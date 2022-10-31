Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng?

Nhịp sống trẻ 31/10/2022 06:33

Nàng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên Thuỳ Lâm đã có dịp hội ngộ, đọ sắc cùng dàn mỹ nhân sau thời gian dài ở ẩn.

Mới đây dàn hoa hậu, á hậu tới tham dự show diễn ra mắt một sự kiện thời trang đình đám. Tại đây, Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 Thuỳ Lâm đã hiếm hoi lộ diện sau nhiều năm ở ẩn. Dù từ lâu đã không còn hoạt động showbiz năng nổ nhưng thần thái và nhan sắc của nàng hoa hậu vẫn luôn thuộc dạng "đáng gờm".

Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng? - Ảnh 1
Điểm đặc biết là đây cũng là lần hiếm hoi 3 Hoa hậu của Miss Universe Việt Nam có dịp hội ngộ chung 1 khung hình

Cư dân mạng cho rằng nàng hậu Thùy Lâm có nhan sắc "bỏ quên" thời gian. Đường nét gương mặt vẫn thanh tú, cuốn hút như ngày nào. Cư dân mạng dành "cơn mưa lời khen" cho Thuỳ Lâm gần như không già đi sau nhiều năm.

Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng? - Ảnh 2
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 Thùy Lâm xuất hiện ở sự kiện trong bộ váy kiểu cổ yếm quyến rũ.

 

Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng? - Ảnh 3
Nhan sắc được cho là "bỏ quên" thời gian của nàng 

Hoa hậu Thùy Lâm (tên thật là Nguyễn Thùy Trang) sinh năm 1987 tại Thái Bình. Hoa hậu Hoàn vũ lần đầu được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018 tại Nha Trang và Thuỳ Lâm chính là cái tên được xướng lên trong đêm chung kết với ngôi vị Hoa hậu.

Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng? - Ảnh 4
Thùy Lâm thời điểm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008

Thuỳ Lâm cũng là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên. Sau đó, Thùy Lâm đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới và lọt vào Top 15 chung cuộc.

Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng? - Ảnh 5
Thùy Lâm thời điểm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008

Thuỳ Lâm cũng để lại nhiều ấn tượng ở lĩnh vực âm nhạcphim ảnh. Cùng với Ngọc Lan và Lý Nhã Kỳ, Thùy Lâm nổi bật với vai kiều nữ trong phim "Kiều nữ và đại gia".

Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng? - Ảnh 6
Nàng hậu Thùy Lâm góp mặt trong bộ phim "Kiều nữ và đại gia"

Năm 2010, người đẹp kết hôn và lui về ở ẩn dù sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao. Cô có nhiệm kỳ kéo dài 7 năm trước khi tìm được người kế vị là Phạm Hương vào năm 2015.

Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng? - Ảnh 7
Thuỳ Lâm kết hôn và theo chồng ra Hà Nội sinh sống

Sau 14 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thuỳ Lâm bỏ lại ánh hào quang và sống lặng lẽ. Cô an phận với cương vị người vợ, người mẹ và dành hầu hết thời gian để chuyên tâm chăm sóc gia đình bên cạnh công việc kinh doanh.

Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng? - Ảnh 8
Gia đình  của hoa hậu Thuỳ Lâm

Trong lần xuất hiện hiếm hoi này, Thuỳ Lâm trở thành tâm điểm của truyền thông với làn da căng bóng không tì vết cùng thần thái rạng rỡ. Giữa showbiz xô bồ cuộc sống viên mãn của người đẹp họ Nguyễn nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của mọi người.

Nhìn những hình ảnh trong quá khứ của Thùy Lâm, cư dân mạng cho rằng cô có số hoa hậu, khó mà thoát được.

Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng? - Ảnh 9
Những hình ảnh khá hiếm của Thùy Lâm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008

 

Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng? - Ảnh 10
Những hình ảnh khá hiếm của Thùy Lâm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008

 

Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng? - Ảnh 11
Thùy Lâm cũng chính là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử

 

Lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, nhan sắc của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đầu tiên ra sao sau thời gian dài sống kín tiếng? - Ảnh 12
Nhan sắc "chất lượng cao" dù không cần phấn son lòe loẹt

 

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