Mỹ nữ vàng trong làng boxing, sỡ hữu vóc dáng chuẩn không cần chỉnh, cơ bụng săn chắc khiến chị em ngưỡng mộ

Đa số mọi người đều biết Vũ Ngọc Anh thông qua các thành tích đáng nể như từng thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đoạt danh hiệu "Người có làn da đẹp nhất" đồng thời vào top 5. Tiếp đó vào năm 2012, cô thi Hoa hậu Việt Nam, sau đó ít tham gia showbiz và chuyển sang làm ngân hàng.

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Ngoài ra, cô còn là nữ diễn viên đình đám tham gia diễn xuất trong bộ phim Quyên (năm 2015) cùng diễn viên Trần Bảo Sơn.

Một cảnh phim của Vũ Ngọc Anh trong bộ phim "Nghề siêu dễ"

Người đẹp sinh năm 1990 nổi tiếng với hình thể 3 vòng quyến rũ với vòng eo 56 cm và đôi chân dài, sắc vóc khỏe khoắn, đầy năng lượng. Cô cũng là một trong số ít những người đẹp Việt thừa nhận có dao kéo vòng một.

Diện trang phục thể thao, người đẹp 9X khoe thân hình chuẩn không cần chỉnh

Gần đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp Vũ Ngọc Anh đã khoe những hình ảnh khỏe khoắn, xinh đẹp khi luyện tập bộ môn boxing (đấm bốc) khiến nhiều chị em không khỏi ngỡ ngàng và ngưỡng mộ.

Nàng mỹ nhân 9X khoe hình thể và sự dẻo dai hơn người khi kẹp cổ nam nhân trong lúc tập luyện võ thuật

Người đẹp 9X cho biết sau vai diễn 'đả nữ trong phim 'Nghề siêu dễ', đóng cùng vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, cô muốn thử sức với nhiều bộ phim hành động khác trong năm 2022. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ rằng: 'Tôi muốn trở thành đả nữ mới của màn ảnh Việt. Tôi sẵn sàng hy sinh, chấp nhận mọi thử thách để có những vai diễn ấn tượng'.

Nữ diễn viên đổ mồ hôi đầm đìa trong khi tập đấm bao cát

Trong khoảng thời gian này, nữ diễn viên Vũ Ngọc Anh thường xuyên tới một trung tâm võ thuật để tập luyện cùng các cascadeur. Cô lúc nào cũng luyện tập cật lực để rèn luyện sức khỏe cũng như giữ gìn vóc dáng của mình.

Nữ diễn viên đổ mồ hôi đầm đìa khi tập đấm bao cát

Cô thích tự mình thể hiện các cảnh đánh đấm nguy hiểm, không dùng diễn viên đóng thế. Người đẹp còn cho biết rằng các buổi tập giúp cô giải phóng năng lượng hiệu quả, tinh thần luôn sảng khoái, dù nhiều hôm cũng ê ẩm, bầm tím cơ thể.

Vũ ngọc anh ngoài tập luyện võ còn chăm chỉ tập gym để giữ gìn vóc

Nàng mỹ nhân 9X này còn từng xuất sắc đoạt ngôi vô địch boxing hạng cân 50 kg trong cuộc thi dành cho các nghệ sĩ trong chương trình "The Champion - Nhà vô địch”.

Người đẹp gốc Nam Định khoe vóc dáng như nữ thần, đồ bơi khoét hông cao ngút khoe xương sườn sexy tuyệt đối

Nhờ luyện tập chăm chỉ và ăn uống theo chế độ khắt khe, người đẹp sở hữu vóc dáng cân đối, quyển rũ. Để tận dụng sắc vóc của mình, nữ diễn viên luôn lựa chọn gu thời trang táo bạo, cắt xẻ ấn tượng để khoe triệt để hình thể bốc lửa trong từng khung ảnh.

Cô luôn tự tin khoe khéo hình thể với một vóc dáng không có chỗ nào chê

Bây giờ, với vóc dáng chuẩn từng centimet, gu thời trang đẹp mắt...nhan sắc nhan sắc của người đẹp 9X được đánh giá là có rất nhiều thay đổi so với thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam 2012.

Với đồ bơi liền mảnh, sẽ giúp tôn dáng người đẹp 9X một cách hữu hiệu nhất

Người đẹp cũng từng lên tiếng thừa nhận việc đã chỉnh sửa vòng một cũng như làm trắng răng để thuận lợi hơn trong việc theo đuổi nghệ thuật. Có thể nói, Vũ Ngọc Anh là một trong số ít mỹ nhân được xếp vào hàng những mỹ nhân nóng bỏng và táo bạo nhất showbiz.