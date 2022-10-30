Cô thiếu nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, sỡ hữu nhan sắc 'chim sa cá lặn' cùng với một vóc dáng quyến rũ chuẩn không cần chỉnh

Nhịp sống trẻ 30/10/2022 08:19

Mỹ nhân Tiktoker người dân tộc đã khiến bao người điêu đứng vì nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng quyến rũ của mình.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền những đoạn video về một cô sơn nữ nhảy múa ở ruộng nương, núi rừng dân tộc hết sức kỳ vĩ. Cô nàng bắt đầu làm một Tiktoker nổi tiếng khi đang trong độ tuổi của học sinh lớp 12, với gương mặt sáng và xinh đẹp, cô nàng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cô thiếu nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, sỡ hữu nhan sắc 'chim sa cá lặn' cùng với một vóc dáng quyến rũ chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 1
Hình ảnh cô gái nông thôn xinh đẹp và thuần khiến của Yona Cươn thu hút nhiều sự chú ý của cư dân 

Được biết, đó là cô nàng Yona Cươn - tên đầy đủ là Đinh Thị Cươn (sinh năm 2004, Bình Định), cô nàng là người dân tộc Ba Na, quê ở tỉnh Bình Định huyện Vĩnh Thạnh thuộc duyên hải miền Trung. Cô có lẽ là một trong những cô gái dân tộc đang được yêu thích nhất hiện nay.

Cô thiếu nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, sỡ hữu nhan sắc 'chim sa cá lặn' cùng với một vóc dáng quyến rũ chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 2
Phong cách của nàng hot  ngày càng trưởng thành hơn

Nhờ sở hữu nhan sắc mộc mạc, nụ cười toả nắng, cô nàng đã nhận về rất nhiều sự yêu mến từ dân tình. Mới đây, nữ TikToker này cũng đã đón tuổi 18 bên gia đình.

Cô thiếu nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, sỡ hữu nhan sắc 'chim sa cá lặn' cùng với một vóc dáng quyến rũ chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 3
Cô nàng Yona Cươn đã đón tuổi 18 bên gia đình

Cô đã từng theo học tại Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú tỉnh Bình Định, nhưng do sức khỏe không cho phép nên buộc phải nghỉ học để chữa trị. Theo thông tin tìm hiểu thì mỹ nhân Ticktoker bị bệnh khó điều trị nhưng không quá nguy hiểm. Cũng theo như cô chia sẻ, năm cô đang học lớp 7 thì bệnh có dấu hiệu nặng. Lúc này gia đình đã bán ruộng đất, trâu để lấy tiền chữa trị dù kinh tế của gia đình vốn dĩ rất khó khăn. Trong thời gian đó, thiếu nữ 17 tuổi cùng mẹ lên nương, làm rẫy và nội trợ phụ giúp gia đình và đã quay những đoạn video trên.

Cô thiếu nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, sỡ hữu nhan sắc 'chim sa cá lặn' cùng với một vóc dáng quyến rũ chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 4
Yona cương sở hữu một vẻ ngoài thùy mị nết na

Nếu bạn đã là một follower lâu năm của nàng tiktoker này thì chắc hẳn sẽ không bất ngờ với thông tin cô nàng từng mất nick tiktok 3 triệu follower. heo dõi hành trình trưởng thành của Yona, mọi người cũng có thể dễ dàng nhận thấy cô nàng đang ngày càng phát triển bản thân hơn, không chỉ về mặt ngoại hình. 

Cô thiếu nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, sỡ hữu nhan sắc 'chim sa cá lặn' cùng với một vóc dáng quyến rũ chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 5
Chỉ mới 18 tuổi mà Yona Cươn đã sở hữu một vóc dáng chuẩn không cần 

Sau khi trải qua nhiều điều như vậy, thì hiện nay Yona Cươn đang sở hữu một tài khoản Tiktok với 4.5 triệu follow và 100 triệu lượt yêu thích chỉ sau hơn 1.5 năm tham gia nền tảng này.

Cô thiếu nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, sỡ hữu nhan sắc 'chim sa cá lặn' cùng với một vóc dáng quyến rũ chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 6
Đang ở độ tuổi thiếu nữ, Yona Cươn khiến nhiều người điêu đứng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thuần khiết và vóc dáng thon gọn

GenZ vừa mới đón tuổi 18 vào tháng 9 vừa qua. Ở độ tuổi thiếu nữ, cô nàng không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Yona Cươn còn rất được người xem yêu thích bởi năng lượng lạc quan, tươi vui của mình.

Cô thiếu nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, sỡ hữu nhan sắc 'chim sa cá lặn' cùng với một vóc dáng quyến rũ chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 7
Nàng hot Tiktoker còn rất biết chăm sóc làn da của mình, cô có một làn da trắng không tì vết khiến bao chị em ao ước

Hầu hết các video cô nhảy múa giữa núi rừng đều được dân tình vô cùng yêu thích. Sự mộc mạc đó cũng chính là nét riêng giúp nữ TikToker thu được thiện cảm từ người xem.

Cô thiếu nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, sỡ hữu nhan sắc 'chim sa cá lặn' cùng với một vóc dáng quyến rũ chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 8
Mỹ nhân 2004 rất chăm chỉ hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội

Từ hình ảnh một cô gái chân phương với nét đẹp tự nhiên rạng rỡ, Yona Cươn cũng thay đổi từng ngày và được nhiều người biết tới hơn.

Cô thiếu nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, sỡ hữu nhan sắc 'chim sa cá lặn' cùng với một vóc dáng quyến rũ chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 9
Cô sở hữu rất nhiều quần áo, các trang phục còn đa dạng phong cách.

 

Cô thiếu nữ dân tộc Ba Na vừa tròn 18 tuổi, sỡ hữu nhan sắc 'chim sa cá lặn' cùng với một vóc dáng quyến rũ chuẩn không cần chỉnh - Ảnh 10
Cô nàng Yona Cươn rất biết cách phát triển bản thân
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