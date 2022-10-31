Bên cạnh thành tích cực kỳ ấn tượng ở các sân chơi cấp châu lục, nữ kiện tướng GenZ cũng được nhận xét là có nhan sắc cực kỳ xinh .

Nguyễn Thiên Ngân sinh năm 2005 tại Thái Nguyên, tên ở nhà thường gọi là "Bống". Cô bắt đầu bén duyên với cờ vua từ năm mẫu giáo 5 tuổi. Và hiện tại cô là một nữ sinh tại THPT Chu Văn An (Thái Nguyên), cô đang lân vật 'hot' nhất trên mạng xã hội trong 24 giờ vừa qua.

Dù đã chắn bởi một lớp khẩu trang nhưng nhan sắc xinh đẹp, thần thái tập trung cao độ khi thi đấu của Ngân thu hút sự chú ý từ dân tình

Nếu ai theo dõi môn thể thao cờ vua chắc chắn sẽ không quá xa lạ với cô bé đến từ Thái Nguyên. Cách đây 3 năm, vào tháng 9/2019, Thiên Ngân đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh, giành cú đúp HCV vô địch thế giới U14 ở nội dung cờ nhanh và cờ chớp trong giải vua trẻ thế giới do Hiệp Hội Cờ vua quốc tế (FIDE) tổ chức.