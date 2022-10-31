Hot girl Sài thành có body siêu đẹp nhờ thói quen làm này vào mỗi sáng

Nhịp sống trẻ 31/10/2022 06:33

Hot girl Sài thành - Võ Ngọc Trân còn áp dụng nhiều thói quen lành mạnh để duy trì sắc vóc luôn rạng rỡ và xinh tươi.

Võ Ngọc Trân là một trong những hot girl học đường, nổi tiếng vì xinh đẹp và sở hữu thân hình quyến rũ ở tuổi dậy thì. Không những thế, nhiều hình ảnh khi hot girl Việt Nam này mặc áo dài trắng nhận được vô vàn lời khen từ cộng đồng mạng, với tên gọi "thiên thần áo dài trắng".

Hot girl Sài thành có body siêu đẹp nhờ thói quen làm này vào mỗi sáng - Ảnh 1
Hình ảnh khi hot girl Việt Nam này mặc áo dài trắng nhận được vô vàn lời khen từ cộng đồng mạng, với tên gọi "thiên thần áo dài trắng".

Là một hot girl sở hữu lượng người theo dõi lớn trên trang cá nhân, Võ Ngọc Trân thường xuyên nhận được nhiều câu hỏi từ người hâm mộ. Trong đó, những câu hỏi liên quan tới việc chăm sóc da, giữ dáng chiếm số lượng nhiều hơn cả.

Hot girl Sài thành có body siêu đẹp nhờ thói quen làm này vào mỗi sáng - Ảnh 2
Là một hot girl sở hữu lượng người theo dõi lớn trên trang cá nhân, Võ Ngọc Trân thường xuyên nhận được nhiều câu hỏi từ người hâm mộ.

Võ Ngọc Trân tiết lộ nhiều thói quen được cô áp dụng để duy trì vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ, vóc dáng nuột nà. Theo đó, Võ Ngọc Trân luôn thức dậy sớm để tập thiền và yoga vào mỗi buổi sáng.

Hot girl Sài thành có body siêu đẹp nhờ thói quen làm này vào mỗi sáng - Ảnh 3
Võ Ngọc Trân tiết lộ nhiều thói quen được cô áp dụng để duy trì vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ, vóc dáng nuột nà.

Võ Ngọc Trân thức dậy từ 4 giờ sáng, khi mà mọi người vẫn còn ngủ. Buổi sáng là thời gian lý tưởng để tập thể dục cho rất nhiều bộ môn khác từ yoga, chạy bộ, bơi lội... Yoga chính là phương pháp giúp Võ Ngọc Trân có được vòng eo con kiến, nổi cơ hấp dẫn. Võ Ngọc Trân còn áp dụng thói quen lành mạnh khác tốt cho cơ thể là nude khi ngủ.

Hot girl Sài thành có body siêu đẹp nhờ thói quen làm này vào mỗi sáng - Ảnh 4
Yoga chính là phương pháp giúp Võ Ngọc Trân có được vòng eo con kiến, nổi cơ hấp dẫn.

Được biết, Võ Ngọc Trân sở hữu hình thể chuẩn đẹp đồng hồ cát, bao người mơ ước với số đo ba vòng là: 92-59-95 (cm). Cuối cùng, hot girl Sài thành dùng tới latex để định hình và tạo điểm thắt đắt giá cho vòng eo hiệu quả hơn.

Hot girl Sài thành có body siêu đẹp nhờ thói quen làm này vào mỗi sáng - Ảnh 5
Được biết, Võ Ngọc Trân sở hữu hình thể chuẩn đẹp đồng hồ cát, bao người mơ ước với số đo ba vòng là: 92-59-95 (cm).
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