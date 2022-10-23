Loạt hành động cười ra nước mắt của hội học trò

Nhịp sống trẻ 23/10/2022 08:56

Bởi thế mới nói, câu "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" không sai vào đâu được.

Dưới đây là loạt ảnh cười ra nước mắt của lứa tuổi học trò hồn nhiên, tinh nghịch. Thế mới nói, học sinh là lứa tuổi chất chứa nhiều kỷ niệm nhất.

Dưới đây là loạt ảnh cười ra nước mắt của lứa tuổi học trò hồn nhiên, tinh nghịch. Thế mới nói, học sinh là lứa tuổi chất chứa nhiều kỷ niệm nhất.

Loạt hành động cười ra nước mắt của hội học trò - Ảnh 1
Ngủ gục, ngủ lén là xưa rồi, thời nay ngủ trong lớp phải xin phép đàng hoàng thế này?
Loạt hành động cười ra nước mắt của hội học trò - Ảnh 2
 Hậu quả của việc coi phim cung đấu quá 180 phút một ngày.
Loạt hành động cười ra nước mắt của hội học trò - Ảnh 3
 Vở kế bên không viết mà lại cứ thích viết lên bàn?
Loạt hành động cười ra nước mắt của hội học trò - Ảnh 4
Biểu hiện của sự cố chấp.
Loạt hành động cười ra nước mắt của hội học trò - Ảnh 5
Sau nhiều lần bút, vở không cánh mà bay, phải làm thế này cho an tâm.
Loạt hành động cười ra nước mắt của hội học trò - Ảnh 6
Không đủ tiền mua máy tính, nên thôi đành xài tạm điện thoại?
Loạt hành động cười ra nước mắt của hội học trò - Ảnh 7
Cách mà học sinh "nhà có điều kiện" xử lí khi để quên thước.
Loạt hành động cười ra nước mắt của hội học trò - Ảnh 8
Bàn của một học sinh "mất não".
Loạt hành động cười ra nước mắt của hội học trò - Ảnh 9
Khi người điểm danh cho lớp là thánh cuồng Toán.
Loạt hành động cười ra nước mắt của hội học trò - Ảnh 10
Cách để "đổi gió" khi đang ở trường học.
Cuộc sống của cặp song sinh bạch tạng từng nghỉ học để kiếm sống giờ ra sao?

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