Không còn 'úp mở', 'bạn gái tin đồn' lần đầu tung ảnh cực tình tứ bên Hieuthuhai?

Nhịp sống trẻ 10/10/2022 17:18

Đây là lần đầu tiên hot girl Tăng Mỹ Hàn công khai ảnh selfie cùng bạn trai, dù vẫn khéo léo giấu mặt nhưng khán giả nhanh chóng nhận ra nhiều đặc điểm tương đồng với HIEUTHUHAI.

HIEUTHUHAI hiện là cái tên khiến hội chị em điêu nữ vì không chỉ sở hữu tài năng âm nhạc, gương mặt điển trai, chiều cao vượt trội mà nam rapper còn rất duyên dáng khi tham gia các show truyền hình thực tế. Dù là cái tên còn khá mới nhưng anh đã để lại ấn tượng khá sâu đậm trong lòng nhiều khán giả.

Chính vì lẽ đó, hội chị em không ngừng ráo riết tìm kiếm thông tin đời tư, tình cảm của nam rapper điển trai. Đặc biệt, trong suốt 2 tháng vừa qua, nhiều người liên tục phát hiện ra nhiều hint HIEUTHUHAI đang hẹn hò cùng hot girl Tăng Mỹ Hàn.

Không còn 'úp mở', 'bạn gái tin đồn' lần đầu tung ảnh cực tình tứ bên Hieuthuhai? - Ảnh 1
Không còn 'úp mở', 'bạn gái tin đồn' lần đầu tung ảnh cực tình tứ bên Hieuthuhai? - Ảnh 2
Loạt ảnh hẹn hò ngọt ngào mới đây được Tăng Mỹ Hàn đăng tải trên story - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù nhiều lần, cặp đôi thường xuyên tung nhiều hình ảnh ngọt ngào tình cảm thế nhưng họ vẫn quyết giữ im lặng trước nhiều tin đồn đoán hẹn hò. Mới đây nhất, nàng hot girl sinh năm 2003 tiếp tục đăng tải story được bạn trai "bắt cóc đi chơi" dịp cuối tuần. Trong các hình ảnh đăng tải cho thấy, cả hai cùng đi xem phim, uống cocktail lãng mạn. Và đây cũng là lần đầu tiên Tăng Mỹ Hàn đăng ảnh trực diện của bạn trai. Mặc dù gương mặt đã được che chắn kín bằng kín râm và khẩu trang nhưng nhiều người đã nhanh chóng nhận ra chàng trai trong ảnh có ngoại hình hao hao HIEUTHUHAI.

Trước đó, Tăng Mỹ Hàn rất khéo léo trong việc chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai bằng việc úp mở nửa mặt hay giấu kín khuôn mặt của anh. Một điểm đáng chú ý hơn là mắt kính của chàng trai đeo trong ảnh rất giống với kính HIEUTHUHAI đeo thời gian gần đây và cả nốt ruồi gần mắt trái cũng có nét tương đồng với nam rapper.

Không còn 'úp mở', 'bạn gái tin đồn' lần đầu tung ảnh cực tình tứ bên Hieuthuhai? - Ảnh 3
Không còn 'úp mở', 'bạn gái tin đồn' lần đầu tung ảnh cực tình tứ bên Hieuthuhai? - Ảnh 4
Dù gương mặt của chàng trai trong ảnh Tăng Mỹ Hàn đăng tải đã che chắn kĩ nhưng khán giả đã nhanh chóng soi ra mắt kính và nốt ruồi có điểm tương đồng với HIEUTHUHAI - Ảnh: Internet

Cách đây ít ngày, HIEUTHUHAI cũng bị nghi đã đón sinh nhật lãng mạn bên bạn gái. Anh thường xuyên được cô gọi yêu là "em bé", "công chúa". Mặc dù chưa rõ thực hư việc hẹn hò ra sao nhưng người hâm mộ khá xuýt xoa, ghen tị với Tăng Mỹ Hàn nếu sở hữu được chàng trai cực phẩm này.

Được biết, bạn gái tin đồn của HIEUTHUHAI cũng sở hữu ngoại tình vạn người mê, thần thái luôn toát ra vẻ sang chảnh. Nàng hotgirl cũng có gia thể khủng khi tốt nghiệp trường quốc tế, sở hữu gu thời trang cá tính và thanh lịch.

 

Bất chấp dư luận, 'bạn gái tin đồn' công khai ủng hộ HIEUTHUHAI trên mạng xã hội

Bất chấp dư luận, 'bạn gái tin đồn' công khai ủng hộ HIEUTHUHAI trên mạng xã hội

Giữa tâm bão hẹn hò, "bạn gái tin đồn" của HIEUTHUHAI vẫn ngầm "đánh dấu chủ quyền" trên mạng xã hội khi bày tỏ sự ủng hộ với sản phẩm mới của nam rapper.

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