So với vẻ ngoài được nhận xét là cực kỳ xinh đẹp bây giờ, thì khi xem lại những hình ảnh thời còn mới bước vào độ tuổi dậy thì của Thiên Ngân nhiều người không khỏi bất ngờ vì quá khác biệt.
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Nguyễn Thiên Ngân sinh năm 2005 tại Thái Nguyên, tên ở nhà thường gọi là "Bống". Cô bắt đầu bén duyên với cờ vua từ năm mẫu giáo 5 tuổi. Và hiện tại cô là một nữ sinh tại THPT Chu Văn An (Thái Nguyên), cô đang lân vật 'hot' nhất trên mạng xã hội trong 24 giờ vừa qua.
Nếu ai theo dõi môn thể thao cờ vua chắc chắn sẽ không quá xa lạ với cô bé đến từ Thái Nguyên. Cách đây 3 năm, vào tháng 9/2019, Thiên Ngân đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh, giành cú đúp HCV vô địch thế giới U14 ở nội dung cờ nhanh và cờ chớp trong giải vua trẻ thế giới do Hiệp Hội Cờ vua quốc tế (FIDE) tổ chức.
Và chỉ mới ở độ tuổi 17, kỳ thủ Nguyễn Thiên Ngân với phong độ vững vàng, làm chủ được trận đấu xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng U18 nữ nội dung Cờ tiêu chuẩn (90'+) ở giải Vô địch cờ vua trẻ châu Á 2022 tranh tài tại Bali, Indonesia.
Ở độ tuổi “trăng tròn” Thiên Ngân gây ấn tượng với làn da trắng, gương mặt hài hoà cùng mái tóc đen bồng bềnh. Dù mới 17 tuổi nhưng vóc dáng của cô nàng cũng đã “trổ mỡ” gần hết. Thiên Ngân sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt sáng thông minh, nhanh nhạy. Nữ kiện tướng sở hữu một thân hình cân đối.
Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã tìm ra được thông tin của cô nàng. Trái ngược với nhan sắc xinh đẹp bây giờ, lục lại những hình ảnh thời còn mới bước vào độ tuổi dậy thì của Thiên Ngân nhiều người không khỏi bất ngờ vì quá khác biệt.
Có thể thấy, để có được sự thay đổi về nhan sắc như hiện tại, Thiên Ngân đã biết cách chăm sóc da và bản thân mình đúng cách.