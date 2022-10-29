Tăng tận 20kg, vợ diễn viên phim VTV vẫn quyến rũ bất chấp khi mang thai con thứ 3

Bà xã Mạnh Trường làm "mẹ ỏng" U40, dù tăng 20kg vẫn rạng rỡ, quyến rũ bất chấp.

Mạnh Trường là gương mặt vô cùng quen thuộc trên sóng VTV. Anh đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Hương vị tình thân, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu,...Nam diễn viên ghi điểm với khả năng diễn xuất chuyên nghiệp cùng nhan sắc điển trai. Ngoại hình điển trai, Mạnh Trường là gương mặt quen thuộc được nhiều người yêu mến nhờ những vai diễn ấn tượng trên sóng VTV Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, Mạnh Trường còn có tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Gần đây, nam diễn viên tiếp tục đón tin vui khi vợ anh mang thai lần 3 ở tuổi 37. Tin vui này nhận được rất nhiều lời chúc mừng của bạn bè và người hâm mộ. Đáng nói, dù làm mẹ ở độ tuổi U40 nhưng Lan Phương - bà xã Mạnh Trường vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ.

Nam diễn viên có tổ ấm bên bà xã Lan Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, Lan Phương vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất của mình. "Mẹ ỏng" tâm sự: "Nhìn em vậy thôi chứ em tăng gần 20kg rồi!" Bà xã Mạnh Trường khoe nhan sắc mặn mà, quyến rũ dù tăng tận 20kg khi mang thai lần 3 Trước thông tin tăng tận 20kg khi mang bầu, người hâm mộ không khỏi bất ngờ vì trông bà xã Mạnh Trường vẫn khá thon gọn. Đặc biệt, gương mặt của cô không hề bị phù nề hay kém sắc mà ngược lại vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ.

Nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi sắc vóc khó tin dù đang làm mẹ lần 3 của bà xã Mạnh Trường. Theo dõi, Mạnh Trường và bà xã của anh thường xuyên, có thể thấy, dù đang "bầu bí" ở tuổi U40 nhưng Lan Phương vẫn năng động, rạng rỡ. Từ sau khi mang bầu, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Mạnh Trường thường xuyên chia sẻ loạt ảnh của cô trong chuyến du lịch bên gia đình. Qua những hình ảnh thoải mái khoe bụng bầu khi bước qua hơn nửa thai kỳ, dân tình không khỏi trầm trồ vì thân hình của bà xã nam diễn viên vẫn rất gọn gàng, thần sắc tươi trẻ. Dù đã 37 tuổi và làm "mẹ bầu" 3 con, Lan Phương vẫn không hề bị "xuống sắc". Trước khi vợ "nhảy ổ", nam diễn viên thường đưa bà xã đi du lịch khắp châu Âu. Nhờ dáng đẹp và visual long lanh, vợ Mạnh Trường tự tin kết thân cùng đủ kiểu váy đầm khác nhau. Có vẻ như lần mang bầu này khá "nhẹ nhàng" đối với Lan Phương khi cô không những có sức khoẻ để đi thăm thú khắp nơi trong lẫn ngoài nước. Dù bụng ngày càng to vượt mặt, nhưng vóc dáng lẫn gương mặt của cô không hề phá nét. Bụng bầu đã vượt mặt nhưng các nét trên khuôn mặt của vợ Mạnh Trường không hề bị "vỡ nét". "Mẹ ỏng" Lan Phương không ngại diện những trang phục "khoe da" trắng mịn.

Vợ Mạnh Trường càng bầu càng đẹp, được khen nhưng sợ chồng bắt làm "tập nữa" Ai cũng tấm tắc khen bà xã Mạnh Trường càng bầu càng đẹp, còn khuyên cô hợp bầu thế này thì nên "làm tập nữa".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tang-tan-20kg-vo-dien-vien-phim-vtv-van-quyen-ru-bat-chap-khi-mang-thai-con-thu-3-519064.html