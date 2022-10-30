Mỹ nữ vàng trong làng boxing, sỡ hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, cơ bụng săn chắc khiến chị em ngưỡng mộ

Nhịp sống trẻ 30/10/2022 08:18

Sau khi bén duyên với bộ môn đấm bốc (boxing), nàng mỹ nhân Vũ Ngọc Anh lúc nào cũng sở hữu một vóc dáng bốc lửa, săn chắc không chút mỡ thừa.

Đa số mọi người đều biết Vũ Ngọc Anh thông qua các thành tích đáng nể như từng thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đoạt danh hiệu "Người có làn da đẹp nhất" đồng thời vào top 5. Tiếp đó vào năm 2012, cô thi Hoa hậu Việt Nam, sau đó ít tham gia showbiz và chuyển sang làm ngân hàng.

 

Mỹ nữ vàng trong làng boxing, sỡ hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, cơ bụng săn chắc khiến chị em ngưỡng mộ - Ảnh 1
Họa tiết da beo, da trăn chưa khi nào thất sủng trong thời trang. Khi những mẫu đồ bơi hút  được mặc lên bởi những cô gái nóng bỏng sở hữu số đo hình thể chuẩn mẫu như Vũ Ngọc Anh càng trở nên hút hơn

 

Ngoài ra, cô còn là nữ diễn viên đình đám tham gia diễn xuất trong bộ phim Quyên (năm 2015) cùng diễn viên Trần Bảo Sơn.

 

Mỹ nữ vàng trong làng boxing, sỡ hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, cơ bụng săn chắc khiến chị em ngưỡng mộ - Ảnh 2
Một cảnh phim của Vũ Ngọc Anh trong bộ phim "Nghề siêu dễ"

Người đẹp sinh năm 1990 nổi tiếng với hình thể 3 vòng quyến rũ với vòng eo 56 cm và đôi chân dài, sắc vóc khỏe khoắn, đầy năng lượng. Cô cũng là một trong số ít những người đẹp Việt thừa nhận có dao kéo vòng một.

Mỹ nữ vàng trong làng boxing, sỡ hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, cơ bụng săn chắc khiến chị em ngưỡng mộ - Ảnh 3
Diện trang phục thể thao, người đẹp 9X khoe thân hình chuẩn không cần chỉnh

Gần đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp Vũ Ngọc Anh đã khoe những hình ảnh khỏe khoắn, xinh đẹp khi luyện tập bộ môn boxing (đấm bốc) khiến nhiều chị em không khỏi ngỡ ngàng và ngưỡng mộ.

Mỹ nữ vàng trong làng boxing, sỡ hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, cơ bụng săn chắc khiến chị em ngưỡng mộ - Ảnh 4
Nàng mỹ nhân 9X khoe hình thể và sự dẻo dai hơn người khi kẹp cổ nam nhân trong lúc tập luyện võ thuật

Người đẹp 9X cho biết sau vai diễn 'đả nữ trong phim 'Nghề siêu dễ', đóng cùng vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, cô muốn thử sức với nhiều bộ phim hành động khác trong năm 2022. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ rằng: 'Tôi muốn trở thành đả nữ mới của màn ảnh Việt. Tôi sẵn sàng hy sinh, chấp nhận mọi thử thách để có những vai diễn ấn tượng'.

Mỹ nữ vàng trong làng boxing, sỡ hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, cơ bụng săn chắc khiến chị em ngưỡng mộ - Ảnh 5
Nữ diễn viên đổ mồ hôi đầm đìa trong khi tập đấm bao cát 

Trong khoảng thời gian này, nữ diễn viên Vũ Ngọc Anh thường xuyên tới một trung tâm võ thuật để tập luyện cùng các cascadeur. Cô lúc nào cũng luyện tập cật lực để rèn luyện sức khỏe cũng như giữ gìn vóc dáng của mình.

Mỹ nữ vàng trong làng boxing, sỡ hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, cơ bụng săn chắc khiến chị em ngưỡng mộ - Ảnh 6
Nữ diễn viên đổ mồ hôi đầm đìa  khi tập đấm bao cát 

Cô thích tự mình thể hiện các cảnh đánh đấm nguy hiểm, không dùng diễn viên đóng thế. Người đẹp còn cho biết rằng các buổi tập giúp cô giải phóng năng lượng hiệu quả, tinh thần luôn sảng khoái, dù nhiều hôm cũng ê ẩm, bầm tím cơ thể.

Mỹ nữ vàng trong làng boxing, sỡ hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, cơ bụng săn chắc khiến chị em ngưỡng mộ - Ảnh 7
Vũ ngọc anh ngoài tập luyện võ còn chăm chỉ tập gym để giữ gìn vóc 

Nàng mỹ nhân 9X này còn từng xuất sắc đoạt ngôi vô địch boxing hạng cân 50 kg trong cuộc thi dành cho các nghệ sĩ trong chương trình "The Champion - Nhà vô địch”.

Mỹ nữ vàng trong làng boxing, sỡ hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, cơ bụng săn chắc khiến chị em ngưỡng mộ - Ảnh 8
Người đẹp gốc Nam Định khoe vóc dáng như nữ thần, đồ bơi khoét hông cao ngút khoe xương sườn sexy tuyệt đối

Nhờ luyện tập chăm chỉ và ăn uống theo chế độ khắt khe, người đẹp sở hữu vóc dáng cân đối, quyển rũ. Để tận dụng sắc vóc của mình, nữ diễn viên luôn lựa chọn gu thời trang táo bạo, cắt xẻ ấn tượng để khoe triệt để hình thể bốc lửa trong từng khung ảnh.

Mỹ nữ vàng trong làng boxing, sỡ hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, cơ bụng săn chắc khiến chị em ngưỡng mộ - Ảnh 9
Cô luôn tự tin khoe khéo hình thể với một vóc dáng không có chỗ nào chê

Bây giờ, với vóc dáng chuẩn từng centimet, gu thời trang đẹp mắt...nhan sắc nhan sắc của người đẹp 9X được đánh giá là có rất nhiều thay đổi so với thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam 2012.  

Mỹ nữ vàng trong làng boxing, sỡ hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, cơ bụng săn chắc khiến chị em ngưỡng mộ - Ảnh 10
Với đồ bơi liền mảnh, sẽ giúp tôn dáng người đẹp 9X một cách hữu hiệu nhất

Người đẹp cũng từng lên tiếng thừa nhận việc đã chỉnh sửa vòng một cũng như làm trắng răng để thuận lợi hơn trong việc theo đuổi nghệ thuật. Có thể nói, Vũ Ngọc Anh là một trong số ít mỹ nhân được xếp vào hàng những mỹ nhân nóng bỏng và táo bạo nhất showbiz.

 

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