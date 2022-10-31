Nhan sắc của nữ kiện tướng cờ vua 17 tuổi gây 'náo loạn MXH' vì quá xinh đẹp, chứng nhận dậy thì thành công

Nhịp sống trẻ 31/10/2022 06:30

So với vẻ ngoài được nhận xét là cực kỳ xinh đẹp bây giờ, thì khi xem lại những hình ảnh thời còn mới bước vào độ tuổi dậy thì của Thiên Ngân nhiều người không khỏi bất ngờ vì quá khác biệt.

Nhan sắc của nữ kiện tướng cờ vua 17 tuổi gây 'náo loạn MXH' vì quá xinh đẹp, chứng nhận dậy thì thành công - Ảnh 1
Bên cạnh thành tích cực kỳ ấn tượng ở các sân chơi cấp châu lục, nữ kiện tướng GenZ cũng được nhận xét là có nhan sắc cực kỳ xinh .

Nguyễn Thiên Ngân sinh năm 2005 tại Thái Nguyên, tên ở nhà thường gọi là "Bống". Cô bắt đầu bén duyên với cờ vua từ năm mẫu giáo 5 tuổi. Và hiện tại cô là một nữ sinh tại THPT Chu Văn An (Thái Nguyên), cô đang lân vật 'hot' nhất trên mạng xã hội trong 24 giờ vừa qua.

Nhan sắc của nữ kiện tướng cờ vua 17 tuổi gây 'náo loạn MXH' vì quá xinh đẹp, chứng nhận dậy thì thành công - Ảnh 2
Dù đã chắn bởi một lớp khẩu trang nhưng nhan sắc xinh đẹp, thần thái tập trung cao độ khi thi đấu của  Ngân thu hút sự chú ý từ dân tình

Nếu ai theo dõi môn thể thao cờ vua chắc chắn sẽ không quá xa lạ với cô bé đến từ Thái Nguyên. Cách đây 3 năm, vào tháng 9/2019, Thiên Ngân đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh, giành cú đúp HCV vô địch thế giới U14 ở nội dung cờ nhanh và cờ chớp trong giải vua trẻ thế giới do Hiệp Hội Cờ vua quốc tế (FIDE) tổ chức. 

Nhan sắc của nữ kiện tướng cờ vua 17 tuổi gây 'náo loạn MXH' vì quá xinh đẹp, chứng nhận dậy thì thành công - Ảnh 3
Thiên Ngân từng đạt được rất nhiều huy chương tại các giải đấu.

 

Nhan sắc của nữ kiện tướng cờ vua 17 tuổi gây 'náo loạn MXH' vì quá xinh đẹp, chứng nhận dậy thì thành công - Ảnh 4
Cô gái trẻ đã nỗ lực rất nhiều ngay từ khi còn nhỏ để đạt được những thành tích vang dội

Và chỉ mới ở độ tuổi 17, kỳ thủ Nguyễn Thiên Ngân với phong độ vững vàng, làm chủ được trận đấu xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng U18 nữ nội dung Cờ tiêu chuẩn (90'+) ở giải Vô địch cờ vua trẻ châu Á 2022 tranh tài tại Bali, Indonesia.

Nhan sắc của nữ kiện tướng cờ vua 17 tuổi gây 'náo loạn MXH' vì quá xinh đẹp, chứng nhận dậy thì thành công - Ảnh 5
Thiên Ngân (tuyển thủ bên trái) xuất sắc giành HCV vô địch tại các giải đấu

 

Nhan sắc của nữ kiện tướng cờ vua 17 tuổi gây 'náo loạn MXH' vì quá xinh đẹp, chứng nhận dậy thì thành công - Ảnh 6
Trong đó năm 2015, nàng kỳ thủ "tài sắc vẹn toàn" đoạt 3 HCV tại Giải vô địch Cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 16 tại Singapore

Ở độ tuổi “trăng tròn” Thiên Ngân gây ấn tượng với làn da trắng, gương mặt hài hoà cùng mái tóc đen bồng bềnh. Dù mới 17 tuổi nhưng vóc dáng của cô nàng cũng đã “trổ mỡ” gần hết. Thiên Ngân sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt sáng thông minh, nhanh nhạy. Nữ kiện tướng  sở hữu một thân hình cân đối.

Nhan sắc của nữ kiện tướng cờ vua 17 tuổi gây 'náo loạn MXH' vì quá xinh đẹp, chứng nhận dậy thì thành công - Ảnh 7
Ngoài đời thường, Thiên Ngân ăn mặc khá trẻ trung khoe làn da sáng bóng căng 

Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã tìm ra được thông tin của cô nàng. Trái ngược với nhan sắc xinh đẹp bây giờ, lục lại những hình ảnh thời còn mới bước vào độ tuổi dậy thì của Thiên Ngân nhiều người không khỏi bất ngờ vì quá khác biệt. 

Nhan sắc của nữ kiện tướng cờ vua 17 tuổi gây 'náo loạn MXH' vì quá xinh đẹp, chứng nhận dậy thì thành công - Ảnh 8
Những hình ảnh vào năm 2009 của nữ tuyển thủ GenZ khiến nhiều người bất ngờ về sự khác biệt này. Cô có một thân hình hơi tròn hơn so với bây giờ.

 

Nhan sắc của nữ kiện tướng cờ vua 17 tuổi gây 'náo loạn MXH' vì quá xinh đẹp, chứng nhận dậy thì thành công - Ảnh 9
Có thể thấy, khuôn mặt của nữ tuyển thủ thời xưa có rất nhiều đốm mụn, có lể là do cô đang bước vào 'tuổi dậy thì' 

Có thể thấy, để có được sự thay đổi về nhan sắc như hiện tại, Thiên Ngân đã biết cách chăm sóc da và bản thân mình đúng cách.

Nhan sắc của nữ kiện tướng cờ vua 17 tuổi gây 'náo loạn MXH' vì quá xinh đẹp, chứng nhận dậy thì thành công - Ảnh 10
Nhờ giảm cân mà Thiên Ngân bây giờ đã trông thon gọn hơn rất nhiều và nhan sắc của cô đã được nâng lên một tầm cao mới

 

Nhan sắc của nữ kiện tướng cờ vua 17 tuổi gây 'náo loạn MXH' vì quá xinh đẹp, chứng nhận dậy thì thành công - Ảnh 11
Hình ảnh thường ngày của nữ kỳ thủ Thiên Ân

 

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