câu "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" không sai vào đâu được.

Dưới đây là loạt ảnh cười ra nước mắt của lứa tuổi học trò hồn nhiên, tinh nghịch. Thế mới nói, học sinh là lứa tuổi chất chứa nhiều kỷ niệm nhất.

Dưới đây là loạt ảnh cười ra nước mắt của lứa tuổi học trò hồn nhiên, tinh nghịch. Thế mới nói, học sinh là lứa tuổi chất chứa nhiều kỷ niệm nhất.

Ngủ gục, ngủ lén là xưa rồi, thời nay ngủ trong lớp phải xin phép đàng hoàng thế này?

Hậu quả của việc coi phim cung đấu quá 180 phút một ngày.

Vở kế bên không viết mà lại cứ thích viết lên bàn?

Biểu hiện của sự cố chấp.

Sau nhiều lần bút, vở không cánh mà bay, phải làm thế này cho an tâm.

Không đủ tiền mua máy tính, nên thôi đành xài tạm điện thoại?

Cách mà học sinh "nhà có điều kiện" xử lí khi để quên thước.

Bàn của một học sinh "mất não".

Khi người điểm danh cho lớp là thánh cuồng Toán.

Cách để "đổi gió" khi đang ở trường học.

Cuộc sống của cặp song sinh bạch tạng từng nghỉ học để kiếm sống giờ ra sao? Cặp song sinh bạch tạng từng phải nghỉ học từ năm lớp 7 khiến nhiều người thương xót nay có thể tự trang trải cuộc sống bằng khả năng ca hát.

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