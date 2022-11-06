Cô thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên nhờ vậy, cô nàng sở hữu nhiều nét đẹp ấn tượng như làn da trắng bóc, vóc dáng mảnh mai cùng body quyến rũ.

Cô gái này là một hit girl đến từ Đài Loan có nickname Vivian (sinh năm 1994) là người mẫu nổi tiếng mạng xã hội Đài Loan (Trung Quốc), thu hút hàng triệu người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Là con lai Trung Quốc – Canada.

Mặc kệ những tin đồn thẩm mỹ, nàng hot girl 9X không chia sẻ bất kỳ thông tin gì. Thay vào đó, cô nàng đăng ảnh bản thân đi tập gym miệt mài để giữ gìn dáng vóc.

Dáng người gầy, chân tay đều mảnh khảnh song lại có vòng một khủng lên đến cỡ F, thân hình bất cân đối của Vivian khiến nhiều người nghi ngờ đó là một sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chỉnh sửa ảnh quá đà để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Người đẹp 9X đăng ảnh đi tập gym giữ gìn dáng vóc

Với lợi thế ngoại hình như vậy, người đẹp 28 tuổi đã trở thành người mẫu nội y với nhiều hợp đồng từ các thương hiệu có tiếng. Cô cũng nhận quảng cáo thông qua trang cá nhân. Với lượng người theo dõi lớn, số tiền 9X kiếm được từ mỗi bài viết không hề nhỏ.

Người đẹp 28 tuổi hiện đang làm người mẫu nội y và nhận quảng cáo

Ít người biết rằng người mẫu trẻ đã là mẹ của một cậu con trai 5 tuổi. Vivian hiếm khi chia sẻ hình ảnh của con trai nhằm bảo vệ cuộc sống cá nhân của bé.

Vivian đã có một đứa con trai hiện đã 5 tuổi

Dạo gần đây cô đã đăng tải hình ảnh đi siêu thị của mình trên trang cá nhân, sẽ không có gì đáng nói ở đây nếu cô không diện những bộ trang phục khiến người xem phải nóng mắt.

Trang phục thiếu vải gây phản cảm khi đi siêu thị được cô nàng đăng tải trên trang cá nhân

Thay vì ăn mặc chỉnh tề, nàng người mẫu 9X lại chọn cho mình những bộ cánh ngắn thật ngắn, khoét cổ thật sâu để lộ vòng 1 quá khổ của mình.

Những bộ quần áo ngắn cũn cỡn gây nóng mắt người xem

Sau khi những bức ảnh được đăng tải, đa phần nhiều người cho rằng cô nàng cần tiết chế lại cách ăn mặc của mình cũng như là lựa chọn trang phục phù hợp hơn, đặc biệt là ở những nơi công cộng.

Cư dân mạng chỉ trích cô không biết chọn trang phục phù hợp nhất là ở nơi công cộng

Đặc biệt hơn, nàng người mẫu xứ Đài này đã là mẹ thì điều này càng trở nên không phù hợp.

Nhan sắc vẫn rất nổi bật dù cô đã có một con

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, thì cũng có không ít người dành lời khen cho nhan sắc của Vivian dù cô nàng đã trải qua thời gian sinh nở. Cách đây không lâu, tài khoản cũ của cô bị xóa do nghi ngờ có nội dung không phù hợp.

Cư dân mạng vẫn có một số người dành lời khen cho nhan sắc của cô

Nàng hot girl xứ Đài hiện dùng tài khoản mới, đang có gần 400 nghìn người theo dõi và đăng tải video đều đặn hơn trên kênh YouTube cá nhân.