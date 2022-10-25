Bất ngờ trước danh tính của 2 "bóng hồng" duy nhất Quang Hải theo dõi trên Intargram

Thế nhưng, dù được rất nhiều người quan tâm, tiền vệ sinh năm 1977 chỉ theo dõi 64 người. Trong đó đều là các cầu thủ nổi tiếng thế giới, một vài cầu thủ thân thiết trong nước và chỉ có duy nhất 2 người phụ nữ.

Nguyễn Quang Hải (sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997) là một cầu thủ bóng đá Việt Nam ghi dấu ấn nhiều bàn thắng quyết định của bóng đá Việt. Với sự nghiệp bóng đá vô cùng rực rỡ, cầu thủ cũng dành được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Quang Hải sở hữu lượng theo dõi khủng trên các trang mạng xã hội. Chỉ tính riêng Intargram, Quang Hải đã sở hữu 787 nghìn người theo dõi.

Người đầu tiên không ai khác chính là bạn gái hiện tại của anh, Chu Thanh Huyền. Dù bạn gái mới bị mất tài khoản mạng xã hội và lập tài khoản mới, Quang Hải đã nhanh chóng cập nhật.

Vậy 2 người phụ nữ đó là ai?

Instagram bạn gái hiện tại của tiền vệ sinh năm 1997

Dù cách nhau nửa vòng trai đất do Quang Hải đang thi đấu cho Pau FC ở Pháp nhưng dường như cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên.

Quang Hải và Thanh Huyền được cho là hẹn hò từ giữa năm 2021 nhưng không công khai

Chu Thanh Huyền sinh năm 1994, là một hot girl xinh đẹp trên mạng xã hội hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô nàng sinh năm 1994 này sở hữu gương mặt xinh như búp bê, làn da trắng sứ cùng hình thể 3 vòng cực chuẩn. Bởi thế, không lạ gì khi Chu Thanh Huyền cũng nhanh chóng được liệt kê vào danh sách các hot girl có hàng chục nghìn lượt theo dõi dù không phải người trong showbiz.

Thanh Huyền hiện kinh doanh online các sản phẩm làm đẹp. Cô sở hữu ôtô riêng, sống trong căn hộ hạng sang...

Dù hơn Quang Hải ba tuổi, Thanh Huyền vẫn được đánh giá là xứng đôi với tiền vệ CLB Hà Nội nhờ diện mạo trẻ trung, năng động. Nhiều ý kiến đánh giá Thanh Huyền là người đẹp có nhan sắc nổi bật nhất trong số các cô gái Quang Hải từng hẹn hò.

Chu Thanh Huyền sở hữu ngoại hình vô cùng xinh xắn, dễ thương

Tất cả những hình ảnh mà Chu Thanh Huyền chia sẻ trên instagram, đều Quang Hải “thả tim” nhiệt tình.

Quang Hải “thả tim” không thiếu tấm hình nào của bạn gái

Quang Hải “thả tim” không thiếu tấm hình nào của bạn gái

Đổi lại, bạn gái Quang Hải chỉ theo dõi mình anh trên mạng xã hội.

Bạn gái Quang Hải thuộc hội chỉ 'follow' mình anh

Người thứ 2 không ai khác chính là chị dâu của Quang Hải.

Instagram chị dâu của Quang Hải

Trên trang cá nhân, chị dâu Quang Hải thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của con gái An Nhi.

Trang cá nhân của chị dâu Quang Hải chia sẻ rất nhiều hình ảnh đáng yêu của con gái An Nhi

Được biết, Quang Hải đặc biệt yêu mến cháu gái. Mỗi lần hiếm hoi về quê, Quang Hải đều vui vẻ khoe cháu trên trang cá nhân.

Vào sáng ngày 27/6, khi Quang Hải chuẩn bị sang Pháp thi đấu cho Pau FC, nam cầu thủ đã đút đồ ăn, buộc tóc và ôm chặt cháu gái tại sân bay. Đáp lại cô bé cũng tỏ ra rất thân thiết và quyến luyến chú.

Ở sân bay, Quang Hải dành nhiều thời gian ở cạnh và chơi cùng cháu gái

Ở sân bay, Quang Hải dành nhiều thời gian ở cạnh và chơi cùng cháu gái

Quang Hải ân cần chăm sóc cháu gái

Bên cạnh đó, bạn gái hot girl Chu Thanh Huyền cũng có mặt tại sân bay để tiễn Quang Hải sang Pháp.

Khoảnh khắc Quang Hải - Thanh Huyền ở cạnh nhau xuất hiện một cách hiếm hoi